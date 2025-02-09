برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من إنشاء المستندات المستندة إلى البيانات وتخصيصها وتحريرها وإنتاجها. يمكن أن تعمل هذه الأنظمة الأساسية كمنشئي ملفات PDF ومولدات المستندات، حيث تقوم بسحب البيانات من مصادر خارجية إلى قوالب. يمكنهم دمج البيانات من أنظمة المصدر المختلفة، مثل CRM وERP وحلول التخزين. يجب أن تحافظ أدوات إنشاء المستندات على اتساق العلامة التجارية وتوفر التنسيق الشرطي. تختلف المستندات التي يتم إنشاؤها من خلال هذه التطبيقات في وظائفها ويمكن أن تتضمن التقارير والنماذج والمقترحات والمستندات القانونية والمذكرات والعقود والمزيد.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركات Fortune 500. باستخدام Acrobat، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وتحويلها ومشاركتها وتوقيعها ودمجها بسهولة - كل ذلك من منصة Adobe واحدة. يمكنك إنشاء تجارب رقمية سلسة تمكن فريقك من التعاون والعمل بسهولة من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكّن الوضع Liquid Mode في Acrobat أيضًا المستخدمين من عرض ملفات PDF على الشاشات الصغيرة دون الحاجة إلى التكبير والتصغير. بالشراكة مع Microsoft، نقوم بإعادة تصور كيفية إنجاز العمل في مكان عمل مختلط حديث وآمن ومتصل. تم تصميم حلول Acrobat لتتكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft المفضلة لديك. يمكنك توفير الوقت من خلال الإنشاء والتحرير والمشاركة والتوقيع، كل ذلك مباشرةً من Microsoft 365 وTeams وOutlook والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الوصول إلى عمليات التكامل الذكية مع Google وBox والعديد من التطبيقات الأخرى التي تستخدمها يوميًا. باستخدام Acrobat، يمكنك الوصول إلى ميزات حماية الملفات لحماية مستنداتك من النسخ أو التغيير أو الطباعة - لمزيد من راحة البال. يساعد Acrobat المؤسسات على الالتزام بمعايير الأمان والمتطلبات التنظيمية مثل GLBA وFERPA. كما أنه يفي بمعايير ISO 32000 لتبادل المستندات الإلكترونية، بما في ذلك معايير الأغراض الخاصة مثل PDF/A للأرشفة، وPDF/E للهندسة، وPDF/X للطباعة.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على السحابة يستخدم لكتابة المستندات العلمية وتحريرها ونشرها. وهي تتعاون مع مجموعة واسعة من الناشرين العلميين لتوفير قوالب LaTeX للمجلة الرسمية وروابط التقديم المباشرة. تم إطلاق Overleaf في الأصل في عام 2012 باسم WriteLaTeX من قبل شركة WriteLaTeX Limited، التي شارك في تأسيسها جون هامرسلي وجون ليس ميلر. كلاهما علماء رياضيات وقد استلهموا من تجاربهم الخاصة في الأوساط الأكاديمية لإيجاد حل أفضل للكتابة العلمية التعاونية. لقد بدأوا في تطوير WriteLaTeX منذ عام 2011. أطلقوا النسخة التجريبية من Overleaf في 16 يناير 2014 في أول حدث #FuturePub الذي عقد في المكتبة البريطانية في لندن. في 20 يوليو 2017، استحوذت Overleaf على ShareLaTeX لإنشاء مجتمع مشترك يضم أكثر من مليوني مستخدم. أدى ذلك إلى إنشاء Overleaf v2، الذي يجمع الميزات الأصلية من كليهما في منصة واحدة قائمة على السحابة مستضافة على overleaf.com. تم اختيار Overleaf كواحد من الفرق العشرة التي شاركت في برنامج تسريع Bethnal Green Ventures (BGV) لصيف 2013. . بدأ هذا البرنامج في 1 يوليو 2013 واستمر لمدة 3 أشهر. تم عقد يوم العرض التجريبي لبرنامج BGV 2013 الصيفي في 19 سبتمبر 2013. وقد تلقت الشركة استثمارًا استراتيجيًا من Digital Science في عام 2014. فاز Overleaf بجائزة الأعمال المبتكرة عبر الإنترنت في حفل توزيع جوائز Nominet Internet لعام 2014، وحصل على المركز 99 في قائمة SyndicateRoom لعام 2018 لأفضل 100 شركة نموًا في بريطانيا. وقد تمت مناقشة Overleaf كأداة لكتابة المنشورات العلمية في Nature وScience وRed Hats opensource.com و مجلة تكنولوجيا المعلومات الألمانية هيز على الإنترنت. "في عام 2017، اعتمد CERN، مختبر فيزياء الجسيمات الأوروبي بالقرب من جنيف، سويسرا، Overleaf كمنصة التأليف التعاوني المفضلة لديه." يوفر Overleaf نماذج لتقديمها إلى المجلات والمؤتمرات العلمية. على سبيل المثال، يشير معهد IEEE وSpringer (بما في ذلك Nature) إلى إمكانية التقديم باستخدام Overleaf.
