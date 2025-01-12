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برامج إنشاء المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
يمكّن برنامج إنشاء المستندات المستخدمين من تخصيص المستندات النصية وتحريرها ومشاركتها. تعمل هذه التطبيقات كمعالجات النصوص ومنشئي ومحرري ملفات PDF. كما أنها توفر ميزات لتخزين المستندات ومشاركتها، بالإضافة إلى التحرير التعاوني. في كثير من الأحيان، تكون أدوات إنشاء المستندات جزءًا من مجموعة أكبر من المنتجات أو تكون متكاملة مع برامج الأعمال الأوسع، ولكنها يمكن أن توجد أيضًا كمنصات مستقلة ومتخصصة.
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SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
Soda PDF
sodapdf.com
أصبح تحرير PDF أمرًا سهلاً. اكتشف Soda PDF، البرنامج سهل الاستخدام والمزود بأدوات التحرير لتعديل ملفات PDF بطريقتك. جربه مجانا اليوم!
WriterDuet
writerduet.com
قم بالتخطيط والكتابة والمشاركة باستخدام البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة والتي يستخدمها أكثر من مليون كاتب سيناريو وبرامج تلفزيونية وأفلام رائجة.
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جداول البيانات الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها والعمل عليها عبر الإنترنت ومن أي مكان 2) تساعد أداة تنظيف البيانات الذكية على التخلص من البيانات المكررة والتناقضات والقيم المفقودة في لمح البصر. 3) أكثر من 350 وظيفة ومخططات متعددة المحاور لتحليل أفضل للبيانات 4) يسمح للمستخدمين بإنشاء وظائف مخصصة باستخدام الطوفان، لإجراء العمليات الحسابية وتدفق البيانات من التطبيقات الأخرى. 5) ميزات التحرير والتعاون المباشر للعمل معًا في الوقت الفعلي 6) عرض الإصدارات القديمة من الملف واستردادها دون أي مشكلة 7) تحسين محتوى مدونتك/صفحة الويب الخاصة بك باستخدام جداول البيانات المضمنة 8) واجهة مستخدم بديهية مصممة للويب والأجهزة المحمولة بشكل فردي 9) تطبيق التنسيقات الشرطية لتحليل البيانات الضخمة والتمييز بينها 10) إنشاء النماذج وجمع البيانات من داخل جدول البيانات 11) قم بترحيل التقارير المتنوعة من منتجات المحاسبة وجمع البيانات من Zoho إلى Zoho Sheet بسهولة 12) تطبيق ويب قوي وتطبيقات أصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid 13) العمل مع تنسيقات الملفات الأخرى مثل .xlsx و.xls و.ods و.csv و.tsv بشكل مريح 14) يسمح باستيراد الملفات وتصديرها مباشرة من محركات الأقراص السحابية الأخرى مثل Google Drive وOneDrive وDropbox وBox.
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.
StudioBinder
studiobinder.com
برامج إدارة إنتاج الفيديو والتلفزيون والسينما على شبكة الإنترنت. كتابة نصوص منسقة بشكل احترافي. تصور المشاهد باستخدام قوائم اللقطات والقصص المصورة، وقم بإنشاء أوراق الاتصال وإرسالها، وجداول التصوير، وأوراق تفصيل النص، وإدارة الممثلين وطاقم العمل.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ويوفر مجموعة من الأدوات الرقمية البديهية لإضافة التوقيعات الإلكترونية والنصوص والإبرازات والمزيد إلى مستندات PDF الخاصة بك في السحابة. باستخدام Lumin، يمكنك: - تحرير نص pdf الخام مباشرةً داخل مستنداتك لتسهيل تغييرات التاريخ والتحديثات الطفيفة على العقود والاتفاقيات - إنشاء سير عمل سلس للتوقيع الإلكتروني لجمع التواقيع الرقمية وطلبها - التعليق والوسم والتعاون مع فريقك من أي مكان - المزامنة مع أدوات Google التي تعرفها وتحبها - يمكنك الوصول إلى مجموعة من الأدوات الرقمية بما في ذلك إضافة الأشكال والصور والنصوص والتعليقات والإبرازات - الوصول إلى مجموعة من ميزات PDF المتقدمة لمعالجة المستندات وضغط الملفات لإرسالها وتقسيمها وغير ذلك الكثير . قم بتبسيط عمليات المستندات وسير العمل باستخدام الأدوات التي تبدو وكأنها طبيعة ثانية وتعمل تمامًا كما تتوقعها. استخدم Lumin للدراسة والعمل والحياة. Lumin مجاني للتنزيل والاستخدام، أو يمكنك فتح الميزات والوظائف المتقدمة مقابل 9 دولارات شهريًا فقط. تتوفر خطط الأعمال والمؤسسات وقابلة للتطوير بسهولة لتناسب فريقك. ما عليك سوى تثبيت Lumin PDF من G-Suite Marketplace وستكون جاهزًا للبدء!
