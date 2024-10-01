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برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة نورفولك
يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من تخصيص المستندات النصية وتحريرها ومشاركتها. تعمل هذه التطبيقات كمعالجات النصوص ومنشئي ومحرري ملفات PDF. كما أنها توفر ميزات لتخزين المستندات ومشاركتها، بالإضافة إلى التحرير التعاوني. في كثير من الأحيان، تكون أدوات إنشاء المستندات جزءًا من مجموعة أكبر من المنتجات أو تكون متكاملة مع برامج الأعمال الأوسع، ولكنها يمكن أن توجد أيضًا كمنصات مستقلة ومتخصصة.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثق...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جدا...
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.
StudioBinder
studiobinder.com
برامج إدارة إنتاج الفيديو والتلفزيون والسينما على شبكة الإنترنت. كتابة نصوص منسقة بشكل احترافي. تصور المشاهد باستخدام قوائم اللقطات والقصص المصورة، وقم بإنشاء أوراق الاتصال وإرسالها، وجداول التصوير، وأوراق تفصيل النص، وإدارة الممثلين وطاقم العمل.
Soda PDF
sodapdf.com
أصبح تحرير PDF أمرًا سهلاً. اكتشف Soda PDF، البرنامج سهل الاستخدام والمزود بأدوات التحرير لتعديل ملفات PDF بطريقتك. جربه مجانا اليوم!
Xodo
xodo.com
باستخدام Xodo، يمكنك تحرير ملفات PDF وإضافة تعليقات توضيحية إليها وتوقيعها ومشاركتها على سطح المكتب والهاتف المحمول والويب. يجعل Xodo العمل مع ملفات PDF سريعًا وسهلاً، حتى تتمكن من إنجاز الأمور.
WriterDuet
writerduet.com
قم بالتخطيط والكتابة والمشاركة باستخدام البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة والتي يستخدمها أكثر من مليون كاتب سيناريو وبرامج تلفزيونية وأفلام رائجة.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز عل...
Smallpdf
smallpdf.com
صُنعت Smallpdf في سويسرا، أرض الساعات والبنوك والتصميم النظيف، وهي شركة حائزة على جوائز تقدم مجموعة من أدوات إدارة المستندات الذكية. تم تأسيس Smallpdf في عام 2013، وهو يوفر إجابة بسيطة وآمنة وموثوقة لبرامج PDF الثقيلة والصعبة. من خلال إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة التركيز العميق على تجربة المستخ...
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل الملقن على شبكة الإنترنت للمدونين والطلاب والمقدمين ورجال الدين والمحامين
Mathpix Snip
mathpix.com
العلوم الرقمية، على الفور. قم بتحويل الصور وملفات PDF إلى LaTeX وDOCX وOverleaf وMarkdown وExcel وChemDraw والمزيد، باستخدام تقنية تحويل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sejda
sejda.com
Sejda يساعدك في مهام PDF الخاصة بك. خدمة سريعة وبسيطة عبر الإنترنت، لا حاجة للتثبيت! قم بتقسيم ملف PDF أو دمجه أو تحويله إلى صور، أو المزج البديل أو المسح الضوئي المقسم وغير ذلك الكثير.
Bit.ai
bit.ai
Bit عبارة عن منصة قوية للتعاون في المستندات لإنشاء المستندات والملاحظات والويكي مع خيارات التصميم المتقدمة والبحث القوي وتتبع المستندات وغير ذلك الكثير.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
Drawboard
drawboard.com
يستخدم الملايين من المهندسين والمهندسين المعماريين والمحامين والطلاب والمعلمين بالفعل Drawboard PDF كل يوم لترميز PDF سريع وتعاوني. تساعد أدوات الترميز الرائعة لدينا على تبسيط سير العمل وتقليل اعتماد العالم على الورق. يتوفر Drawboard PDF كتطبيق Windows 10+11 وتطبيق iOS وكتطبيق ويب. - يبدو وكأنه حبر ...
Quip
quip.com
Quip هو حل تعاوني جماعي يجمع بين إنشاء المستندات وجداول البيانات وتحريرها مع إمكانيات الدردشة والتعليق، للسماح للفرق بالتواصل حول المهام والمشاريع مباشرة أثناء العمل عليها. يتيح Quip للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات وقوائم المراجعة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، من خلال واجهة "Smart I...
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الا...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ هو الناشر الرائد للمستندات القانونية عبر الإنترنت، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال أتمتة المستندات القانونية. من الأعمال إلى العقارات، نقدم عقودًا قانونية تفاعلية للأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هي شركة SaaS توفر للشركات حلاً حديثًا لأعمالها الورقية. نحن خدمة قائمة على السحابة تمكن الأفراد والشركات من تخصيص النماذج التجارية أو القانونية أو الشخصية الشائعة وتوقيعها وتنزيلها بسهولة.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud عبارة عن أداة إنشاء وتحرير قائمة على القوالب حيث يمكن لأي شخص - حتى بدون خبرة في التصميم - إنتاج مواد تسويقية ذات جودة احترافية لأعماله. يسمح محرر السحب والإفلات بإنشاء منشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية وعرض إعلانات البانر وعروض الشرائح التقديمية بشكل سريع، والمزيد. يقوم Xara ...