Inkitt
inkitt.com
اكتشف آلاف الروايات الجديدة لمؤلفين مستقلين واقرأها مجانًا على Inkitt. انضم إلينا في مهمتنا لدعم المؤلفين الطموحين في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو النشر! من الخيال والخيال العلمي والإثارة والغموض والحركة والمغامرة إلى الدراما والرومانسية والشبقية والشباب، هناك روايات منتقاة بعناية من جميع الأنواع على Inkitt!
Legito
legito.com
العمليات. الناس. وثائق. لا توجد منصة لأتمتة التعليمات البرمجية مصممة لفرق الامتثال والموارد البشرية والقانونية والعمليات والمشتريات والمبيعات وتحديد المصادر. يستخدم 400 ألف مستخدم على مستوى العالم Legito لإنشاء أعمالهم وتنفيذها والتعاون فيها وتنفيذها. حل واحد متكامل بدون كود. بما في ذلك LexisNexis، وPriceWaterhouseCoopers، وSkoda Auto، ومجموعة Societe Generale. جرب النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا أو اطلب عرضًا توضيحيًا. لا حاجة لبطاقة الائتمان. لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الأسعار وميزات المنتج، تفضل بزيارتنا على www.legito.com.
IncoDocs
incodocs.com
يجمع برنامج IncoDocs عبر الإنترنت بين وثائق الفواتير والتصدير الخاصة بك في مكان واحد لتبسيط طريقة عملك والقضاء على إعادة إدخال البيانات والأخطاء البشرية المكلفة.
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل والتحليلات المتقدمة، توفر Pactly الوقت، وتقلل من المخاطر، وتحسن العمليات. انضم إلى العديد من الفرق الصغيرة والكبيرة التي تستخدم Pactly لإحداث ثورة في إدارة العقود.
Pocketlaw
pocketlaw.com
تستخدم الفرق من جميع الأحجام Pocketlaw للعمل بسهولة مع المؤسسات القانونية المتعددة بطريقة آلية وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. تساعد منصتنا القانونية الشاملة والبديهية الفرق القانونية وغير القانونية على إدارة الاحتياجات القانونية اليومية للمؤسسة، لفتح فرص العمل. في المنصة، يمكنك بسهولة إدارة عملك القانوني من خلال أتمتة العقود (أكثر من 400 قالب محدث خاص بالولاية القضائية)، والتوقيع الإلكتروني المتكامل، ووظائف إدارة العقود الذكية. تعاون وتفاوض بسهولة وأمان وقم بتخزين جميع مستنداتك القانونية في مكان واحد. ستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية على تمكين الفرق القانونية وغير القانونية ومساعدتها على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع من أي وقت مضى. اكتشف مستقبل القانون.
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fynk تحليلًا متقدمًا للعقود للحصول على منظور متعمق للبيانات ضمن العقود. يمكن إنشاء قوالب لأنواع المستندات المتكررة لضمان الاتساق ومواءمة العلامة التجارية عبر العقود والمقترحات. بفضل ميزة المحتوى الديناميكي، يمكن للمستخدمين ملء العقود عن طريق إكمال النموذج أو يمكن للمستخدمين الخارجيين المساهمة عبر استبيان. كما أنها تحافظ على الكتل والشروط الذكية لسهولة إدخال العقد والأقسام الاختيارية. فهو يتتبع متى يلزم تجديد العقود، وإعداد تذكيرات والحفاظ على نظرة عامة على القيمة المعرضة للخطر. يسمح البرنامج بالتعاون الجماعي حيث يمكن للمستخدمين الداخليين والخارجيين العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يتكامل مع أنظمة متعددة، مما يضمن التوافق مع سير العمل الحالي ويجلب بروتوكولات الأمان المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى إدارة العقود.
