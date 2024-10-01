برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا

Lumin

luminpdf.com

Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ...