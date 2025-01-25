برنامج ديمارك - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

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تم تصميم برنامج DMARC، الذي يرمز إلى مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس المجال، لمساعدة الشركات على ضمان مصادقة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاقاتها بشكل صحيح وفقًا لمعايير الأمان الرئيسية: البريد المحدد بمفاتيح المجال (DKIM) وإطار سياسة المرسل ( عامل حماية من الشمس). تساعد هذه الأدوات في جوانب مختلفة من بروتوكول DMARC، وتلعب دورًا حاسمًا في منع الأنشطة الاحتيالية مثل انتحال البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الذي قد يعرض موظفي المؤسسة أو عملائها للخطر. تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات برنامج DMARC لتكوين حسابات البريد الإلكتروني وإدارتها عبر المؤسسة، بما في ذلك النطاقات على مستوى الشركة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالإدارات أو الأفراد. من خلال تحديد محاذاة DMARC وفرض مصادقة DMARC، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف وحظر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تحاول انتحال صفة رسائل شرعية من واحد أو أكثر من عناوين الويب المسجلة للمؤسسة. غالبًا ما يتكامل برنامج DMARC مع حلول بوابة البريد الإلكتروني الآمنة، وقد تتضمن بعض الأدوات في فئة بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ميزات تدعم امتثال DMARC. لقد أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تقوم برامج الأمان الأخرى بدمج بروتوكولات DMARC كعنصر حاسم في استراتيجيات الأمن السيبراني الأوسع. يجب استكمال استخدام برنامج DMARC بأدوات أخرى للحوكمة والمخاطر والامتثال لضمان توافق ممارسات عملك مع السياسات ذات الصلة. يمكن لمقدمي خدمات الامتثال لتكنولوجيا المعلومات تقييم الإجراءات الأمنية الحالية لشركتك مقابل معايير مثل بروتوكول DMARC. يمكن أن تساعد الشراكة مع موفري استشارات الأمن السيبراني فرق الإدارة وتكنولوجيا المعلومات لديك في فهم أهمية إنفاذ DMARC، إلى جانب التدابير الأمنية الأخرى، لحماية مؤسستك وعملائها من التهديدات السيبرانية.
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DMARC Digests
dmarcdigests.com
أصلح مشكلات مصادقة SPF وDKIM التي تمنع بريدك الإلكتروني من الوصول إلى البريد الوارد ومعرفة من يُرسل باستخدام نطاقاتك.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC عبارة عن منصة SaaS لمصادقة البريد الإلكتروني تساعد المؤسسات على حماية اسم المجال والعلامة التجارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها ضد الانتحال وانتحال الشخصية وبرامج الفدية وغيرها من أشكال الاستخدام غير المصرح به. يوفر PowerDMARC مجموعة كاملة من بروتوكولات أمان البريد الإلكتروني المستضافة مثل DMARC، وSPF، وDKIM، وBIMI، وMTA-STS، وTLS-RPT، إلى جانب إعداد التقارير المبسطة المدمجة مع تقنية Threat Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في الحصول على رؤية لقنوات البريد الإلكتروني الخاصة بها و مكافحة الهجمات السيبرانية. يدعم PowerDMARC أكثر من 1000 مؤسسة من شركات Fortune 100 إلى الحكومات التي تمتد عبر 45 دولة. منصة PowerDMARC جاهزة لـ MSP/MSSP، مع دعم متعدد المستأجرين إلى جانب Whitelabel. لدى PowerDMARC أكثر من 500 شريك قناة في جميع أنحاء العالم وهي حاصلة على شهادة SOC2 Type 2 وISO 27001 ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR). لمزيد من المعلومات توجه إلى www.powerdmarc.com
DMARC Report
dmarcreport.com