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد إنشاء مستندات مجمعة للتوقيعات الإلكترونية أو الحصول على التوقيعات على نماذج الويب القابلة للتعبئة، فإن Revv يجعل كل شيء ممكنًا. فهو يوفر إشعارات فورية وتحليلات للمستندات ومسارات التدقيق لإبقائك على اطلاع دائم. يعمل Revv على مضاعفة حماية عملية التوقيع الإلكتروني الخاصة بك من خلال مصادقة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تقدم Revv دليلاً قويًا على التوقيع الإلكتروني من خلال إدارة الأدلة المتطورة. كما يوفر أيضًا مصادقة الفيديو لتوقيعات Clickwrap. قم بدمج تطبيقات الأعمال مع Revv لتبسيط المهام المعقدة وتشغيل سير عمل المستندات بسلاسة. Revv عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة سير عمل المستندات بدون تعليمات برمجية لإدارة أعمالك في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. يوفر Revv حماية قوية ويعمل في بيئة آمنة ذات مستويات متعددة من التشفير والامتثال للقوانين المحلية. الفوائد: حوكمة وامتثال أفضل - تتوافق Revv مع قانون ESIGN وUETA ولوائح eIDAS، مما يجعل جميع المستندات الموقعة إلكترونيًا ملزمة قانونًا. Revv يلبي جميع متطلبات التوقيعات الإلكترونية. - نية التوقيع: تؤكد Revv نية الموقعين من خلال مطالبة الموقعين بتقديم التوقيعات الإلكترونية. - الموافقة على القيام بالأعمال التجارية إلكترونيًا: تفي Revv بمتطلبات الموافقة من خلال مطالبة الموقعين بتأكيد توقيعاتهم قبل تقديم المستند. يوفر Revv أيضًا للمستلمين خيار رفض طلب التوقيع. - إسناد التوقيع: إنشاء التحكم في المستندات من خلال سجل تدقيق كامل لكل معاملة. يرضي Revv إسناد التوقيع من خلال التقاط وتخزين جميع الإجراءات مع طوابع التاريخ والوقت وتفاصيل الموقعين وعناوين IP. - الاحتفاظ بالسجلات: يقوم Revv تلقائيًا بإنشاء نسخة من السجلات الموقعة وإرسالها إلى كل من المرسل والمستلم للاحتفاظ بإثباتات المعاملات الخاصة بهم. ميزات قوية لإنشاء إمكانيات جديدة باستخدام التوقيعات الإلكترونية وتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية - - إنشاء حقول ديناميكية كحقول نموذج في القالب وتسريع عملية إنشاء المستندات الخاصة بك. استخدم القالب الذي تم اختياره، وأضف تفاصيل مخصصة في حقول النموذج، وأرسله إلى العملاء لملء المعلومات المطلوبة، والتوقيع الإلكتروني على المستندات. - المرونة في تحميل وإرسال ملفات PDF أو DOCX وتحريرها وإرسالها للتوقيعات الإلكترونية. - جمع البيانات الهامة من الموقعين في شكل نص أو صورة باستخدام ميزة "التعبئة والتوقيع". - قوالب جاهزة للاستخدام ومحرر غني لإنشاء مستندات الأعمال وتخصيصها على الفور وزيادة معدلات تحويل الأعمال. - أتمتة إرسال مستند إلى عدة مستلمين باستخدام ميزة الإرسال المجمع وزيادة إنتاجيتك. - قم بتكوين سير عمل التوقيع الإلكتروني من خلال دمج تطبيقات الأعمال اليومية من خلال Zapier وRetool وواجهات برمجة التطبيقات الأصلية، وتوفير المزيد من الوقت والمال والموارد. - حرية اختيار نوع التوقيع - النقر للتوقيع، أو رسم التوقيع، أو النقر للأحرف الأولى. - التتبع والتحليلات في الوقت الفعلي للتدخل وإشراك العملاء في الوقت المناسب. - خيارات متعددة لتوقيع المستندات عبر الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو نماذج الويب القابلة للملء أو عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. أمان لا مثيل له - - الامتثال لقوانين التوقيع الإلكتروني العالمية والمحلية وأحدث معايير الصناعة. - المصادقة الثنائية (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) لضمان هوية الموقعين. - أمان عالي المستوى مع شهادة السحابة العالمية AWS (CSA، وSOC 1، وSOC2، وISO 27001) لحماية بياناتك في كل خطوة. - بوابات الدفع المتوافقة مع PCI DSS - تخزين مدى الحياة - يوفر Revv تخزينًا سحابيًا يحافظ على سجلاتك آمنة ومنظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة - إلى الأبد. تجربة محسنة للعملاء - - أرسل المستندات على الفور إلى الأجهزة المحمولة عبر الرسائل النصية القصيرة، وقلل من معدلات ترك العملاء. - ميزات