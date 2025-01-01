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برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.

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HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المهارات اللينة وتحديد المواهب وتحسين عمليات التوظيف لاتخاذ قرارات أكثر موضوعية.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.

Gem

Gem

gem.com

تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

Draup

Draup

draup.com

Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Censia

Censia

censia.com

Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.

Applied

Applied

beapplied.com

تطبيق Applied منصة للتوظيف تهدف لتحقيق توظيف عادل وفعال من خلال التنبؤ بأفضل المرشحين وإنشاء فرق عمل متميزة.

Untapped

Untapped

untapped.io

أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.

Textio

Textio

textio.com

تساعد Textio الشركات على تعزيز التنوع في التوظيف وتحسين توصيف الوظائف من خلال تحليل اللغة والتوصيات لإزالة التحيز وتحقيق الشمولية.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore هو أداة ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، تساعد في تقييم المرشحين وتسهيل اتخاذ قرارات التوظيف بشكل عادل وفعال.

Findem

Findem

findem.ai

Findem هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اكتساب المواهب وإدارة التوظيف من خلال تحليل البيانات وتسهيل البحث عن المرشحين المناسبين.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.

The Muse

The Muse

themuse.com

تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.

X0PA

X0PA

x0pa.com

تساعد تطبيق X0PA AI المنظمات في تحديد والتفاعل مع المرشحين الأنسب، وتتنبأ بفرصة بقاءهم في الشركة وأدائهم.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit هو تطبيق يساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف من خلال تتبع الطلبات ونشر الوظائف وتسهيل التواصل مع المرشحين.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq هو تطبيق يدعم المؤسسات في توظيف الأشخاص المناسبين عن طريق تقييم المهارات والقدرات بشكل فعال وآلي.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

تطبيق Screenloop هو منصة لإدارة المواهب تجمع بين نظام تتبع المتقدمين وحلول الذكاء الاصطناعي، مثل جدولة ذاتية، تدوين ملاحظات، وفحوصات خلفية.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

تطبيق Textmetrics يُستخدم لتحليل وتحسين المحتوى الكتابي، حيث يوفر أدوات لتعزيز الوضوح والجودة والتوافق مع الجمهور المستهدف.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

تطبيق Toggl Hire يساعد في تقييم مهارات المرشحين من خلال اختبارات عملية، مما يسهل عملية التوظيف ويضمن توظيف الأنسب للوظائف.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

تطبيق Inclusively يعزز الشمولية في العمل من خلال ربط الموظفين بالموارد والدعم المناسب، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ورضا الموظفين.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

تساعد تطبيق Cangrade الشركات في تحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب من خلال تقييمات مبنية على البيانات، وتم interviews بالفيديو، وفحص المراجع.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Vervoe هو تطبيق تقييم يساعد المؤسسات على اختيار المرشحين بناءً على مهاراتهم وأدائهم الفعلي، باستخدام اختبارات محاكية وظيفية.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

تطبيق Jopwell يساعد المحترفين من مجتمعات الأقليات في تعزيز شموليتهم في مكان العمل من خلال تحسين التوظيف وتعزيز التنوع.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

تطبيق Datapeople يحوّل عملية التوظيف ليصبح التوظيف الوارد هو المصدر الأفضل لجذب وتحسين مجموعة المرشحين المؤهلين والمتنوعين.

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