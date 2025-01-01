برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.
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HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Vizzy
vizzy.com
تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المهارات اللينة وتحديد المواهب وتحسين عمليات التوظيف لاتخاذ قرارات أكثر موضوعية.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Eightfold AI
eightfold.ai
تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Censia
censia.com
Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
Triplebyte
triplebyte.com
تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.
Applied
beapplied.com
تطبيق Applied منصة للتوظيف تهدف لتحقيق توظيف عادل وفعال من خلال التنبؤ بأفضل المرشحين وإنشاء فرق عمل متميزة.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
Textio
textio.com
تساعد Textio الشركات على تعزيز التنوع في التوظيف وتحسين توصيف الوظائف من خلال تحليل اللغة والتوصيات لإزالة التحيز وتحقيق الشمولية.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هو أداة ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، تساعد في تقييم المرشحين وتسهيل اتخاذ قرارات التوظيف بشكل عادل وفعال.
Findem
findem.ai
Findem هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اكتساب المواهب وإدارة التوظيف من خلال تحليل البيانات وتسهيل البحث عن المرشحين المناسبين.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
X0PA
x0pa.com
تساعد تطبيق X0PA AI المنظمات في تحديد والتفاعل مع المرشحين الأنسب، وتتنبأ بفرصة بقاءهم في الشركة وأدائهم.
Rolebot
rolebot.io
ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit هو تطبيق يساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف من خلال تتبع الطلبات ونشر الوظائف وتسهيل التواصل مع المرشحين.
Bryq
bryq.com
Bryq هو تطبيق يدعم المؤسسات في توظيف الأشخاص المناسبين عن طريق تقييم المهارات والقدرات بشكل فعال وآلي.
Screenloop
screenloop.com
تطبيق Screenloop هو منصة لإدارة المواهب تجمع بين نظام تتبع المتقدمين وحلول الذكاء الاصطناعي، مثل جدولة ذاتية، تدوين ملاحظات، وفحوصات خلفية.
Textmetrics
textmetrics.com
تطبيق Textmetrics يُستخدم لتحليل وتحسين المحتوى الكتابي، حيث يوفر أدوات لتعزيز الوضوح والجودة والتوافق مع الجمهور المستهدف.
Toggl Hire
toggl.com
تطبيق Toggl Hire يساعد في تقييم مهارات المرشحين من خلال اختبارات عملية، مما يسهل عملية التوظيف ويضمن توظيف الأنسب للوظائف.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
Inclusively
inclusively.com
تطبيق Inclusively يعزز الشمولية في العمل من خلال ربط الموظفين بالموارد والدعم المناسب، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ورضا الموظفين.
Cangrade
cangrade.com
تساعد تطبيق Cangrade الشركات في تحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب من خلال تقييمات مبنية على البيانات، وتم interviews بالفيديو، وفحص المراجع.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe هو تطبيق تقييم يساعد المؤسسات على اختيار المرشحين بناءً على مهاراتهم وأدائهم الفعلي، باستخدام اختبارات محاكية وظيفية.
Jopwell
jopwell.com
تطبيق Jopwell يساعد المحترفين من مجتمعات الأقليات في تعزيز شموليتهم في مكان العمل من خلال تحسين التوظيف وتعزيز التنوع.
Datapeople
datapeople.io
تطبيق Datapeople يحوّل عملية التوظيف ليصبح التوظيف الوارد هو المصدر الأفضل لجذب وتحسين مجموعة المرشحين المؤهلين والمتنوعين.
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