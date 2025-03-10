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برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.

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HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المهارات اللينة وتحديد المواهب وتحسين عمليات التوظيف لاتخاذ قرارات أكثر موضوعية.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.

Gem

Gem

gem.com

تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

Draup

Draup

draup.com

Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Censia

Censia

censia.com

Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.

Applied

Applied

beapplied.com

تطبيق Applied منصة للتوظيف تهدف لتحقيق توظيف عادل وفعال من خلال التنبؤ بأفضل المرشحين وإنشاء فرق عمل متميزة.

Untapped

Untapped

untapped.io

أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.

Textio

Textio

textio.com

تساعد Textio الشركات على تعزيز التنوع في التوظيف وتحسين توصيف الوظائف من خلال تحليل اللغة والتوصيات لإزالة التحيز وتحقيق الشمولية.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore هو أداة ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، تساعد في تقييم المرشحين وتسهيل اتخاذ قرارات التوظيف بشكل عادل وفعال.

Findem

Findem

findem.ai

Findem هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اكتساب المواهب وإدارة التوظيف من خلال تحليل البيانات وتسهيل البحث عن المرشحين المناسبين.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.

The Muse

The Muse

themuse.com

تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.

X0PA

X0PA

x0pa.com

تساعد تطبيق X0PA AI المنظمات في تحديد والتفاعل مع المرشحين الأنسب، وتتنبأ بفرصة بقاءهم في الشركة وأدائهم.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit هو تطبيق يساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف من خلال تتبع الطلبات ونشر الوظائف وتسهيل التواصل مع المرشحين.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq هو تطبيق يدعم المؤسسات في توظيف الأشخاص المناسبين عن طريق تقييم المهارات والقدرات بشكل فعال وآلي.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

تطبيق Screenloop هو منصة لإدارة المواهب تجمع بين نظام تتبع المتقدمين وحلول الذكاء الاصطناعي، مثل جدولة ذاتية، تدوين ملاحظات، وفحوصات خلفية.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

تطبيق Textmetrics يُستخدم لتحليل وتحسين المحتوى الكتابي، حيث يوفر أدوات لتعزيز الوضوح والجودة والتوافق مع الجمهور المستهدف.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الشمولية؛ نحن نضمن أن المنظمات ليست متوافقة فحسب، بل تزدهر في عصر العمل الجديد هذا. مع الشمولية، يتم تمكين كل مؤسسة للاستفادة من البراعة التي لا مثيل لها للقوى العاملة المتنوعة والنابضة بالحياة. التحديات التي نواجهها: الاحتفاظ والإنتاجية: يمكن إرجاع خسائر الإنتاجية السنوية البالغة 150 مليار دولار إلى المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض المزمنة. لقد أظهر النهج المصمم بشكل شامل زيادة كبيرة في الإنتاجية بنسبة 72% وزيادة مذهلة بنسبة 90% في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند معالجة هذه التحديات بشكل مناسب. التنوع والامتثال: حتى مع وجود 30% من القوى العاملة تنطبق عليها التعريف الفيدرالي للإعاقة، فإن نسبة صغيرة فقط، حوالي 3-5%، تشعر بالارتياح في الكشف عن إعاقاتها. مهمتنا هي توجيه المنظمات نحو روح تكون فيها الشفافية والشمولية متأصلة. كيف يُحدِث الشمول فرقًا: الاستعداد: بدءًا من أساس الشمول الحقيقي، نتعمق في العمليات الحالية، ونجمع رؤى الموظفين الأساسية، ونستخدم معايير الصناعة لتسليط الضوء على ناقلات النمو، كل ذلك مع رسم مسار واضح للمضي قدمًا. التوظيف: تزودنا شبكتنا الواسعة من الشركاء بخزان مرشح متنوع. بفضل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، نضمن أن يجد المرشحون الأدوار التي تتوافق مع نقاط قوتهم وأهدافهم. يضمن تكاملنا المحسّن عملية توظيف مبسطة. الاحتفاظ: يتحول التنقل في طلبات الإقامة من تحدٍ إلى فرصة بشكل شامل. نحن نمكن المؤسسات من تصميم بيئاتها، بما يعكس احتياجات وتطلعات القوى العاملة الحديثة، وخاصة الجيل Z الديناميكي. الدعم: بالإضافة إلى الميزات والأدوات، يدعم فريق نجاح العملاء المخلص لدينا الأهداف الشاملة لمؤسستك. بدءًا من صياغة الإستراتيجية وحتى مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز الجهود الشاملة القابلة للتطوير، نحن شركاءك المتفانون. ويعمل مجتمعنا الشامل على تعزيز هذه الرحلة، مما يعزز عالم المعرفة المشتركة والنمو المتبادل. الخلاصة: الشمولية ليست مجرد حل، بل هي حجر الزاوية في التحول النموذجي في كيفية تصورنا لأماكن العمل. بالنسبة لوسطاء المزايا الذين يبحثون عن عروض مؤثرة لعملائهم، يظهر "الشامل" باعتباره المعيار الذهبي. نحن لا نتصور فقط مكان العمل المستقبلي، بل ننحته بنشاط: متكيف وشامل ومزدهر. كن جزءًا من هذه الرحلة التحويلية معنا.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة والجزء البشري من الموارد البشرية. قم بإحداث ثورة في عمليات التوظيف وإدارة المواهب لفريقك من خلال منصة التوظيف وإدارة المواهب الخالية من التحيز والمتوافقة والآمنة من Cangrade. تحظى بثقة شركات مثل Wayfair، وFDNY، وUnum، وLamar Advertising، وApplied Industrial Technologies. تفضل بزيارة www.cangrade.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] للبدء.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام بالمهام المتعلقة بالوظيفة. بعد ذلك، تستخدم Vervoe نماذج التعلم الآلي لتصنيف المرشحين تلقائيًا بناءً على مدى جودة أدائهم. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء العالم، Vervoe لتوظيف أفضل الموظفين أداءً. لا يقضي عملاؤنا وقتًا في كتابة السيرة الذاتية أو فحص الهاتف أو الاعتماد على نقاط بيانات عشوائية. وبدلاً من ذلك، يرون الأشخاص يقومون بالمهمة قبل حصولهم على الوظيفة من خلال تقييمات عمل غامرة تحاكي البيئات التي سيتم تعيين المرشحين فيها. Vervoe هي الطريقة الأكثر تنبؤية لتقييم مهارات المرشح.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات في جهود التوظيف والتسويق والاحتفاظ بالمجتمعات الملونة.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.

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