منع البرمجيات الخبيثة وهجمات التصيد. حل تقارير DMARC لمقدمي خدمات MSP ومقدمي الخدمات والشركات الذين يحتاجون إلى مراقبة وإدارة عدد كبير من النطاقات من أجل امتثال DMARC.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC هو الحل الشامل لكل ما يتعلق بـ DMARC لتأمين البنية التحتية للنطاق وتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. سواء كنت شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أو مؤسسة أو MSP أو بائعًا، فإن EasyDMARC لديه الحل المناسب لك. يقوم منصتنا السحابية الأصلية بأتمتة وتبسيط مهام DMARC لكل قسم من أقسام تكنولوجيا المعلومات. انضم إلى أكثر من 45 ألف شركة تنمو بأمان معنا.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce عبارة عن منصة للتحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم حائزة على جوائز، وتساعد أكثر من 350.000 عميل على تحسين عائد استثمار البريد الإلكتروني ووضع البريد الوارد. تتضمن خدمات التسليم الرئيسية الخاصة بها ما يلي: التحقق من صحة البريد الإلكتروني بدقة بنسبة 99% - إزالة عناوين البريد الإلكتروني القديمة والخطرة لتقليل معدلات ارتداد البريد الإلكتروني والحفاظ على سمعة إيجابية للمرسل. الباحث عن البريد الإلكتروني - ابحث عن عناوين بريد إلكتروني جديدة وصالحة للعمل وقم بتوسيع نطاق التواصل بين الشركات (B2B) مراقب DMARC - قم بتأمين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومنع عمليات التصيد الاحتيالي من خلال مراقبة غير محدودة للبريد الإلكتروني وتنبيهات الأمان وإعداد التقارير الآلية أدوات تسليم البريد الإلكتروني - تحسين رؤية البريد الوارد باستخدام مجموعات الأدوات المخصصة. يتضمن اختبار خادم البريد الإلكتروني، واختبار موضع البريد الوارد، وباحث البريد الإلكتروني، وبيانات نشاط مراقبة DMARC وتسجيل البريد الإلكتروني - ابحث عن مشتركي البريد الإلكتروني الأكثر نشاطًا باستخدام بيانات النشاط. بالإضافة إلى ذلك، توفر خدمة تسجيل البريد الإلكتروني رؤى أكثر تعمقًا حول قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك لمساعدتك على تحقيق نجاح البريد الإلكتروني. لقد قامت ZeroBounce بالتحقق من صحة أكثر من 25 مليار رسالة بريد إلكتروني وتخدم الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من أصحاب الأعمال الفردية وحتى Amazon وDisney وNetflix وSephora. تضمن المنصة أمانًا على المستوى العسكري وهي حاصلة على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2 Type II وISO-27001 ومتوافقة تمامًا مع قانون HIPAA.
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
AutoSPF
autospf.com
نحن نساعد في إصلاح مشكلة فنية محددة للغاية في البريد الإلكتروني، ونقوم بتسوية سجلات نظام التعرف على هوية المرسل (SPF) التي تتجاوز عتبة 10 عمليات بحث. يحتفظ AutoSPF تلقائيًا بسجلات SPF المحدثة للشركات. يعمل الحل الذي نقدمه على ضغط عدد عمليات بحث DNS في سجلات نظام التعرف على هوية المرسل (SPF)، مما سيؤدي إلى تحسين معدل تسليم رسائل البريد الإلكتروني، والسماح بمحاذاة DMARC والمساعدة في الامتثال.
Kevlarr
kevlarr.io
مع Kevlarr، نريد استخدام خبرتنا ومعرفتنا لجعل الاتصال الآمن عبر الإنترنت / البريد الإلكتروني في متناول الجميع. نحن نحمي علامتك التجارية وهويتك عبر الإنترنت من التصيد الاحتيالي والاحتيال على المدير التنفيذي وانتحال الشخصية والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. ونقوم بذلك من خلال تطبيق معايير الأمان المختلفة: DKIM، وDMARC، وSPF، وBIMI، وDANE. ينصب تركيزنا الأساسي على دعم MSP خلال رحلة DMARC الخاصة بهم.
Skysnag
skysnag.com
قم بتأمين مؤسستك من انتحال هوية البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني باستخدام برنامج أتمتة DMARC الوحيد للتنفيذ المستقل. احصل على رؤية حول السلامة غير المرئية لمرسلي البريد الإلكتروني لديك، وتجاوز جميع مشكلات بروتوكول مصادقة البريد الإلكتروني. ينطبق أيضًا على MSPs ومقدمي الخدمات الذين يرغبون في تحقيق الامتثال لـ DMARC في أقصر وقت ممكن.
dmarcian
dmarcian.com
تأسست شركة dmarcian في عام 2012 على يد مؤلف رئيسي لمواصفات DMARC، وهي مخصصة لترقية البريد الإلكتروني في العالم بأكمله من خلال جعل DMARC في متناول الجميع باستخدام أدوات فائقة وموارد تعليمية ودعم واسع المعرفة. يستخدمها الآلاف وتوصي بها فرق الدعم حول العالم، منصة إدارة DMARC الخاصة بنا تمنحك إمكانية الرؤية والتحكم في كيفية استخدام نطاقات البريد الإلكتروني الخاصة بك. توفر منصتنا رؤى وتنبيهات قابلة للتنفيذ للمؤسسات من أي حجم لنشر DMARC والتقنيات الداعمة لها مثل SPF وDKIM، وتصور بيانات تسليم البريد الإلكتروني، وإدارة البنية التحتية لخدمات المجال الآمن. قم بتصحيح الثغرات الأمنية في أمان البريد الإلكتروني، وتحسين سمعة النطاق والعلامة التجارية، وتلبية الطلب المتزايد على متطلبات الامتثال لـ DMARC من خلال عروضنا الأفضل في فئتها. تصور منصة إدارة DMARC الخاصة بنا بيانات DMARC بطرق قوية وذات معنى حتى تتمكن من تحديد فجوات المصادقة بسرعة من خلال تكوينات SPF وDKIM، بالإضافة إلى الاستخدام غير المصرح به لنطاقاتك. بالإضافة إلى تجميع بيانات DMARC، توفر منصتنا لفرق إدارة النطاق الميزات اللازمة لاعتماد DMARC بوضوح وثقة. من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، يتم تشغيله بواسطة محرك تصنيف المصدر الأكثر دقة في الصناعة ويوفر للمستخدمين ضمانات حول الأصل الحقيقي لتدفق بريد معين. يقوم dmarcian بمعالجة بيانات DMARC منذ بدء المواصفات في عام 2012.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
قطعاً! فيما يلي نسخة محسنة من مقالة كتابة الإعلانات لـ SimpleDMARC التي تستهدف المسوقين ووكالات التسويق ورجال الأعمال: تتزايد هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، وباعتبارك مسوقًا أو وكالة تسويق أو رجل أعمال، فأنت تعرف مدى أهمية حماية عملك من هذه التهديدات. مع SimpleDMARC، يمكنك فعل ذلك وأكثر. يعد SimpleDMARC نظامًا أساسيًا قويًا يجعل من السهل تأمين نطاق بريدك الإلكتروني ومنع الاستخدام غير المصرح به لعنوان بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل النطاقات السلبية غير المحدودة، والتقارير المجمعة (RUA)، ودعوة الفرق - متعدد المستخدمين، يمكنك تحسين استراتيجية البريد الإلكتروني لديك، وزيادة معدلات تسليم بريدك الإلكتروني، والحفاظ على عملك آمنًا من مجرمي الإنترنت. إحدى المزايا الرئيسية لـ SimpleDMARC هي القدرة على تأمين نطاقات سلبية غير محدودة. وهذا يعني أنه يمكنك حماية كافة مجالات أعمالك، دون القلق بشأن التكاليف أو القيود الإضافية. سواء كان لديك علامات تجارية أو نطاقات فرعية أو خدمات متعددة، فإن SimpleDMARC يلبي احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال لوحة التحكم سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة جميع النطاقات الخاصة بك من مكان واحد، مما يوفر لك الوقت والجهد. ميزة أخرى قوية لـ SimpleDMARC هي الوصول إلى التقارير المجمعة (RUA). توفر هذه التقارير رؤى قيمة حول أداء بريدك الإلكتروني، بما في ذلك معلومات حول معدلات التسليم وحالة المصادقة والمزيد. باستخدام هذه البيانات، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجية البريد الإلكتروني لديك، وتحسين معدلات تسليم بريدك الإلكتروني، والتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى جمهورك المستهدف. باستخدام ميزة Invite Teams - Multi-User، يمكنك التعاون مع أعضاء فريقك أو عملائك في استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك. تتيح لك هذه الميزة إضافة مستخدمين جدد وتعيين الأذونات وإدارة الوصول إلى حساب SimpleDMARC الخاص بك بسهولة. سواء كنت تعمل مع وكالة تسويق أو لديك العديد من أعضاء الفريق، فإن SimpleDMARC يلبي احتياجاتك. في SimpleDMARC، نحن نتفهم الحاجة الملحة لحماية عملك من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وهجمات التصيد الاحتيالي. ولهذا السبب قمنا بتصميم منصتنا لتكون سهلة الاستخدام وفعالة وقوية. باستخدام SimpleDMARC، يمكنك حماية عملك من التهديدات السيبرانية وتحسين استراتيجية البريد الإلكتروني لديك والبقاء في صدارة المنافسة.
DmarcEye
dmarceye.com
مراقبة DMARC وإعداد التقارير. استمتع برؤية سلسة وجميلة وواضحة لأمان البريد الإلكتروني لنطاقك - كل ذلك مجانًا.
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