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud عبارة عن أداة إنشاء وتحرير قائمة على القوالب حيث يمكن لأي شخص - حتى بدون خبرة في التصميم - إنتاج مواد تسويقية ذات جودة احترافية لأعماله. يسمح محرر السحب والإفلات بإنشاء منشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية وعرض إعلانات البانر وعروض الشرائح التقديمية بشكل سريع، والمزيد. يقوم Xara تلقائيًا باستيراد الألوان والشعارات وأنماط الخطوط الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على رسالتك مع معرفة فرز عناصر العلامة التجارية والتصميم.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل الملقن على شبكة الإنترنت للمدونين والطلاب والمقدمين ورجال الدين والمحامين
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Summize
summize.com
Summize هي شركة رائدة في مجال التعاقد الرقمي الحقيقي من خلال حل CLM الذي يضع تجربة المستخدم في المقام الأول. يتطلب الأمر نهجًا مختلفًا عن عمد من خلال دمج مهام سير العمل مباشرة في التقنيات الحالية التي تعرفها أنت (وشركتك) وتستخدمها يوميًا، بما في ذلك Teams وSlack وWord. يمكّن هذا النهج الفريد من اعتماد المستخدم بشكل أكبر، ودورات عقود أسرع، وكفاءات قابلة للقياس، وتخفيف المخاطر. الآن، يمكن للفرق القانونية الداخلية إضفاء الحيوية على محتويات العقد على الفور باستخدام ملخصات البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر ساعات من وقت المراجعة اليدوية. توفر التحليلات الشاملة والمستودع المركزي كل الأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. إنها CLM مع اختلاف.
Legito
legito.com
العمليات. الناس. وثائق. لا توجد منصة لأتمتة التعليمات البرمجية مصممة لفرق الامتثال والموارد البشرية والقانونية والعمليات والمشتريات والمبيعات وتحديد المصادر. يستخدم 400 ألف مستخدم على مستوى العالم Legito لإنشاء أعمالهم وتنفيذها والتعاون فيها وتنفيذها. حل واحد متكامل بدون كود. بما في ذلك LexisNexis، وPriceWaterhouseCoopers، وSkoda Auto، ومجموعة Societe Generale. جرب النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا أو اطلب عرضًا توضيحيًا. لا حاجة لبطاقة الائتمان. لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الأسعار وميزات المنتج، تفضل بزيارتنا على www.legito.com.
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الاستدامة، وكل ذلك مدعومًا بنجاح العملاء الأفضل في فئته وفريق دعم إدارة التغيير. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم مرخص وأكثر من 13000 عميل تجاري في 157 دولة، تفخر Nitro بخدمة 68% من قائمة Fortune 500.