التعاون للتفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق ضمن المستندات وتسريع عملية التوقيع. منصة يمكنك صنعها بنفسك ولا تتطلب أي مهارات في البرمجة - Revv سهل الاستخدام للغاية وسهل التنقل فيه. لا تتطلب واجهته البديهية أي مساعدة خارجية أو مهارات خاصة. نظام دعم مصمم لتمكين العملاء - - فريق دعم عملاء من الخبراء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتمكين عملك. - دعم الدردشة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - دعم متعدد اللغات للمستندات - دعم لتصميم وإنشاء القوالب - مركز المساعدة ومقالات الدعم ومقاطع الفيديو لإرشادك طوال العملية
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع عليه. استخدم منصتنا لتحميل مستند بسهولة، وتحديد حقول/لافتات النموذج، وإرسالها إلى المستخدمين لاستكمالها. قم بتقديم النماذج للمستخدمين بالطريقة الأكثر طبيعية الممكنة - المستند الفعلي نفسه. * التعاون - المشاركة والتعاون مع العديد من المستخدمين في الوقت الفعلي. قم بتعيين كل حقل لمستخدم فريد للحصول على تجربة تعاون قوية. * مستند المسار - لا مزيد من المكالمات الهاتفية لعملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد قاموا بتنزيل النموذج وقراءته. باستخدام Docsmore، يمكنك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بمجرد أن يفتح العميل المستند. تتبع التقدم وحالة جميع مستنداتك عبر وظيفة لوحة المعلومات القوية في Docsmore. * إعداد تقارير قوية - يأتي Docsmore مزودًا بأداة رائعة لإعداد التقارير. يمكن أن تكون جميع البيانات التي يدخلها عملاؤك متاحة بسهولة لأغراض البحث بمجرد تشغيل الميزة. يمكن التحكم فيه وصولاً إلى حقل معين في وثيقتك بحيث تجعله جاهزًا للتقارير فقط لتلك التي تحتاج إليها مما يجعله قويًا للغاية. * نماذج PDF - يتعرف Docsmore على معظم حقول نماذج PDF ويحتفظ بأسماء الحقول عند تحميل المستند. يمكنك الاستمرار في استخدام أداتك المفضلة لإنشاء مستند pdf مع حقول النموذج دون الخوف من فقدانها عند التحميل إلى Docsmore. * العلامة التجارية - يمكن دمج Docsmore مباشرة مع تطبيقك مما يجعله يبدو وكأنه جزء من تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك. نحن نقدم خادمًا مخصصًا وعنوان IP ثابتًا، مما يجعل توسيع نطاق المنتج أمرًا سهلاً.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCanon وRicoh والمزيد. يمكن لفرق الإيرادات إنتاج المزيد من المقترحات بشكل أسرع، وتسريع سرعة الصفقة، وزيادة معدلات الفوز وتقليل تكلفة المبيعات. تعرف على المزيد على www.qorusdocs.com
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة المؤسسة الخاصة بهم على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة المحتملة وتنظيم المحتوى)، إلى المبيعات (إدارة العروض والتوقيع الإلكتروني)، إلى رعاية العملاء (تأهيل العملاء وإدارة العلاقات)، إلى التوسع (الترقيات والتجديد)، يساعدك ClientPoint على بناء علاقات عمل أقوى وأكثر قيمة. . التكامل: Salesforce، Netsuite، Microsoft Dynamics، DocuSign، RightSignature، Sertify
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو برنامج لأتمتة المستندات قائم على السحابة. على عكس المنتجات المنافسة ذات مستويات الأسعار المرتفعة، فإن سعر Docupilot معقول. تم تصميم Docupilot مع التركيز على سهولة الاستخدام، كما يوفر التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل إدارة علاقات العملاء والنماذج وقواعد البيانات عبر الإنترنت والموارد البشرية والاستطلاعات وما إلى ذلك.
Portant
portant.co
Portant هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء الفواتير والعقود والتقارير والتوقيعات الإلكترونية وجميع الأعمال الورقية الأخرى تلقائيًا. ببضع نقرات، يعتني Portant بمسؤول عملك. قم بإنشاء مستندات احترافية وجميلة وخالية من الأخطاء ستحبها الفرق والعملاء. لا تضيع أبدًا دقيقة أخرى في المهام اليدوية المملة! يعمل مع Google Workspace، وOutlook، وGMail، ويقوم بمزامنة البيانات من HubSpot، وXero، وGlide، وTally، وZapier.