DocRaptor
docraptor.com
أفضل وأسهل واجهة برمجة تطبيقات لتحويل HTML إلى PDF. باعتباره واجهة برمجة التطبيقات الوحيدة التي يدعمها محرك Prince HTML-to-PDF، يوفر DocRaptor دعمًا قويًا للعناوين وفواصل الصفحات وأرقام الصفحات والمربع المرن والعلامات المائية وملفات PDF التي يمكن الوصول إليها وغير ذلك الكثير.
CleverPDF
cleverpdf.com
يقدم CleverPDF أكثر من 30 أداة PDF عبر الإنترنت مجانًا. يمكن للمستخدمين تحويل PDF إلى Office أو iWork أو الصور أو الكتب الإلكترونية أو إنشاء PDF من تلك التنسيقات. إلى جانب تحويل PDF، هناك العشرات من أدوات PDF المساعدة مثل الضغط والدمج والتقسيم والتشفير وإضافة علامة مائية أو أرقام الصفحات إلى PDF وال...
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركا...
DocFly
docfly.com
يعد DocFly حلاً شاملاً لاحتياجات PDF الخاصة بك. قم بإنشاء وتحويل وتعديل ملفات PDF بسهولة على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر PDF متطور عبر الإنترنت. تسهل واجهتنا التفاعلية على المستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المختلفة المتاحة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الوقت. من خلال بواباتنا الآمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة البال لأن مستنداتهم آمنة وخاصة.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو برنامج لأتمتة المستندات قائم على السحابة. على عكس المنتجات المنافسة ذات مستويات الأسعار المرتفعة، فإن سعر Docupilot معقول. تم تصميم Docupilot مع التركيز على سهولة الاستخدام، كما يوفر التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل إدارة علاقات العملاء والنماذج وقواعد البيانات عبر الإنترنت والموا...
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدا...
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Legito
legito.com
العمليات. الناس. وثائق. لا توجد منصة لأتمتة التعليمات البرمجية مصممة لفرق الامتثال والموارد البشرية والقانونية والعمليات والمشتريات والمبيعات وتحديد المصادر. يستخدم 400 ألف مستخدم على مستوى العالم Legito لإنشاء أعمالهم وتنفيذها والتعاون فيها وتنفيذها. حل واحد متكامل بدون كود. بما في ذلك LexisNexis، ...
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتم...
Formsio
formsio.com
يمكنك تحويل الأوراق إلى صيغة رقمية بسهولة من خلال برنامجنا القائم على السحابة والذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية. يتضمن Formsio تصميم المستندات وتجميع المستندات المتطورة والتوقيعات الرقمية وغير ذلك الكثير لأتمتة المستندات من البداية إلى النهاية. على عكس المنافسين الذين يقومون بتغليف حلولهم حول ملفات ...
Docamatic
docamatic.com
Docamatic عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات عالية الجودة تسمح لك بتحويل HTML إلى PDF وإنشاء مستندات من القوالب (JSON إلى PDF) والتقاط لقطات الشاشة وإنشاء الرموز الشريطية. قم بإنشاء المستندات الخاصة بك وإرسالها عبر البريد الإلكتروني من خلال مكالمة واحدة لواجهة برمجة التطبيقات (API). تتبع كل شيء من خلال لو...
Hiration
hiration.com
منصة خدمات مهنية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن ما يلي: - منشئ السيرة الذاتية - مراجع السيرة الذاتية - مُحسِّن السيرة الذاتية القائم على الوظيفة - منشئ خطابات الغلاف - مُحسِّن الملف الشخصي على LinkedIn - منشئ المحفظة الرقمية
OneDeck
onedeck.com
OneDeck عبارة عن منصة ذكية ومؤتمتة لجميع احتياجات إدارة أعمالك. باستخدام OneDeck، يمكنك تبسيط سير عملك وتعزيز التعاون وتحسين التواصل، كل ذلك في مكان واحد.
AirMason
airmason.com
AirMason عبارة عن منصة دائمة التطور تم تصميمها لمساعدة فرق الموارد البشرية على زيادة الكفاءة عندما يتعلق الأمر بإنشاء المستندات وتصميمها وتوزيعها وجمع التوقيعات - كل ذلك في الوقت الفعلي. تساعدك AirMason's على تحويل عملية الكتيب الحالية الخاصة بك إلى مصدر واحد نظيف وفعال للحقيقة يتماشى مع علامتك التج...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio هي الطريقة الأسهل للفرق لإنشاء ومشاركة وتقديم وإدارة ضمانات الأعمال غير الورقية. يستخدم أكثر من 185000 من المستشارين والوكالات ورواد الأعمال والمعلمين Xtensio لإنشاء مستندات أكثر ذكاءً وتبسيط سير العمل. تعمل منصة Xtensio السحابية على تسهيل تحويل أهداف العمل إلى حقيقة. بدءًا من رواد الأعمال ا...