متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا
يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من إنشاء المستندات المستندة إلى البيانات وتخصيصها وتحريرها وإنتاجها. يمكن أن تعمل هذه الأنظمة الأساسية كمنشئي ملفات PDF ومولدات المستندات، حيث تقوم بسحب البيانات من مصادر خارجية إلى قوالب. يمكنهم دمج البيانات من أنظمة المصدر المختلفة، مثل CRM وERP وحلول التخزين. يجب أن تحافظ أدوات إنشاء المستندات على اتساق العلامة التجارية وتوفر التنسيق الشرطي. تختلف المستندات التي يتم إنشاؤها من خلال هذه التطبيقات في وظائفها ويمكن أن تتضمن التقارير والنماذج والمقترحات والمستندات القانونية والمذكرات والعقود والمزيد.
إرسال تطبيق جديد
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على السحابة يستخدم لكتابة المستندات العلمية وتحريرها ونشرها. وهي تتعاون مع مجموعة واسعة من الناشرين العلميين لتوفير قوالب LaTeX للمجلة الرسمية وروابط التقديم المباشرة. تم إطلاق Overleaf في الأصل في عام 2012 باسم WriteLaTeX من قبل شركة WriteLaTeX Limited، التي شارك...
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة العالمية التي تتيح للشركات والأفراد إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. في حين أن التوقي...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Inkitt
inkitt.com
اكتشف آلاف الروايات الجديدة لمؤلفين مستقلين واقرأها مجانًا على Inkitt. انضم إلينا في مهمتنا لدعم المؤلفين الطموحين في اتخاذ خطواتهم الأولى نحو النشر! من الخيال والخيال العلمي والإثارة والغموض والحركة والمغامرة إلى الدراما والرومانسية والشبقية والشباب، هناك روايات منتقاة بعناية من جميع الأنواع على In...
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز عل...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu عبارة عن منصة تشغيل أعمال شاملة تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهام والتمويل وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك، بدءًا من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبء العمل عليه وحتى التكاليف الإجمالية وفواتير العملاء.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
FormSwift
formswift.com
FormSwift هي شركة SaaS توفر للشركات حلاً حديثًا لأعمالها الورقية. نحن خدمة قائمة على السحابة تمكن الأفراد والشركات من تخصيص النماذج التجارية أو القانونية أو الشخصية الشائعة وتوقيعها وتنزيلها بسهولة.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة المؤسسة الخاصة بهم على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Proposify
proposify.com
Proposify هو برنامج العروض عبر الإنترنت الذي يمنحك التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بك. القريب. بدءًا من تصميم الصفقات وحتى التوقيع، احصل على الثقة والمرونة للسيطرة على الصفقات. قم بإنشاء مستندات مبيعات رائعة تظل متسقة وخالية من الأخطاء. احصل على الرؤى لتوسيع نطاق عمليتك، وإجراء ...
Floik
floik.com
يعد Floik حلاً شاملاً لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل الأدلة خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة سلسة للمشتري ومنح منتجهم الأضواء التي يستحقها. نحن نعلم أن الأمر يتطلب جيشًا كاملاً لتصور المحتوى الضروري وإنشائه وتحري...
Mintlify
mintlify.com
Mintlify هو كاتب وثائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المطورين من إنشاء وثائق التعليمات البرمجية بسرعة ودقة. إنه قادر على تحليل الكود وفهم الغرض منه وإنشاء أوصاف له في شكل مستندات. الأداة متاحة في برامج التحرير الشائعة مثل Visual Studio Code وIntelliJ، بالإضافة إلى إصدار الويب. لقد حصل على تقييم عال...
Documint
documint.me
يتيح لك محرك إنشاء المستندات القوي في Documint إمكانية إنشاء مستندات احترافية بسرعة وسهولة من بياناتك، مما يوفر لك الوقت والجهد. بفضل واجهتنا البديهية والقوالب المصممة مسبقًا، لن تحتاج إلى أي مهارات تقنية للبدء.