Doppio
doppio.sh
قم بإنشاء ملفات PDF ولقطات شاشة من HTML باستخدام بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية! Doppio هي خدمة API توفر أفضل محرك عرض في العالم لتحويل HTML إلى PDF أو التقاط لقطات شاشة. على نطاق واسع، دون المساس بأمانك. مع Doppio، تحتاج فقط إلى استدعاء API لإنشاء كميات هائلة من الملفات (عرض متزامن أو غير متزامن). ويمكنك أيضًا تخزين الملفات مباشرةً في حاوية S3 الخاصة بك دون المساس بالخصوصية. Doppio مجاني لاستخدام ما يصل إلى 400 مستند شهريًا. نحن نقدم خطط تسعير تقدم كميات أكبر وميزات إضافية.
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتماد المستخدم بشكل أكبر، ودورات عقود أسرع، وكفاءات قابلة للقياس، وتخفيف المخاطر. الآن، يمكن للفرق القانونية الداخلية إضفاء الحيوية على محتويات العقد على الفور باستخدام ملخصات البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر ساعات من وقت المراجعة اليدوية. توفر التحليلات الشاملة والمستودع المركزي كل الأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. إنها CLM مع اختلاف.
Floik
floik.com
يعد Floik حلاً شاملاً لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل الأدلة خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة سلسة للمشتري ومنح منتجهم الأضواء التي يستحقها. نحن نعلم أن الأمر يتطلب جيشًا كاملاً لتصور المحتوى الضروري وإنشائه وتحريره ونشره لتثقيف المستخدمين وإشراكهم. وعندما تعتقد أنك قد أتقنت ذلك، يتطور منتجك ويجعل كل هذا المحتوى قديمًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه Floik عصاك السحرية. 🪄 يمكنك إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومقاطع فيديو للمنتجات وأدلة خطوة بخطوة لتسليط الضوء على قدرات منتجك وإسعاد المستخدمين، كل ذلك من مكان واحد! المنصة مليئة بميزات التخصيص المتقدمة لمساعدتك على ضبط عروض منتجاتك. يمكنك العمل مع فريقك ودمجه مع مبيعاتك ومجموعة تقنيات GTM لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Documint
documint.me
يتيح لك محرك إنشاء المستندات القوي في Documint إمكانية إنشاء مستندات احترافية بسرعة وسهولة من بياناتك، مما يوفر لك الوقت والجهد. بفضل واجهتنا البديهية والقوالب المصممة مسبقًا، لن تحتاج إلى أي مهارات تقنية للبدء.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify هو كاتب وثائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المطورين من إنشاء وثائق التعليمات البرمجية بسرعة ودقة. إنه قادر على تحليل الكود وفهم الغرض منه وإنشاء أوصاف له في شكل مستندات. الأداة متاحة في برامج التحرير الشائعة مثل Visual Studio Code وIntelliJ، بالإضافة إلى إصدار الويب. لقد حصل على تقييم عالٍ من قبل المطورين، حيث حصل على أكثر من 100 تقييم بمتوسط 4.9/5. باستخدام Mintlify، يمكن للمطورين توفير الوقت وتحسين قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم عن طريق إنشاء الوثائق تلقائيًا، مع ظهور الأوصاف الدقيقة أثناء الإنشاء. تم الإشادة أيضًا بالامتداد لدقته، حيث وجد العديد من المستخدمين أنه قادر على فهم التعليمات البرمجية بشكل أفضل مما يمكنهم وإنشاء أوصاف أفضل مما يمكنهم التوصل إليه بأنفسهم.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ويوفر مجموعة من الأدوات الرقمية البديهية لإضافة التوقيعات الإلكترونية والنصوص والإبرازات والمزيد إلى مستندات PDF الخاصة بك في السحابة. باستخدام Lumin، يمكنك: - تحرير نص pdf الخام مباشرةً داخل مستنداتك لتسهيل تغييرات التاريخ والتحديثات الطفيفة على العقود والاتفاقيات - إنشاء سير عمل سلس للتوقيع الإلكتروني لجمع التواقيع الرقمية وطلبها - التعليق والوسم والتعاون مع فريقك من أي مكان - المزامنة مع أدوات Google التي تعرفها وتحبها - يمكنك الوصول إلى مجموعة من الأدوات الرقمية بما في ذلك إضافة الأشكال والصور والنصوص والتعليقات والإبرازات - الوصول إلى مجموعة من ميزات PDF المتقدمة لمعالجة المستندات وضغط الملفات لإرسالها وتقسيمها وغير ذلك الكثير . قم بتبسيط عمليات المستندات وسير العمل باستخدام الأدوات التي تبدو وكأنها طبيعة ثانية وتعمل تمامًا كما تتوقعها. استخدم Lumin للدراسة والعمل والحياة. Lumin مجاني للتنزيل والاستخدام، أو يمكنك فتح الميزات والوظائف المتقدمة مقابل 9 دولارات شهريًا فقط. تتوفر خطط الأعمال والمؤسسات وقابلة للتطوير بسهولة لتناسب فريقك. ما عليك سوى تثبيت Lumin PDF من G-Suite Marketplace وستكون جاهزًا للبدء!
