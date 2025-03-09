برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من إنشاء المستندات المستندة إلى البيانات وتخصيصها وتحريرها وإنتاجها. يمكن أن تعمل هذه الأنظمة الأساسية كمنشئي ملفات PDF ومولدات المستندات، حيث تقوم بسحب البيانات من مصادر خارجية إلى قوالب. يمكنهم دمج البيانات من أنظمة المصدر المختلفة، مثل CRM وERP وحلول التخزين. يجب أن تحافظ أدوات إنشاء المستندات على اتساق العلامة التجارية وتوفر التنسيق الشرطي. تختلف المستندات التي يتم إنشاؤها من خلال هذه التطبيقات في وظائفها ويمكن أن تتضمن التقارير والنماذج والمقترحات والمستندات القانونية والمذكرات والعقود والمزيد.
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QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCanon وRicoh والمزيد. يمكن لفرق الإيرادات إنتاج المزيد من المقترحات بشكل أسرع، وتسريع سرعة الصفقة، وزيادة معدلات الفوز وتقليل تكلفة المبيعات. تعرف على المزيد على www.qorusdocs.com
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتماد المستخدم بشكل أكبر، ودورات عقود أسرع، وكفاءات قابلة للقياس، وتخفيف المخاطر. الآن، يمكن للفرق القانونية الداخلية إضفاء الحيوية على محتويات العقد على الفور باستخدام ملخصات البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر ساعات من وقت المراجعة اليدوية. توفر التحليلات الشاملة والمستودع المركزي كل الأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. إنها CLM مع اختلاف.
Legito
legito.com
Legito هي منصة أتمتة لا تتطلب البرمجة لإدارة العمليات والمستندات، تساعد الفرق في تحسين الإنتاجية والتعاون.
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل والتحليلات المتقدمة، توفر Pactly الوقت، وتقلل من المخاطر، وتحسن العمليات. انضم إلى العديد من الفرق الصغيرة والكبيرة التي تستخدم Pactly لإحداث ثورة في إدارة العقود.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw هو تطبيق قانوني يساعد الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة المستندات القانونية بكفاءة، مع توفير نصائح قانونية وتبسيط العمليات القانونية.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fynk تحليلًا متقدمًا للعقود للحصول على منظور متعمق للبيانات ضمن العقود. يمكن إنشاء قوالب لأنواع المستندات المتكررة لضمان الاتساق ومواءمة العلامة التجارية عبر العقود والمقترحات. بفضل ميزة المحتوى الديناميكي، يمكن للمستخدمين ملء العقود عن طريق إكمال النموذج أو يمكن للمستخدمين الخارجيين المساهمة عبر استبيان. كما أنها تحافظ على الكتل والشروط الذكية لسهولة إدخال العقد والأقسام الاختيارية. فهو يتتبع متى يلزم تجديد العقود، وإعداد تذكيرات والحفاظ على نظرة عامة على القيمة المعرضة للخطر. يسمح البرنامج بالتعاون الجماعي حيث يمكن للمستخدمين الداخليين والخارجيين العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يتكامل مع أنظمة متعددة، مما يضمن التوافق مع سير العمل الحالي ويجلب بروتوكولات الأمان المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى إدارة العقود.
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد إنشاء مستندات مجمعة للتوقيعات الإلكترونية أو الحصول على التوقيعات على نماذج الويب القابلة للتعبئة، فإن Revv يجعل كل شيء ممكنًا. فهو يوفر إشعارات فورية وتحليلات للمستندات ومسارات التدقيق لإبقائك على اطلاع دائم. يعمل Revv على مضاعفة حماية عملية التوقيع الإلكتروني الخاصة بك من خلال مصادقة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تقدم Revv دليلاً قويًا على التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة الأدلة المتطورة. كما يوفر أيضًا مصادقة الفيديو لتوقيعات Clickwrap. قم بدمج تطبيقات الأعمال مع Revv لتبسيط المهام المعقدة وتشغيل سير عمل المستندات بسلاسة. Revv عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة سير عمل المستندات بدون تعليمات برمجية لإدارة أعمالك في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. يوفر Revv حماية قوية ويعمل في بيئة آمنة ذات مستويات متعددة من التشفير والامتثال للقوانين المحلية. الفوائد: حوكمة وامتثال أفضل - تتوافق Revv مع قانون ESIGN وUETA ولوائح eIDAS، مما يجعل جميع المستندات الموقعة إلكترونيًا ملزمة قانونًا. Revv يلبي جميع متطلبات التوقيعات الإلكترونية. - نية التوقيع: تؤكد Revv نية الموقعين من خلال مطالبة الموقعين بتقديم التوقيعات الإلكترونية. - الموافقة على القيام بالأعمال التجارية إلكترونيًا: تفي Revv بمتطلبات الموافقة من خلال مطالبة الموقعين بتأكيد توقيعاتهم قبل تقديم المستند. يوفر Revv أيضًا للمستلمين خيار رفض طلب التوقيع. - إسناد التوقيع: إنشاء التحكم في المستندات من خلال سجل تدقيق كامل لكل معاملة. يرضي Revv إسناد التوقيع من خلال التقاط وتخزين جميع الإجراءات مع طوابع التاريخ والوقت وتفاصيل الموقعين وعناوين IP. - الاحتفاظ بالسجلات: يقوم Revv تلقائيًا بإنشاء نسخة من السجلات الموقعة وإرسالها إلى كل من المرسل والمستلم للاحتفاظ بإثباتات المعاملات الخاصة بهم. ميزات قوية لإنشاء إمكانيات جديدة باستخدام التوقيعات الإلكترونية وتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية - - إنشاء حقول ديناميكية كحقول نموذج في القالب وتسريع عملية إنشاء المستندات الخاصة بك. استخدم القالب الذي تم اختياره، وأضف تفاصيل مخصصة في حقول النموذج، وأرسله إلى العملاء لملء المعلومات المطلوبة، والتوقيع الإلكتروني على المستندات. - المرونة في تحميل وإرسال ملفات PDF أو DOCX وتحريرها وإرسالها للتوقيعات الإلكترونية. - جمع البيانات الهامة من الموقعين في شكل نص أو صورة باستخدام ميزة "التعبئة والتوقيع". - قوالب جاهزة للاستخدام ومحرر غني لإنشاء مستندات الأعمال وتخصيصها على الفور وزيادة معدلات تحويل الأعمال. - أتمتة إرسال مستند إلى عدة مستلمين باستخدام ميزة الإرسال المجمع وزيادة إنتاجيتك. - قم بتكوين سير عمل التوقيع الإلكتروني من خلال دمج تطبيقات الأعمال اليومية من خلال Zapier وRetool وواجهات برمجة التطبيقات الأصلية، وتوفير المزيد من الوقت والمال والموارد. - حرية اختيار نوع التوقيع - النقر للتوقيع، أو رسم التوقيع، أو النقر للأحرف الأولى. - التتبع والتحليلات في الوقت الفعلي للتدخل وإشراك العملاء في الوقت المناسب. - خيارات متعددة لتوقيع المستندات عبر الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو نماذج الويب القابلة للملء أو عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. أمان لا مثيل له - - الامتثال لقوانين التوقيع الإلكتروني العالمية والمحلية وأحدث معايير الصناعة. - المصادقة الثنائية (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) لضمان هوية الموقعين. - أمان عالي المستوى مع شهادة السحابة العالمية AWS (CSA، وSOC 1، وSOC2، وISO 27001) لحماية بياناتك في كل خطوة. - بوابات الدفع المتوافقة مع PCI DSS - تخزين مدى الحياة - يوفر Revv تخزينًا سحابيًا يحافظ على سجلاتك آمنة ومنظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة - إلى الأبد. تجربة محسنة للعملاء - - أرسل المستندات على الفور إلى الأجهزة المحمولة عبر الرسائل النصية القصيرة، وقلل