Pocketlaw
pocketlaw.com
تستخدم الفرق من جميع الأحجام Pocketlaw للعمل بسهولة مع المؤسسات القانونية المتعددة بطريقة آلية وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. تساعد منصتنا القانونية الشاملة والبديهية الفرق القانونية وغير القانونية على إدارة الاحتياجات القانونية اليومية للمؤسسة، لفتح فرص العمل. في المنصة، يمكنك بسهولة إدارة عملك ال...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو برنامج لأتمتة المستندات قائم على السحابة. على عكس المنتجات المنافسة ذات مستويات الأسعار المرتفعة، فإن سعر Docupilot معقول. تم تصميم Docupilot مع التركيز على سهولة الاستخدام، كما يوفر التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل إدارة علاقات العملاء والنماذج وقواعد البيانات عبر الإنترنت والموا...
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدا...
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Legito
legito.com
العمليات. الناس. وثائق. لا توجد منصة لأتمتة التعليمات البرمجية مصممة لفرق الامتثال والموارد البشرية والقانونية والعمليات والمشتريات والمبيعات وتحديد المصادر. يستخدم 400 ألف مستخدم على مستوى العالم Legito لإنشاء أعمالهم وتنفيذها والتعاون فيها وتنفيذها. حل واحد متكامل بدون كود. بما في ذلك LexisNexis، ...
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنس...
IncoDocs
incodocs.com
يجمع برنامج IncoDocs عبر الإنترنت بين وثائق الفواتير والتصدير الخاصة بك في مكان واحد لتبسيط طريقة عملك والقضاء على إعادة إدخال البيانات والأخطاء البشرية المكلفة.
Portant
portant.co
Portant هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء الفواتير والعقود والتقارير والتوقيعات الإلكترونية وجميع الأعمال الورقية الأخرى تلقائيًا. ببضع نقرات، يعتني Portant بمسؤول عملك. قم بإنشاء مستندات احترافية وجميلة وخالية من الأخطاء ستحبها الفرق والعملاء. لا تضيع أبدًا دقيقة أخرى في المهام اليدوية المملة! يعمل ...
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتم...
Doppio
doppio.sh
قم بإنشاء ملفات PDF ولقطات شاشة من HTML باستخدام بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية! Doppio هي خدمة API توفر أفضل محرك عرض في العالم لتحويل HTML إلى PDF أو التقاط لقطات شاشة. على نطاق واسع، دون المساس بأمانك. مع Doppio، تحتاج فقط إلى استدعاء API لإنشاء كميات هائلة من الملفات (عرض متزامن أو غير مت...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCanon و...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore هو حل قائم على السحابة يتيح للمستخدمين جمع البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها بسهولة وأمان من خلال معاملات المستندات. باستخدام Docsmore، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مستنداتك عن طريق ما يلي: * FORM.FILL.SIGN - مع Docsmore، يتم تبسيط عملية إعداد نموذج وإرساله إلى المستخدمين لإكماله أو التوقيع ...
Revv
revv.so
Revv يدفع حدود أتمتة المستندات وسير العمل. يمنحك Revv المرونة اللازمة لإنشاء المستندات من مكتبة النماذج الغنية الخاصة به أو تحميل وإرسال مستندات WORD/PDF خارجية للتوقيعات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أنواعًا مختلفة من التوقيع لتلبية كل سيناريوهات التوقيع الإلكتروني الممكنة. سواء كنت تريد ...
fynk
fynk.com
fynk هو برنامج لإدارة العقود يدعم الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتبسيط عملية إنشاء العقود وتحريرها والتفاوض بشأنها وتوقيعها بشكل كبير. تشتمل ميزاته الأساسية على الصياغة والإنشاء والمحتوى الديناميكي والتحرير التعاوني وسير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقدم fyn...
Pactly
pactly.com
Pactly عبارة عن منصة لإدارة العقود مصممة لتبسيط دورة حياة العقد الخاص بك، بدءًا من الصياغة وحتى التوقيع. قم بتمكين الفرق القانونية بجميع أحجامها من أتمتة المهام والتعاون بكفاءة مع فرق الأعمال والحصول على رؤية فورية للعقود. بفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومراجعات قواعد اللعبة المدعومة بالذكاء الاصطناع...