برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من إنشاء المستندات المستندة إلى البيانات وتخصيصها وتحريرها وإنتاجها. يمكن أن تعمل هذه الأنظمة الأساسية كمنشئي ملفات PDF ومولدات المستندات، حيث تقوم بسحب البيانات من مصادر خارجية إلى قوالب. يمكنهم دمج البيانات من أنظمة المصدر المختلفة، مثل CRM وERP وحلول التخزين. يجب أن تحافظ أدوات إنشاء المستندات على اتساق العلامة التجارية وتوفر التنسيق الشرطي. تختلف المستندات التي يتم إنشاؤها من خلال هذه التطبيقات في وظائفها ويمكن أن تتضمن التقارير والنماذج والمقترحات والمستندات القانونية والمذكرات والعقود والمزيد.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX قائم على السحابة لتسهيل كتابة وتحرير المستندات العلمية بالتعاون بين عدة مستخدمين.
DocuSign
docusign.com
ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt هو تطبيق يتيح للقراء اكتشاف وقراءة روايات جديدة من مؤلفين مستقلين مجانًا، مع دعم للكتاب في خطواتهم نحو النشر.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT يسهل كتابة المحتوى وإدارة الفرق والتفاعل مع الوثائق. يمكنك طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية في أي مكان.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr هو تطبيق لإنشاء مستندات مبيعات تفاعلية تعتمد على الويب مثل العروض والأسعار، مع خيارات تخصيص وتحليلات لمشاركة العملاء.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء، يساعد على تنظيم التفاعلات والبيانات وتسهيل التواصل مع العملاء والشركاء بشكل فعّال.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify هو كاتب توثيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المطورين على إنشاء توثيق الكود بدقة وسرعة من خلال تحليل وفهم الكود.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء وتخصيص وتوقيع المستندات القانونية والتجارية والشخصية بسهولة عبر السحابة.
Floik
floik.com
فلوك هو أداة شاملة لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات مثل الأدلة والدروس المرئية، مما يسهل على الفرق تحسين تجربة المستخدم.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw هو تطبيق قانوني يساعد الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة المستندات القانونية بكفاءة، مع توفير نصائح قانونية وتبسيط العمليات القانونية.
Legito
legito.com
Legito هي منصة أتمتة لا تتطلب البرمجة لإدارة العمليات والمستندات، تساعد الفرق في تحسين الإنتاجية والتعاون.
Documint
documint.me
يمكنك تطبيق Documint من إنشاء مستندات احترافية بسرعة وسهولة باستخدام بياناتك، دون الحاجة لمهارات تقنية بفضل واجهته السهلة وقوالبه الجاهزة.
Quadient
quadient.com
تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو تطبيق سحابي لأتمتة المستندات، يساعد الشركات في إنشاء، إدارة، ومشاركة المستندات بسهولة مع التكامل مع أنظمة متعددة.
Docsie
docsie.io
Docsie هي منصة توثيق عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتجات بلغات متعددة وتحليل تفاعل العملاء معها.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs هي أداة عبر الإنترنت تجمع بين الفواتير والوثائق التصديرية، مما يسهل التجارة الدولية ويقلل من الأخطاء البشرية.
Portant
portant.co
Portant هو تطبيق يتيح إنشاء الفواتير والعقود والتقارير والتوقيعات الإلكترونية بشكل تلقائي وسهل، مما يسهل إدارة الأعمال الإدارية.
Summize
summize.com
تطبيق Summize يوفر حلول إدارة العقود الرقمية من خلال دمج تدفقات العمل في الأدوات المستخدمة يومياً مثل Teams وSlack وWord، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Doppio
doppio.sh
Doppio هو خدمة API لتحويل HTML إلى PDF أو أخذ لقطات شاشة بسهولة. يمكن استخدامه مجانًا حتى 400 ملف شهريًا مع خيارات مدفوعة للمزيد.
Revv
revv.so
Revv هو تطبيق يتيح إنشاء المستندات وتوقيعها إلكترونياً، مع دعم لأنواع مختلفة من التوقيعات ويوفر خصائص الأمان والتخزين السحابي.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسهل إنشاء، تعديل، وتوقيع العقود مع ميزات التعاون والتحليل المتقدم.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو برمجية لإدارة العروض تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء العروض والاستجابة لطلبات العروض، مما يساعد الفرق على زيادة الإنتاجية والنجاح.
Docsmore
docsmore.com
دوكسيمور هو حل سحابي لجمع وإدارة البيانات من المعاملات الوثائقية بشكل آمن وسهل، مع ميزات مثل تعبئة النماذج وتتبع الوثائق والتعاون.
Pactly
pactly.com
باكتلي هو منصة لإدارة العقود تسهل دورة حياة العقد، من الصياغة إلى التوقيع، وتساعد الفرق القانونية على أتمتة المهام والتعاون بشكل فعال.
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