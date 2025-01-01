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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج ديمارك - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج DMARC، الذي يرمز إلى مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس المجال، لمساعدة الشركات على ضمان مصادقة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاقاتها بشكل صحيح وفقًا لمعايير الأمان الرئيسية: البريد المحدد بمفاتيح المجال (DKIM) وإطار سياسة المرسل ( عامل حماية من الشمس). تساعد هذه الأدوات في جوانب مختلفة من بروتوكول DMARC، وتلعب دورًا حاسمًا في منع الأنشطة الاحتيالية مثل انتحال البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الذي قد يعرض موظفي المؤسسة أو عملائها للخطر. تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات برنامج DMARC لتكوين حسابات البريد الإلكتروني وإدارتها عبر المؤسسة، بما في ذلك النطاقات على مستوى الشركة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالإدارات أو الأفراد. من خلال تحديد محاذاة DMARC وفرض مصادقة DMARC، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف وحظر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تحاول انتحال صفة رسائل شرعية من واحد أو أكثر من عناوين الويب المسجلة للمؤسسة. غالبًا ما يتكامل برنامج DMARC مع حلول بوابة البريد الإلكتروني الآمنة، وقد تتضمن بعض الأدوات في فئة بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ميزات تدعم امتثال DMARC. لقد أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تقوم برامج الأمان الأخرى بدمج بروتوكولات DMARC كعنصر حاسم في استراتيجيات الأمن السيبراني الأوسع. يجب استكمال استخدام برنامج DMARC بأدوات أخرى للحوكمة والمخاطر والامتثال لضمان توافق ممارسات عملك مع السياسات ذات الصلة. يمكن لمقدمي خدمات الامتثال لتكنولوجيا المعلومات تقييم الإجراءات الأمنية الحالية لشركتك مقابل معايير مثل بروتوكول DMARC. يمكن أن تساعد الشراكة مع موفري استشارات الأمن السيبراني فرق الإدارة وتكنولوجيا المعلومات لديك في فهم أهمية إنفاذ DMARC، إلى جانب التدابير الأمنية الأخرى، لحماية مؤسستك وعملائها من التهديدات السيبرانية.