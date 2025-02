برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

Flowlu

flowlu.com

Run your entire company in one single place — manage projects and tasks, capture leads and track client interactions, record revenue and expenses, generate documents, share knowledge and effectively collaborate with your team. Flowlu هي منصة تشغيل أعمال الكل في واحد تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهمة والمالية وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك ، من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبلة العمل إلى التكاليف الإجمالية ، وفواتير العملاء.