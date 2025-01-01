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برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من تخصيص المستندات النصية وتحريرها ومشاركتها. تعمل هذه التطبيقات كمعالجات النصوص ومنشئي ومحرري ملفات PDF. كما أنها توفر ميزات لتخزين المستندات ومشاركتها، بالإضافة إلى التحرير التعاوني. في كثير من الأحيان، تكون أدوات إنشاء المستندات جزءًا من مجموعة أكبر من المنتجات أو تكون متكاملة مع برامج الأعمال الأوسع، ولكنها يمكن أن توجد أيضًا كمنصات مستقلة ومتخصصة.

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Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Microsoft Word Online هو إصدار ويب مجاني يسمح بإنشاء وتحرير ومشاركة المستندات مع الآخرين عبر الإنترنت.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Coda

Coda

coda.io

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

زوهو كاتب هو تطبيق معالجة نصوص يسمح بإنشاء وتحرير المستندات والتعاون فيها بسهولة عبر الأجهزة المختلفة.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

Craft

Craft

craft.do

Craft هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات يساعد الفرق على التعاون وتنظيم الأفكار والمهام بشكل فعال.

DocHub

DocHub

dochub.com

تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter هو حل عبر الإنترنت يستخدم كجهاز لتوجيه النص، يخدم المدونين، الطلاب، المقدمين، رجال الدين، والمحامين.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF هي أداة لتحرير وإدارة ملفات PDF تشمل تحويل، دمج، مقارنة وتوقيع المستندات بطريقة سهلة الاستخدام.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo هو تطبيق لتحرير، تعليق، وتوقيع ملفات PDF، ويسمح بمشاركتها على أجهزة متعددة، مما يسهل إدارة الوثائق.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

تطبيق Drawboard PDF يتيح للمستخدمين تعديل مستندات PDF بسهولة، مع أدوات رسم وكتابة، وتعاون فعّال، يدعم التفاعل عبر أجهزة مختلفة.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.

Quip

Quip

quip.com

Quip هو تطبيق تعاون يسمح بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات مع ميزات الدردشة والتعليقات، مما يسهل العمل الجماعي في المشاريع.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda هو تطبيق عبر الإنترنت لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، بما في ذلك الدمج، التقسيم، والتوقيع.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

تطبيق LawDepot يتيح للمستخدمين إنشاء مستندات قانونية متنوعة، مع توفير قوالب قابلة للتخصيص لإجراءات قانونية مختلفة.

CleverPDF

CleverPDF

cleverpdf.com

CleverPDF هو تطبيق عبر الإنترنت يوفر أكثر من 30 أداة مجانية لمعالجة ملفات PDF، مثل تحويل وضغط وتجميع وتخزين الملفات.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

تطبيق Xara Cloud هو أداة لإنشاء وتحرير محتوى تسويقي احترافي بسهولة، باستخدام قوالب وأدوات سحب وإفلات.

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit.ai هي منصة للتعاون على المستندات تتيح إنشاء مستندات تفاعلية، ومشاركة المعلومات، والبحث الذكي، والدردشة، مع التكامل مع أدوات أخرى.

DocFly

DocFly

docfly.com

DocFly هو تطبيق على الإنترنت يتيح لك إنشاء وتحرير وتحويل ملفات PDF بسهولة، مع دعم للضغط ومعالجة الدُفعات.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء وتخصيص وتوقيع المستندات القانونية والتجارية والشخصية بسهولة عبر السحابة.

GRID

GRID

grid.is

GRID هي أداة جداول بيانات متقدمة تجمع بين أدوات التقديم وتحليل البيانات، مع دعم لاستيراد بيانات من مصادر متعددة.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc هو محرر مستندات عبر الإنترنت يتيح تحرير PDF وتوقيع المستندات ومشاركتها، مع واجهة سهلة الاستخدام لضمان الكفاءة والأمان.

DocRaptor

DocRaptor

docraptor.com

يقدم تطبيق DocRaptor واجهة برمجة تطبيقات لتحويل HTML إلى PDF بسهولة، مع دعم قوي للعناوين وأرقام الصفحات والوسوم.

Legito

Legito

legito.com

Legito هي منصة أتمتة لا تتطلب البرمجة لإدارة العمليات والمستندات، تساعد الفرق في تحسين الإنتاجية والتعاون.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot هو تطبيق سحابي لأتمتة المستندات، يساعد الشركات في إنشاء، إدارة، ومشاركة المستندات بسهولة مع التكامل مع أنظمة متعددة.

Xtensio

Xtensio

xtensio.com

Xtensio هو تطبيق يسهل على الفرق إنشاء ومشاركة وإدارة المستندات التجارية الرقمية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وأدوات تعاونية.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie هي منصة توثيق عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتجات بلغات متعددة وتحليل تفاعل العملاء معها.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.

Hiration

Hiration

hiration.com

تطبيق هيربي يقدم خدمات مهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل إنشاء السيرة الذاتية، مراجعتها، بناء رسائل تغطية وتحسين ملفات لينكد إن.

Summize

Summize

summize.com

تطبيق Summize يوفر حلول إدارة العقود الرقمية من خلال دمج تدفقات العمل في الأدوات المستخدمة يومياً مثل Teams وSlack وWord، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Formsio

Formsio

formsio.com

Formisio هي منصة لإدارة النماذج توفر أدوات لإنشاء وتخصيص النماذج لجمع البيانات، وتعزيز سير العمل، ودعم الأمان والامتثال.

Docamatic

Docamatic

docamatic.com

دوكاماتيك هو تطبيق لتحويل HTML إلى PDF، إنشاء مستندات من قوالب، أخذ لقطات شاشة، وتوليد رموز شريطية، مع إمكانية إدارة الوثائق من واجهة سهلة الاستخدام.

AirMason

AirMason

airmason.com

Airmason هو تطبيق يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة مستندات وكتيبات الشركة بشكل فعال، مع أدوات للتعاون وتحديث المعلومات في الوقت الفعلي.

OneDeck

OneDeck

onedeck.com

OneDeck هو منصة ذكية لتبسيط إدارة الأعمال، تعزز التعاون، وتحسن التواصل من خلال دمج أدوات إدارة مختلفة في مكان واحد.

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