Smallpdf
smallpdf.com
صُنعت Smallpdf في سويسرا، أرض الساعات والبنوك والتصميم النظيف، وهي شركة حائزة على جوائز تقدم مجموعة من أدوات إدارة المستندات الذكية. تم تأسيس Smallpdf في عام 2013، وهو يوفر إجابة بسيطة وآمنة وموثوقة لبرامج PDF الثقيلة والصعبة. من خلال إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة التركيز العميق على تجربة المستخدم، أصبح Smallpdf برنامج PDF الأكثر شعبية على هذا الكوكب، حيث يخدم أكثر من 500 مليون مستخدم، و100000 شركة مختلفة، بـ 24 لغة مختلفة.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Hiration
hiration.com
منصة خدمات مهنية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن ما يلي: - منشئ السيرة الذاتية - مراجع السيرة الذاتية - مُحسِّن السيرة الذاتية القائم على الوظيفة - منشئ خطابات الغلاف - مُحسِّن الملف الشخصي على LinkedIn - منشئ المحفظة الرقمية
Xtensio
xtensio.com
Xtensio هي الطريقة الأسهل للفرق لإنشاء ومشاركة وتقديم وإدارة ضمانات الأعمال غير الورقية. يستخدم أكثر من 185000 من المستشارين والوكالات ورواد الأعمال والمعلمين Xtensio لإنشاء مستندات أكثر ذكاءً وتبسيط سير العمل. تعمل منصة Xtensio السحابية على تسهيل تحويل أهداف العمل إلى حقيقة. بدءًا من رواد الأعمال الذين يطلقون شركاتهم، وحتى فرق التسويق التي تروج للعلامات التجارية العالمية وخارجها، تساعد الأداة المستخدمين على التقاط رؤيتهم من خلال مستندات وصفحات ويب وعروض تقديمية ذكية وجميلة. اختر من بين مئات القوالب والأمثلة. تغيير أنظمة الألوان والصور وملء المحتوى الخاص بك. أو ابدأ بصفحة فارغة وقم ببناء أي شيء تحتاجه من الصفر. من خلال الجمع بين إمكانيات التصميم الخاصة بمنشئ موقع الويب والوظيفة التعاونية لمحرر المحتوى، فإننا نهدف إلى إحداث ثورة في كيفية تواصل الشركات في عالم أصبح فيه الابتكار الدائم هو الوضع الطبيعي الجديد. تم إطلاق Xtensio في عام 2015، وهو عبارة عن جهد تمهيدي لـ Fake Crow (www.fakecrow.com)، وهو استوديو لتصميم المنتجات الإبداعية متخصص في الحلول الرقمية للشركات ذات التفكير المستقبلي. بدأ Xtensio كمنشئ للشركات الناشئة لتصور الملف التعريفي لشركتهم وإظهار ما يدور حوله للمستثمرين. ثم تحول بعد ذلك إلى صندوق أدوات لا يقدم أدوات العرض التقديمي فحسب، بل يقدم أيضًا قوالب تفاعلية مفيدة أثناء مراحل البحث والعصف الذهني والتخطيط والاستراتيجية للشركة. واليوم، تعمل Xtensio على تعزيز تبادل الأفكار، وتحويل الرؤية إلى صفحات ملموسة من التواصل. يلتزم فريقنا الصغير ولكن القوي من رواد الأعمال والمصممين ومنشئي المحتوى بالعقلية الهزيلة من خلال توليد قيمة حقيقية لمستخدمينا دون إهدار الموارد. يقع مقر شركة Xtensio في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتتميز بالإبداع والحيوية الثقافية والروح المبتكرة التي تتخلل المدينة. جرب محرر Xtensio وجميع القوالب والأمثلة مجانًا. قم بالترقية لحفظ عملك والوصول إلى القوة الكاملة للمنصة! تعرف على المزيد حول كيف يمكن لـ Xtensio مساعدتك على www.xtensio.com، وتابعنا على Facebook وTwitter وLinkedIn لمواكبة أخبار المنتج وتحديثاته.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot هو برنامج لأتمتة المستندات قائم على السحابة. على عكس المنتجات المنافسة ذات مستويات الأسعار المرتفعة، فإن سعر Docupilot معقول. تم تصميم Docupilot مع التركيز على سهولة الاستخدام، كما يوفر التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل إدارة علاقات العملاء والنماذج وقواعد البيانات عبر الإنترنت والموارد البشرية والاستطلاعات وما إلى ذلك.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر PDF متطور عبر الإنترنت. تسهل واجهتنا التفاعلية على المستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المختلفة المتاحة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الوقت. من خلال بواباتنا الآمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة البال لأن مستنداتهم آمنة وخاصة.
