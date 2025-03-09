GRID

grid.is

GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.