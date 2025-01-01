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برنامج ديمارك - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج DMARC، الذي يرمز إلى مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس المجال، لمساعدة الشركات على ضمان مصادقة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاقاتها بشكل صحيح وفقًا لمعايير الأمان الرئيسية: البريد المحدد بمفاتيح المجال (DKIM) وإطار سياسة المرسل ( عامل حماية من الشمس). تساعد هذه الأدوات في جوانب مختلفة من بروتوكول DMARC، وتلعب دورًا حاسمًا في منع الأنشطة الاحتيالية مثل انتحال البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الذي قد يعرض موظفي المؤسسة أو عملائها للخطر. تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات برنامج DMARC لتكوين حسابات البريد الإلكتروني وإدارتها عبر المؤسسة، بما في ذلك النطاقات على مستوى الشركة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالإدارات أو الأفراد. من خلال تحديد محاذاة DMARC وفرض مصادقة DMARC، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف وحظر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تحاول انتحال صفة رسائل شرعية من واحد أو أكثر من عناوين الويب المسجلة للمؤسسة. غالبًا ما يتكامل برنامج DMARC مع حلول بوابة البريد الإلكتروني الآمنة، وقد تتضمن بعض الأدوات في فئة بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ميزات تدعم امتثال DMARC. لقد أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تقوم برامج الأمان الأخرى بدمج بروتوكولات DMARC كعنصر حاسم في استراتيجيات الأمن السيبراني الأوسع. يجب استكمال استخدام برنامج DMARC بأدوات أخرى للحوكمة والمخاطر والامتثال لضمان توافق ممارسات عملك مع السياسات ذات الصلة. يمكن لمقدمي خدمات الامتثال لتكنولوجيا المعلومات تقييم الإجراءات الأمنية الحالية لشركتك مقابل معايير مثل بروتوكول DMARC. يمكن أن تساعد الشراكة مع موفري استشارات الأمن السيبراني فرق الإدارة وتكنولوجيا المعلومات لديك في فهم أهمية إنفاذ DMARC، إلى جانب التدابير الأمنية الأخرى، لحماية مؤسستك وعملائها من التهديدات السيبرانية.

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Mimecast

Mimecast

mimecast.com

تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.

DMARC Report

DMARC Report

dmarcreport.com

تطبيق تقرير DMARC يساعد المؤسسات على إدارة ومراقبة تقارير مصادقة البريد الإلكتروني لحماية ضد هجمات التصيد والبرامج الضارة.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests هو تطبيق يساعد في إدارة وتحليل تقارير DMARC لحماية نطاقات البريد الإلكتروني من المشكلات المتعلقة بالمصادقة.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

تطبيق SimpleDMARC يساعد المؤسسات على تأمين مجالات البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكولات المصادقة مثل SPF و DKIM، مما يمنع استخدام المجالات بشكل غير مصرح به.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce هو منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتحسين قابليته للتسليم، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين الفعليين.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC يسهّل إدارة بروتوكولات مصادقة البريد الإلكتروني مثل SPF و DKIM و DMARC، مما يعزز أمان مجالات البريد ويحسن تسليم الرسائل.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

تطبيق Kevlarr يتيح التواصل الآمن عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويحمي الهوية والعلامة التجارية من التهديدات عبر تطبيق معايير الأمان المختلفة.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

تطبيق AutoSPF يساعد في تحسين سجلات SPF عبر تقليل استعلامات DNS، مما يسهل تسليم البريد الإلكتروني ويوفر إدارة آلية ومستمرة لتحديثات سجلات SPF.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

Dmarceye هي أداة مجانية لمراقبة DMARC، تساعد المؤسسات في تعزيز أمان البريد الإلكتروني من خلال تتبع وتحليل بيانات احتيال الرسائل.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

تساعد dmarcian المؤسسات على إدارة وتحسين أمان البريد الإلكتروني باستخدام DMARC وSPF وDKIM، مع توفير تقارير وتحليلات حول مصداقية الرسائل.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag تطبيق لحماية المؤسسات من انتحال البريد الإلكتروني وهجمات التصيد، يوفر مراقبة في الوقت الحقيقي ويعزز الأمان من خلال أتمتة DMARC.

PowerDMARC

PowerDMARC

powerdmarc.com

PowerDMARC هو منصة SaaS لمصادقة البريد الإلكتروني تساعد المؤسسات على حماية نطاقاتها ورسائلها من التزييف والاستخدام غير المصرح به.

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