DocFly
docfly.com
يعد DocFly حلاً شاملاً لاحتياجات PDF الخاصة بك. قم بإنشاء وتحويل وتعديل ملفات PDF بسهولة على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
CleverPDF
cleverpdf.com
يقدم CleverPDF أكثر من 30 أداة PDF عبر الإنترنت مجانًا. يمكن للمستخدمين تحويل PDF إلى Office أو iWork أو الصور أو الكتب الإلكترونية أو إنشاء PDF من تلك التنسيقات. إلى جانب تحويل PDF، هناك العشرات من أدوات PDF المساعدة مثل الضغط والدمج والتقسيم والتشفير وإضافة علامة مائية أو أرقام الصفحات إلى PDF والمزيد. يمكنه مساعدتك في مهام PDF اليومية. التطبيق المستند إلى الويب مجاني تمامًا، ويتوفر أيضًا ترخيص دائم للإصدارات غير المتصلة بالإنترنت (Mac وWindows).
AirMason
airmason.com
AirMason عبارة عن منصة دائمة التطور تم تصميمها لمساعدة فرق الموارد البشرية على زيادة الكفاءة عندما يتعلق الأمر بإنشاء المستندات وتصميمها وتوزيعها وجمع التوقيعات - كل ذلك في الوقت الفعلي. تساعدك AirMason's على تحويل عملية الكتيب الحالية الخاصة بك إلى مصدر واحد نظيف وفعال للحقيقة يتماشى مع علامتك التجارية وثقافتك ويوفر التشغيل الآلي لتوفير وقت فريقك.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck عبارة عن منصة ذكية ومؤتمتة لجميع احتياجات إدارة أعمالك. باستخدام OneDeck، يمكنك تبسيط سير عملك وتعزيز التعاون وتحسين التواصل، كل ذلك في مكان واحد.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات عالية الجودة تسمح لك بتحويل HTML إلى PDF وإنشاء مستندات من القوالب (JSON إلى PDF) والتقاط لقطات الشاشة وإنشاء الرموز الشريطية. قم بإنشاء المستندات الخاصة بك وإرسالها عبر البريد الإلكتروني من خلال مكالمة واحدة لواجهة برمجة التطبيقات (API). تتبع كل شيء من خلال لوحة تحكم جميلة وسهلة الاستخدام. إن قوالبنا الجاهزة للاستخدام الخاصة بالفواتير، وملصقات الشحن، وقسائم التعبئة، والمزيد ستجعلك جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات.
Formsio
formsio.com
يمكنك تحويل الأوراق إلى صيغة رقمية بسهولة من خلال برنامجنا القائم على السحابة والذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية. يتضمن Formsio تصميم المستندات وتجميع المستندات المتطورة والتوقيعات الرقمية وغير ذلك الكثير لأتمتة المستندات من البداية إلى النهاية. على عكس المنافسين الذين يقومون بتغليف حلولهم حول ملفات PDF ثابتة، فإن مستندات Formsio هي HTML، ويتم إنشاؤها ديناميكيًا في الوقت الفعلي. باستخدام Formsio، ستعمل الشركات على تقليل المخاطر المرتبطة بأخطاء إدخال البيانات والمستندات المفقودة، وتبسيط العمليات، وتقليل الوقت اللازم لإكمال الأعمال الورقية.
FormSwift
formswift.com
FormSwift هي شركة SaaS توفر للشركات حلاً حديثًا لأعمالها الورقية. نحن خدمة قائمة على السحابة تمكن الأفراد والشركات من تخصيص النماذج التجارية أو القانونية أو الشخصية الشائعة وتوقيعها وتنزيلها بسهولة.
