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برنامج ديمارك - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند
تم تصميم برنامج DMARC، الذي يرمز إلى مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة على أساس المجال، لمساعدة الشركات على ضمان مصادقة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاقاتها بشكل صحيح وفقًا لمعايير الأمان الرئيسية: البريد المحدد بمفاتيح المجال (DKIM) وإطار سياسة المرسل ( عامل حماية من الشمس). تساعد هذه الأدوات في جوانب مختلفة من بروتوكول DMARC، وتلعب دورًا حاسمًا في منع الأنشطة الاحتيالية مثل انتحال البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي الذي قد يعرض موظفي المؤسسة أو عملائها للخطر. تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات برنامج DMARC لتكوين حسابات البريد الإلكتروني وإدارتها عبر المؤسسة، بما في ذلك النطاقات على مستوى الشركة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالإدارات أو الأفراد. من خلال تحديد محاذاة DMARC وفرض مصادقة DMARC، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف وحظر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تحاول انتحال صفة رسائل شرعية من واحد أو أكثر من عناوين الويب المسجلة للمؤسسة. غالبًا ما يتكامل برنامج DMARC مع حلول بوابة البريد الإلكتروني الآمنة، وقد تتضمن بعض الأدوات في فئة بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ميزات تدعم امتثال DMARC. لقد أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تقوم برامج الأمان الأخرى بدمج بروتوكولات DMARC كعنصر حاسم في استراتيجيات الأمن السيبراني الأوسع. يجب استكمال استخدام برنامج DMARC بأدوات أخرى للحوكمة والمخاطر والامتثال لضمان توافق ممارسات عملك مع السياسات ذات الصلة. يمكن لمقدمي خدمات الامتثال لتكنولوجيا المعلومات تقييم الإجراءات الأمنية الحالية لشركتك مقابل معايير مثل بروتوكول DMARC. يمكن أن تساعد الشراكة مع موفري استشارات الأمن السيبراني فرق الإدارة وتكنولوجيا المعلومات لديك في فهم أهمية إنفاذ DMARC، إلى جانب التدابير الأمنية الأخرى، لحماية مؤسستك وعملائها من التهديدات السيبرانية.
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DMARC Report
dmarcreport.com
منع البرمجيات الخبيثة وهجمات التصيد. حل تقارير DMARC لمقدمي خدمات MSP ومقدمي الخدمات والشركات الذين يحتاجون إلى مراقبة وإدارة عدد كبير من النطاقات من أجل امتثال DMARC.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على...
DMARC Digests
dmarcdigests.com
أصلح مشكلات مصادقة SPF وDKIM التي تمنع بريدك الإلكتروني من الوصول إلى البريد الوارد ومعرفة من يُرسل باستخدام نطاقاتك.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
قطعاً! فيما يلي نسخة محسنة من مقالة كتابة الإعلانات لـ SimpleDMARC التي تستهدف المسوقين ووكالات التسويق ورجال الأعمال: تتزايد هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، وباعتبارك مسوقًا أو وكالة تسويق أو رجل أعمال، فأنت تعرف مدى أهمية حماية عملك من هذه التهديدات. مع SimpleDMARC، يمكنك ف...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce عبارة عن منصة للتحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم حائزة على جوائز، وتساعد أكثر من 350.000 عميل على تحسين عائد استثمار البريد الإلكتروني ووضع البريد الوارد. تتضمن خدمات التسليم الرئيسية الخاصة بها ما يلي: التحقق من صحة البريد الإلكتروني بدقة بنسبة 99% - إزالة عناوين البريد الإلكتر...
AutoSPF
autospf.com
نحن نساعد في إصلاح مشكلة فنية محددة للغاية في البريد الإلكتروني، ونقوم بتسوية سجلات نظام التعرف على هوية المرسل (SPF) التي تتجاوز عتبة 10 عمليات بحث. يحتفظ AutoSPF تلقائيًا بسجلات SPF المحدثة للشركات. يعمل الحل الذي نقدمه على ضغط عدد عمليات بحث DNS في سجلات نظام التعرف على هوية المرسل (SPF)، مما سيؤ...
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC هو الحل الشامل لكل ما يتعلق بـ DMARC لتأمين البنية التحتية للنطاق وتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. سواء كنت شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أو مؤسسة أو MSP أو بائعًا، فإن EasyDMARC لديه الحل المناسب لك. يقوم منصتنا السحابية الأصلية بأتمتة وتبسيط مهام DMARC لكل قسم من أقسام تكنولوجيا المعلو...
DmarcEye
dmarceye.com
مراقبة DMARC وإعداد التقارير. استمتع برؤية سلسة وجميلة وواضحة لأمان البريد الإلكتروني لنطاقك - كل ذلك مجانًا.
dmarcian
dmarcian.com
تأسست شركة dmarcian في عام 2012 على يد مؤلف رئيسي لمواصفات DMARC، وهي مخصصة لترقية البريد الإلكتروني في العالم بأكمله من خلال جعل DMARC في متناول الجميع باستخدام أدوات فائقة وموارد تعليمية ودعم واسع المعرفة. يستخدمها الآلاف وتوصي بها فرق الدعم حول العالم، منصة إدارة DMARC الخاصة بنا تمنحك إمكانية ال...
Skysnag
skysnag.com
قم بتأمين مؤسستك من انتحال هوية البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني باستخدام برنامج أتمتة DMARC الوحيد للتنفيذ المستقل. احصل على رؤية حول السلامة غير المرئية لمرسلي البريد الإلكتروني لديك، وتجاوز جميع مشكلات بروتوكول مصادقة البريد الإلكتروني. ينطبق أيضًا على MSPs ومقدمي الخدمات ا...
Kevlarr
kevlarr.io
مع Kevlarr، نريد استخدام خبرتنا ومعرفتنا لجعل الاتصال الآمن عبر الإنترنت / البريد الإلكتروني في متناول الجميع. نحن نحمي علامتك التجارية وهويتك عبر الإنترنت من التصيد الاحتيالي والاحتيال على المدير التنفيذي وانتحال الشخصية والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. ونقوم بذلك من خلال تطبيق معايير الأمان المختلف...
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للش...
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC عبارة عن منصة SaaS لمصادقة البريد الإلكتروني تساعد المؤسسات على حماية اسم المجال والعلامة التجارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها ضد الانتحال وانتحال الشخصية وبرامج الفدية وغيرها من أشكال الاستخدام غير المصرح به. يوفر PowerDMARC مجموعة كاملة من بروتوكولات أمان البريد الإلكتروني المست...