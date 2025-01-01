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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من تخصيص المستندات النصية وتحريرها ومشاركتها. تعمل هذه التطبيقات كمعالجات النصوص ومنشئي ومحرري ملفات PDF. كما أنها توفر ميزات لتخزين المستندات ومشاركتها، بالإضافة إلى التحرير التعاوني. في كثير من الأحيان، تكون أدوات إنشاء المستندات جزءًا من مجموعة أكبر من المنتجات أو تكون متكاملة مع برامج الأعمال الأوسع، ولكنها يمكن أن توجد أيضًا كمنصات مستقلة ومتخصصة.