Xodo
xodo.com
باستخدام Xodo، يمكنك تحرير ملفات PDF وإضافة تعليقات توضيحية إليها وتوقيعها ومشاركتها على سطح المكتب والهاتف المحمول والويب. يجعل Xodo العمل مع ملفات PDF سريعًا وسهلاً، حتى تتمكن من إنجاز الأمور.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركات Fortune 500. باستخدام Acrobat، يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها وتحويلها ومشاركتها وتوقيعها ودمجها بسهولة - كل ذلك من منصة Adobe واحدة. يمكنك إنشاء تجارب رقمية سلسة تمكن فريقك من التعاون والعمل بسهولة من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. يمكّن الوضع Liquid Mode في Acrobat أيضًا المستخدمين من عرض ملفات PDF على الشاشات الصغيرة دون الحاجة إلى التكبير والتصغير. بالشراكة مع Microsoft، نقوم بإعادة تصور كيفية إنجاز العمل في مكان عمل مختلط حديث وآمن ومتصل. تم تصميم حلول Acrobat لتتكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft المفضلة لديك. يمكنك توفير الوقت من خلال الإنشاء والتحرير والمشاركة والتوقيع، كل ذلك مباشرةً من Microsoft 365 وTeams وOutlook والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الوصول إلى عمليات التكامل الذكية مع Google وBox والعديد من التطبيقات الأخرى التي تستخدمها يوميًا. باستخدام Acrobat، يمكنك الوصول إلى ميزات حماية الملفات لحماية مستنداتك من النسخ أو التغيير أو الطباعة - لمزيد من راحة البال. يساعد Acrobat المؤسسات على الالتزام بمعايير الأمان والمتطلبات التنظيمية مثل GLBA وFERPA. كما أنه يفي بمعايير ISO 32000 لتبادل المستندات الإلكترونية، بما في ذلك معايير الأغراض الخاصة مثل PDF/A للأرشفة، وPDF/E للهندسة، وPDF/X للطباعة.
Bit.ai
bit.ai
Bit عبارة عن منصة قوية للتعاون في المستندات لإنشاء المستندات والملاحظات والويكي مع خيارات التصميم المتقدمة والبحث القوي وتتبع المستندات وغير ذلك الكثير.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات. إنها لوحة تمزج بين جداول البيانات والعروض التقديمية والتطبيقات والمستندات معًا. يمكن للبرنامج أن يتكامل مع خدمات الطرف الثالث مثل Slack وGmail. في عام 2017، جمعت Coda 60 مليون دولار. وشاركت Greylock Partners وKhosla Ventures وجنرال كاتاليست في التمويل، مع انضمام المؤسس المشارك لـ LinkedIn ريد هوفمان وهيمانت تانيجا من جنرال كاتاليست إلى مجلس الإدارة.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز على ثقة أكثر من 83.3 مليون مستخدم. يحافظ الحفظ السحابي وسير العمل الآمن في الوقت الفعلي على تحديث أكثر من 500 مليون مستند وآمن ضمن حل واحد سهل الاستخدام.
DocRaptor
docraptor.com
أفضل وأسهل واجهة برمجة تطبيقات لتحويل HTML إلى PDF. باعتباره واجهة برمجة التطبيقات الوحيدة التي يدعمها محرك Prince HTML-to-PDF، يوفر DocRaptor دعمًا قويًا للعناوين وفواصل الصفحات وأرقام الصفحات والمربع المرن والعلامات المائية وملفات PDF التي يمكن الوصول إليها وغير ذلك الكثير.
Drawboard
drawboard.com
يستخدم الملايين من المهندسين والمهندسين المعماريين والمحامين والطلاب والمعلمين بالفعل Drawboard PDF كل يوم لترميز PDF سريع وتعاوني. تساعد أدوات الترميز الرائعة لدينا على تبسيط سير العمل وتقليل اعتماد العالم على الورق. يتوفر Drawboard PDF كتطبيق Windows 10+11 وتطبيق iOS وكتطبيق ويب. - يبدو وكأنه حبر حقيقي - تخزين + مشاركة العلامات مع فريقك - أدوات مراجعة النص - الإشارات المرجعية وسجل العلامات والبحث عن الكلمات الرئيسية - شريط الأدوات المفضلة - رسم الكائنات والأشكال - مكتبة التوقيعات - معالجة الصفحات الاحترافية - أداة إنشاء المستندات - القياسات المعايرة - المنقلة الرقمية - الشبكات والخطوط - أنماط الخطوط الهندسية - وسائل الشرح
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات من جميع الأحجام، للمستخدمين التعاون مع الفرق للموافقة على البيانات المقدمة من خلال النماذج ورفضها والتعليق عليها. باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات، تعمل Formstack Forms على تمكين المستخدمين عبر المؤسسات من إنشاء نماذج واستطلاعات وسير عمل ذات علامة تجارية دون الحاجة إلى معرفة التعليمات البرمجية. بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقنية، توفر Formstack Forms واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة تسمح للمستخدمين وتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى موارد Formstack برمجيًا. يسمح Formstack بالتكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Mailchimp وSalesforce وPayPal وAmazon S3 وPowerAutomate والمزيد. يتوفر Formstack باشتراك شهري، ويتم تقديم الدعم عبر الوثائق والإجراءات الأخرى عبر الإنترنت.