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة وتفاعلية، تحتوي على وسائط تفاعلية وتتبع ذكي وأتمتة. قل وداعًا لملفات PDF الثابتة ومرحبًا بقوة المبيعات الرائعة لـ Qwilr. باستخدام Qwilr، يمكنك: إنشاء مواد مبيعات مخصصة وتفاعلية تثير إعجاب المشترين: إرسال عنوان URL بدلاً من المرفقات التي لا نهاية لها. شارك العروض التوضيحية للمنتجات والأسعار والخدمات الإضافية وشاهد المشترين وهم يتفاعلون مع تجربة تبدو مخصصة لهم. حافظ على علامة تجارية متسقة لكل صفحة: قم بتوحيد جميع مواد المبيعات الخاصة بك باستخدام محرر العلامة التجارية لدينا الذي يطبق الخطوط والألوان على كل صفحة
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء الارتباطات في الوقت المناسب، والتنبؤ بدقة. تقديم تجربة تسجيل خروج سلسة لعملائك والمحتملين. تتضمن الميزات محرر تصميم مرن وسهل الاستخدام، والتوقيعات الإلكترونية، وعمليات تكامل CRM، والرؤى المستندة إلى البيانات، والتسعير التفاعلي، وإدارة المحتوى، والموافقات، وغير ذلك الكثير. إذا كنت مستعدًا لمنح فريق المبيعات لديك الميزة التنافسية، فتفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني أو احجز عرضًا توضيحيًا على https://www.proposify.com.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PDF وتحريرها وتحويلها وتصميمها، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة CPQ.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هي شركة SaaS توفر للشركات حلاً حديثًا لأعمالها الورقية. نحن خدمة قائمة على السحابة تمكن الأفراد والشركات من تخصيص النماذج التجارية أو القانونية أو الشخصية الشائعة وتوقيعها وتنزيلها بسهولة.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu عبارة عن منصة تشغيل أعمال شاملة تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهام والتمويل وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك، بدءًا من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبء العمل عليه وحتى التكاليف الإجمالية وفواتير العملاء.
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة العالمية التي تتيح للشركات والأفراد إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. في حين أن التوقيع الإلكتروني قد غيّر الطريقة التي تنفذ بها العديد من المؤسسات العقد، إلا أن دورة الحياة قبل التوقيع وبعده غالبًا ما تتم إدارتها من خلال العمليات اليدوية وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني - مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة ممارسة الأعمال وزيادة المخاطر وإحباط العملاء والموظفين. يتيح Docusign CLM (إدارة دورة حياة العقد) للمؤسسات تبسيط دورة حياة الاتفاقية من خلال تحويل العمليات اليدوية التناظرية إلى سير عمل آلي رقمي. والنتيجة النهائية هي تسارع وتيرة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الامتثال، وزيادة كفاءة الموظفين. الميزات الرئيسية: المستودع المركزي، البحث والبحث المتقدم، التحكم في الإصدار، مكتبة البنود، التعاون مع الأطراف الداخلية والخارجية، Redlining، سير العمل البسيط والمتقدم، وضع العلامات، الوصول عبر الهاتف المحمول، تكامل الأنظمة الأساسية المتعددة (بما في ذلك التكامل الوثيق مع Salesforce).
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز على ثقة أكثر من 83.3 مليون مستخدم. يحافظ الحفظ السحابي وسير العمل الآمن في الوقت الفعلي على تحديث أكثر من 500 مليون مستند وآمن ضمن حل واحد سهل الاستخدام.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
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