من معدلات ترك العملاء. - ميزات التعاون للتفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق ضمن المستندات وتسريع عملية التوقيع. منصة يمكنك صنعها بنفسك ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة - Revv سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل فيه. لا تتطلب واجهته البديهية أي مساعدة خارجية أو مهارات خاصة. نظام دعم مصمم لتمكين العملاء - - فريق دعم عملاء من الخبراء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتمكين عملك. - دعم الدردشة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - دعم متعدد اللغات للمستندات - دعم لتصميم وإنشاء القوالب - مركز المساعدة ومقالات الدعم ومقاطع الفيديو لإرشادك طوال العملية
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع عليه. استخدم منصتنا لتحميل مستند بسهولة، وتحديد حقول/لافتات النموذج، وإرسالها إلى المستخدمين لاستكمالها. قم بتقديم النماذج للمستخدمين بالطريقة الأكثر طبيعية الممكنة - المستند الفعلي نفسه. * التعاون - المشاركة والتعاون مع العديد من المستخدمين في الوقت الفعلي. قم بتعيين كل حقل لمستخدم فريد للحصول على تجربة تعاون قوية. * مستند المسار - لا مزيد من المكالمات الهاتفية لعملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد قاموا بتنزيل النموذج وقراءته. باستخدام Docsmore، يمكنك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بمجرد أن يفتح العميل المستند. تتبع التقدم وحالة جميع مستنداتك عبر وظيفة لوحة المعلومات القوية في Docsmore. * إعداد تقارير قوية - يأتي Docsmore مزودًا بأداة رائعة لإعداد التقارير. يمكن أن تكون جميع البيانات التي يدخلها عملاؤك متاحة بسهولة لأغراض البحث بمجرد تشغيل الميزة. يمكن التحكم فيه وصولاً إلى حقل معين في وثيقتك بحيث تجعله جاهزًا للتقارير فقط لتلك التي تحتاج إليها مما يجعله قويًا للغاية. * نماذج PDF - يتعرف Docsmore على معظم حقول نماذج PDF ويحتفظ بأسماء الحقول عند تحميل المستند. يمكنك الاستمرار في استخدام أداتك المفضلة لإنشاء مستند pdf مع حقول النموذج دون الخوف من فقدانها عند التحميل إلى Docsmore. * العلامة التجارية - يمكن دمج Docsmore مباشرة مع تطبيقك مما يجعله يبدو وكأنه جزء من تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم خادمًا مخصصًا وعنوان IP ثابتًا، مما يجعل توسيع نطاق المنتج أمرًا سهلاً.
Floik
floik.com
Floik هو حل الكل في واحد لإنشاء عروض منتجات تفاعلية ، مثل أدلة خطوة بخطوة ، ومقاطع فيديو للشرح ، والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم هذه الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة مشتري سلسة وإعطاء منتجاتها الأضواء التي تستحقها. إنه يدرك أن الأمر يتطلب من جيش كامل تفكير المحتوى وإنشائه وتحريره ونشره اللازم لتثقيف المستخدمين وإشراكهم. وعندما تعتقد أنك مسمره ، يتطور منتجك ويجعل كل هذا المحتوى قديمة. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه Floik العصا السحرية. يمكنك إنشاء عروض تجريبية تفاعلية ومقاطع فيديو للمنتجات وأدلة خطوة بخطوة لتسليط الضوء على قدرات منتجك وإسعاد المستخدمين-كل ذلك من مكان واحد! تمتلئ النظام الأساسي بميزات التخصيص المتقدمة لمساعدتك على ضبط منتجاتك. يمكنك العمل مع فريقك ودمجه مع مبيعاتك ومكدس GTM Tech لزيادة نجاحك إلى الحد الأقصى.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء، يساعد على تنظيم التفاعلات والبيانات وتسهيل التواصل مع العملاء والشركاء بشكل فعّال.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT يسهل كتابة المحتوى وإدارة الفرق والتفاعل مع الوثائق. يمكنك طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية في أي مكان.
Docsie
docsie.io
Docsie هي منصة توثيق عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتجات بلغات متعددة وتحليل تفاعل العملاء معها.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو تطبيق سحابي لأتمتة المستندات، يساعد الشركات في إنشاء، إدارة، ومشاركة المستندات بسهولة مع التكامل مع أنظمة متعددة.
