برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Xtensio

xtensio.com

Xtensio هي الطريقة الأسهل للفرق لإنشاء ومشاركة وتقديم وإدارة ضمانات الأعمال غير الورقية. يستخدم أكثر من 185000 من المستشارين والوكالات ورواد الأعمال والمعلمين Xtensio لإنشاء مستندات أكثر ذكاءً وتبسيط سير العمل. تعمل منصة Xtensio السحابية على تسهيل تحويل أهداف العمل إلى حقيقة. بدءًا من رواد الأعمال الذين يطلقون شركاتهم، وحتى فرق التسويق التي تروج للعلامات التجارية العالمية وخارجها، تساعد الأداة المستخدمين على التقاط رؤيتهم من خلال مستندات وصفحات ويب وعروض تقديمية ذكية وجميلة. اختر من بين مئات القوالب والأمثلة. تغيير أنظمة الألوان والصور وملء المحتوى الخاص بك. أو ابدأ بصفحة فارغة وقم ببناء أي شيء تحتاجه من الصفر. من خلال الجمع بين إمكانيات التصميم الخاصة بمنشئ موقع الويب والوظيفة التعاونية لمحرر المحتوى، فإننا نهدف إلى إحداث ثورة في كيفية تواصل الشركات في عالم أصبح فيه الابتكار الدائم هو الوضع الطبيعي الجديد. تم إطلاق Xtensio في عام 2015، وهو عبارة عن جهد تمهيدي لـ Fake Crow (www.fakecrow.com)، وهو استوديو لتصميم المنتجات الإبداعية متخصص في الحلول الرقمية للشركات ذات التفكير المستقبلي. بدأ Xtensio كمنشئ للشركات الناشئة لتصور الملف التعريفي لشركتهم وإظهار ما يدور حوله للمستثمرين. ثم تحول بعد ذلك إلى صندوق أدوات لا يقدم أدوات العرض التقديمي فحسب، بل يقدم أيضًا قوالب تفاعلية مفيدة أثناء مراحل البحث والعصف الذهني والتخطيط والاستراتيجية للشركة. واليوم، تعمل Xtensio على تعزيز تبادل الأفكار، وتحويل الرؤية إلى صفحات ملموسة من التواصل. يلتزم فريقنا الصغير ولكن القوي من رواد الأعمال والمصممين ومنشئي المحتوى بالعقلية الهزيلة من خلال توليد قيمة حقيقية لمستخدمينا دون إهدار الموارد. يقع مقر شركة Xtensio في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتتميز بالإبداع والحيوية الثقافية والروح المبتكرة التي تتخلل المدينة. جرب محرر Xtensio وجميع القوالب والأمثلة مجانًا. قم بالترقية لحفظ عملك والوصول إلى القوة الكاملة للمنصة! تعرف على المزيد حول كيف يمكن لـ Xtensio مساعدتك على www.xtensio.com، وتابعنا على Facebook وTwitter وLinkedIn لمواكبة أخبار المنتج وتحديثاته.