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا للعديد من المنصات الأخرى بما في ذلك أجهزة كمبيوتر IBM التي تعمل بنظام DOS (1983)، وApple Macintosh الذي يعمل بنظام التشغيل Classic Mac OS (1985)، وAT&T Unix PC (1985)، وAtari ST (1988)، وOS/2 (1989)، وMicrosoft. Windows (1989)، وSCO Unix (1994)، وmacOS (OS X؛ 2001 سابقًا).
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهو يلبي احتياجات المستخدمين المتنوعين، بدءًا من الشركات المحلية وحتى المؤسسات العالمية والمؤسسات العامة.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ هو الناشر الرائد للمستندات القانونية عبر الإنترنت، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال أتمتة المستندات القانونية. من الأعمال إلى العقارات، نقدم عقودًا قانونية تفاعلية للأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
Mathpix Snip
mathpix.com
العلوم الرقمية، على الفور. قم بتحويل الصور وملفات PDF إلى LaTeX وDOCX وOverleaf وMarkdown وExcel وChemDraw والمزيد، باستخدام تقنية تحويل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PDF وتحريرها وتحويلها وتصميمها، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
Quip
quip.com
Quip هو حل تعاوني جماعي يجمع بين إنشاء المستندات وجداول البيانات وتحريرها مع إمكانيات الدردشة والتعليق، للسماح للفرق بالتواصل حول المهام والمشاريع مباشرة أثناء العمل عليها. يتيح Quip للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات وقوائم المراجعة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، من خلال واجهة "Smart Inbox"، مع القدرة على تصفية المستندات وتمييزها بنجمة لتسريع عملية البحث. يتم تخزين مراجعات المستندات حتى يتمكن المستخدمون من تتبع التغييرات، ويمكن إضافة التعليقات التوضيحية إلى جداول البيانات والمستندات. يمكن التحقق من المهام المكتملة في قائمة المراجعة، مما يبقي جميع أعضاء الفريق على علم بالمهام التي تم إكمالها. بدلاً من التواصل عبر البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين الدردشة مباشرة داخل المستند، من خلال المراسلة الشخصية المضمنة 1:1 والقدرة على التعليق على أي محتوى. تسمح الإشارات @ أيضًا للمستخدمين بتوجيه زملائهم إلى خلايا جدول البيانات الفردية، أو إدراج عناصر مثل الصور والتعليمات البرمجية في المستندات. تعمل الإشعارات التي يتحكم فيها المستخدم على إبقاء أعضاء الفريق على اطلاع بأي رسائل أو إشارات. يعمل Quip عبر سطح المكتب والهاتف المحمول، مع تطبيقات iOS وAndroid الأصلية، ومع وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت، يمكن للمستخدمين العمل على المستندات أثناء التنقل، مع تحديث التغييرات كلما كان هناك اتصال بالإنترنت.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Sejda
sejda.com
Sejda يساعدك في مهام PDF الخاصة بك. خدمة سريعة وبسيطة عبر الإنترنت، لا حاجة للتثبيت! قم بتقسيم ملف PDF أو دمجه أو تحويله إلى صور، أو المزج البديل أو المسح الضوئي المقسم وغير ذلك الكثير.