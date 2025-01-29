برنامج ديمارك - التطبيقات الأكثر شعبية - بوروندي

SimpleDMARC

simpledmarc.com

قطعاً! فيما يلي نسخة محسنة من مقالة كتابة الإعلانات لـ SimpleDMARC التي تستهدف المسوقين ووكالات التسويق ورجال الأعمال: تتزايد هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، وباعتبارك مسوقًا أو وكالة تسويق أو رجل أعمال، فأنت تعرف مدى أهمية حماية عملك من هذه التهديدات. مع SimpleDMARC، يمكنك فعل ذلك وأكثر. يعد SimpleDMARC نظامًا أساسيًا قويًا يجعل من السهل تأمين نطاق بريدك الإلكتروني ومنع الاستخدام غير المصرح به لعنوان بريدك الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل النطاقات السلبية غير المحدودة، والتقارير المجمعة (RUA)، ودعوة الفرق - متعدد المستخدمين، يمكنك تحسين استراتيجية البريد الإلكتروني لديك، وزيادة معدلات تسليم بريدك الإلكتروني، والحفاظ على عملك آمنًا من مجرمي الإنترنت. إحدى المزايا الرئيسية لـ SimpleDMARC هي القدرة على تأمين نطاقات سلبية غير محدودة. وهذا يعني أنه يمكنك حماية كافة مجالات أعمالك، دون القلق بشأن التكاليف أو القيود الإضافية. سواء كان لديك علامات تجارية أو نطاقات فرعية أو خدمات متعددة، فإن SimpleDMARC يلبي احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال لوحة التحكم سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة جميع النطاقات الخاصة بك من مكان واحد، مما يوفر لك الوقت والجهد. ميزة أخرى قوية لـ SimpleDMARC هي الوصول إلى التقارير المجمعة (RUA). توفر هذه التقارير رؤى قيمة حول أداء بريدك الإلكتروني، بما في ذلك معلومات حول معدلات التسليم وحالة المصادقة والمزيد. باستخدام هذه البيانات، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجية البريد الإلكتروني لديك، وتحسين معدلات تسليم بريدك الإلكتروني، والتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى جمهورك المستهدف. باستخدام ميزة Invite Teams - Multi-User، يمكنك التعاون مع أعضاء فريقك أو عملائك في استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك. تتيح لك هذه الميزة إضافة مستخدمين جدد وتعيين الأذونات وإدارة الوصول إلى حساب SimpleDMARC الخاص بك بسهولة. سواء كنت تعمل مع وكالة تسويق أو لديك العديد من أعضاء الفريق، فإن SimpleDMARC يلبي احتياجاتك. في SimpleDMARC، نحن نتفهم الحاجة الملحة لحماية عملك من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وهجمات التصيد الاحتيالي. ولهذا السبب قمنا بتصميم منصتنا لتكون سهلة الاستخدام وفعالة وقوية. باستخدام SimpleDMARC، يمكنك حماية عملك من التهديدات السيبرانية وتحسين استراتيجية البريد الإلكتروني لديك والبقاء في صدارة المنافسة.