برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من تخصيص المستندات النصية وتحريرها ومشاركتها. تعمل هذه التطبيقات كمعالجات النصوص ومنشئي ومحرري ملفات PDF. كما أنها توفر ميزات لتخزين المستندات ومشاركتها، بالإضافة إلى التحرير التعاوني. في كثير من الأحيان، تكون أدوات إنشاء المستندات جزءًا من مجموعة أكبر من المنتجات أو تكون متكاملة مع برامج الأعمال الأوسع، ولكنها يمكن أن توجد أيضًا كمنصات مستقلة ومتخصصة.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online هو إصدار ويب مجاني يسمح بإنشاء وتحرير ومشاركة المستندات مع الآخرين عبر الإنترنت.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.
Zoho Sheet
zoho.com
تطبيق ورقة Zoho يتيح تنظيم البيانات، ومشاركة التقارير، وتحليل البيانات عبر الإنترنت، مع دعم تحرير مشترك وتطبيقات للهواتف الذكية.
iLovePDF
ilovepdf.com
تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.
Zoho Writer
zoho.com
زوهو كاتب هو تطبيق معالجة نصوص يسمح بإنشاء وتحرير المستندات والتعاون فيها بسهولة عبر الأجهزة المختلفة.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
Craft
craft.do
Craft هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات يساعد الفرق على التعاون وتنظيم الأفكار والمهام بشكل فعال.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل عبر الإنترنت يستخدم كجهاز لتوجيه النص، يخدم المدونين، الطلاب، المقدمين، رجال الدين، والمحامين.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF هي أداة لتحرير وإدارة ملفات PDF تشمل تحويل، دمج، مقارنة وتوقيع المستندات بطريقة سهلة الاستخدام.
Xodo
xodo.com
Xodo هو تطبيق لتحرير، تعليق، وتوقيع ملفات PDF، ويسمح بمشاركتها على أجهزة متعددة، مما يسهل إدارة الوثائق.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.
Zoho Docs
zoho.com
تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.
pdfFiller
pdffiller.com
يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.
Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
Nitro
gonitro.com
Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.
Drawboard
drawboard.com
تطبيق Drawboard PDF يتيح للمستخدمين تعديل مستندات PDF بسهولة، مع أدوات رسم وكتابة، وتعاون فعّال، يدعم التفاعل عبر أجهزة مختلفة.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Sejda
sejda.com
Sejda هو تطبيق عبر الإنترنت لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، بما في ذلك الدمج، التقسيم، والتوقيع.
Quip
quip.com
Quip هو تطبيق تعاون يسمح بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات مع ميزات الدردشة والتعليقات، مما يسهل العمل الجماعي في المشاريع.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
LawDepot
lawdepot.com
تطبيق LawDepot يتيح للمستخدمين إنشاء مستندات قانونية متنوعة، مع توفير قوالب قابلة للتخصيص لإجراءات قانونية مختلفة.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF هو تطبيق عبر الإنترنت يوفر أكثر من 30 أداة مجانية لمعالجة ملفات PDF، مثل تحويل وضغط وتجميع وتخزين الملفات.
Formstack
formstack.com
Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai هي منصة للتعاون على المستندات تتيح إنشاء مستندات تفاعلية، ومشاركة المعلومات، والبحث الذكي، والدردشة، مع التكامل مع أدوات أخرى.
Xara Cloud
xara.com
تطبيق Xara Cloud هو أداة لإنشاء وتحرير محتوى تسويقي احترافي بسهولة، باستخدام قوالب وأدوات سحب وإفلات.
DocFly
docfly.com
DocFly هو تطبيق على الإنترنت يتيح لك إنشاء وتحرير وتحويل ملفات PDF بسهولة، مع دعم للضغط ومعالجة الدُفعات.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء وتخصيص وتوقيع المستندات القانونية والتجارية والشخصية بسهولة عبر السحابة.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات متقدمة تجمع بين أدوات التقديم وتحليل البيانات، مع دعم لاستيراد بيانات من مصادر متعددة.
DocRaptor
docraptor.com
يقدم تطبيق DocRaptor واجهة برمجة تطبيقات لتحويل HTML إلى PDF بسهولة، مع دعم قوي للعناوين وأرقام الصفحات والوسوم.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر مستندات عبر الإنترنت يتيح تحرير PDF وتوقيع المستندات ومشاركتها، مع واجهة سهلة الاستخدام لضمان الكفاءة والأمان.
Legito
legito.com
Legito هي منصة أتمتة لا تتطلب البرمجة لإدارة العمليات والمستندات، تساعد الفرق في تحسين الإنتاجية والتعاون.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو تطبيق سحابي لأتمتة المستندات، يساعد الشركات في إنشاء، إدارة، ومشاركة المستندات بسهولة مع التكامل مع أنظمة متعددة.
Xtensio
xtensio.com
Xtensio هو تطبيق يسهل على الفرق إنشاء ومشاركة وإدارة المستندات التجارية الرقمية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وأدوات تعاونية.
Docsie
docsie.io
Docsie هي منصة توثيق عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتجات بلغات متعددة وتحليل تفاعل العملاء معها.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.
Hiration
hiration.com
تطبيق هيربي يقدم خدمات مهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل إنشاء السيرة الذاتية، مراجعتها، بناء رسائل تغطية وتحسين ملفات لينكد إن.
Summize
summize.com
تطبيق Summize يوفر حلول إدارة العقود الرقمية من خلال دمج تدفقات العمل في الأدوات المستخدمة يومياً مثل Teams وSlack وWord، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Formsio
formsio.com
Formisio هي منصة لإدارة النماذج توفر أدوات لإنشاء وتخصيص النماذج لجمع البيانات، وتعزيز سير العمل، ودعم الأمان والامتثال.
Docamatic
docamatic.com
دوكاماتيك هو تطبيق لتحويل HTML إلى PDF، إنشاء مستندات من قوالب، أخذ لقطات شاشة، وتوليد رموز شريطية، مع إمكانية إدارة الوثائق من واجهة سهلة الاستخدام.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck هو منصة ذكية لتبسيط إدارة الأعمال، تعزز التعاون، وتحسن التواصل من خلال دمج أدوات إدارة مختلفة في مكان واحد.
AirMason
airmason.com
Airmason هو تطبيق يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة مستندات وكتيبات الشركة بشكل فعال، مع أدوات للتعاون وتحديث المعلومات في الوقت الفعلي.
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