Portant
portant.co
Portant هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء الفواتير والعقود والتقارير والتوقيعات الإلكترونية وجميع الأعمال الورقية الأخرى تلقائيًا. ببضع نقرات، يعتني Portant بمسؤول عملك. قم بإنشاء مستندات احترافية وجميلة وخالية من الأخطاء ستحبها الفرق والعملاء. لا تضيع أبدًا دقيقة أخرى في المهام اليدوية المملة! يعمل مع Google Workspace، وOutlook، وGMail، ويقوم بمزامنة البيانات من HubSpot، وXero، وGlide، وTally، وZapier.
Doppio
doppio.sh
قم بإنشاء ملفات PDF ولقطات شاشة من HTML باستخدام بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية! Doppio هي خدمة API توفر أفضل محرك عرض في العالم لتحويل HTML إلى PDF أو التقاط لقطات شاشة. على نطاق واسع، دون المساس بأمانك. مع Doppio، تحتاج فقط إلى استدعاء API لإنشاء كميات هائلة من الملفات (عرض متزامن أو غير متزامن). ويمكنك أيضًا تخزين الملفات مباشرةً في حاوية S3 الخاصة بك دون المساس بالخصوصية. Doppio مجاني لاستخدام ما يصل إلى 400 مستند شهريًا. نحن نقدم خطط تسعير تقدم كميات أكبر وميزات إضافية.
IncoDocs
incodocs.com
يجمع برنامج IncoDocs عبر الإنترنت بين وثائق الفواتير والتصدير الخاصة بك في مكان واحد لتبسيط طريقة عملك والقضاء على إعادة إدخال البيانات والأخطاء البشرية المكلفة.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX قائم على السحابة لتسهيل كتابة وتحرير المستندات العلمية بالتعاون بين عدة مستخدمين.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Documint
documint.me
يتيح لك محرك إنشاء المستندات القوي في Documint إمكانية إنشاء مستندات احترافية بسرعة وسهولة من بياناتك، مما يوفر لك الوقت والجهد. بفضل واجهتنا البديهية والقوالب المصممة مسبقًا، لن تحتاج إلى أي مهارات تقنية للبدء.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify هو كاتب وثائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المطورين من إنشاء وثائق التعليمات البرمجية بسرعة ودقة. إنه قادر على تحليل الكود وفهم الغرض منه وإنشاء أوصاف له في شكل مستندات. الأداة متاحة في برامج التحرير الشائعة مثل Visual Studio Code وIntelliJ، بالإضافة إلى إصدار الويب. لقد حصل على تقييم عالٍ من قبل المطورين، حيث حصل على أكثر من 100 تقييم بمتوسط 4.9/5. باستخدام Mintlify، يمكن للمطورين توفير الوقت وتحسين قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم عن طريق إنشاء الوثائق تلقائيًا، مع ظهور الأوصاف الدقيقة أثناء الإنشاء. تم الإشادة أيضًا بالامتداد لدقته، حيث وجد العديد من المستخدمين أنه قادر على فهم التعليمات البرمجية بشكل أفضل مما يمكنهم وإنشاء أوصاف أفضل مما يمكنهم التوصل إليه بأنفسهم.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr هو تطبيق لإنشاء مستندات مبيعات تفاعلية تعتمد على الويب مثل العروض والأسعار، مع خيارات تخصيص وتحليلات لمشاركة العملاء.
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج لإنشاء وإدارة اقتراحات المبيعات، يقدم قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات في الوقت الفعلي، ويساعد في تحسين العمليات البيعية.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هو برنامج لإدارة المستندات يسمح بإنشاء، إرسال، وتوقيع المستندات الرقمية مع ميزات تتضمن توقيعات إلكترونية وأتمتة سير العمل.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt هو تطبيق يتيح للقراء اكتشاف وقراءة روايات جديدة من مؤلفين مستقلين مجانًا، مع دعم للكتاب في خطواتهم نحو النشر.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء وتخصيص وتوقيع المستندات القانونية والتجارية والشخصية بسهولة عبر السحابة.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
DocuSign
docusign.com
ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
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