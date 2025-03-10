برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.
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HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Vizzy
vizzy.com
تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المهارات اللينة وتحديد المواهب وتحسين عمليات التوظيف لاتخاذ قرارات أكثر موضوعية.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Eightfold AI
eightfold.ai
تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Censia
censia.com
Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
Triplebyte
triplebyte.com
تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.
Applied
beapplied.com
تطبيق Applied منصة للتوظيف تهدف لتحقيق توظيف عادل وفعال من خلال التنبؤ بأفضل المرشحين وإنشاء فرق عمل متميزة.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
Textio
textio.com
تساعد Textio الشركات على تعزيز التنوع في التوظيف وتحسين توصيف الوظائف من خلال تحليل اللغة والتوصيات لإزالة التحيز وتحقيق الشمولية.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هو أداة ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، تساعد في تقييم المرشحين وتسهيل اتخاذ قرارات التوظيف بشكل عادل وفعال.
Findem
findem.ai
Findem هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اكتساب المواهب وإدارة التوظيف من خلال تحليل البيانات وتسهيل البحث عن المرشحين المناسبين.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
X0PA
x0pa.com
تساعد تطبيق X0PA AI المنظمات في تحديد والتفاعل مع المرشحين الأنسب، وتتنبأ بفرصة بقاءهم في الشركة وأدائهم.
Rolebot
rolebot.io
ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit هو تطبيق يساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف من خلال تتبع الطلبات ونشر الوظائف وتسهيل التواصل مع المرشحين.
Bryq
bryq.com
Bryq هو تطبيق يدعم المؤسسات في توظيف الأشخاص المناسبين عن طريق تقييم المهارات والقدرات بشكل فعال وآلي.
Screenloop
screenloop.com
تطبيق Screenloop هو منصة لإدارة المواهب تجمع بين نظام تتبع المتقدمين وحلول الذكاء الاصطناعي، مثل جدولة ذاتية، تدوين ملاحظات، وفحوصات خلفية.
Textmetrics
textmetrics.com
تطبيق Textmetrics يُستخدم لتحليل وتحسين المحتوى الكتابي، حيث يوفر أدوات لتعزيز الوضوح والجودة والتوافق مع الجمهور المستهدف.
Toggl Hire
toggl.com
التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
Inclusively
inclusively.com
الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الشمولية؛ نحن نضمن أن المنظمات ليست متوافقة فحسب، بل تزدهر في عصر العمل الجديد هذا. مع الشمولية، يتم تمكين كل مؤسسة للاستفادة من البراعة التي لا مثيل لها للقوى العاملة المتنوعة والنابضة بالحياة. التحديات التي نواجهها: الاحتفاظ والإنتاجية: يمكن إرجاع خسائر الإنتاجية السنوية البالغة 150 مليار دولار إلى المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض المزمنة. لقد أظهر النهج المصمم بشكل شامل زيادة كبيرة في الإنتاجية بنسبة 72% وزيادة مذهلة بنسبة 90% في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند معالجة هذه التحديات بشكل مناسب. التنوع والامتثال: حتى مع وجود 30% من القوى العاملة تنطبق عليها التعريف الفيدرالي للإعاقة، فإن نسبة صغيرة فقط، حوالي 3-5%، تشعر بالارتياح في الكشف عن إعاقاتها. مهمتنا هي توجيه المنظمات نحو روح تكون فيها الشفافية والشمولية متأصلة. كيف يُحدِث الشمول فرقًا: الاستعداد: بدءًا من أساس الشمول الحقيقي، نتعمق في العمليات الحالية، ونجمع رؤى الموظفين الأساسية، ونستخدم معايير الصناعة لتسليط الضوء على ناقلات النمو، كل ذلك مع رسم مسار واضح للمضي قدمًا. التوظيف: تزودنا شبكتنا الواسعة من الشركاء بخزان مرشح متنوع. بفضل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، نضمن أن يجد المرشحون الأدوار التي تتوافق مع نقاط قوتهم وأهدافهم. يضمن تكاملنا المحسّن عملية توظيف مبسطة. الاحتفاظ: يتحول التنقل في طلبات الإقامة من تحدٍ إلى فرصة بشكل شامل. نحن نمكن المؤسسات من تصميم بيئاتها، بما يعكس احتياجات وتطلعات القوى العاملة الحديثة، وخاصة الجيل Z الديناميكي. الدعم: بالإضافة إلى الميزات والأدوات، يدعم فريق نجاح العملاء المخلص لدينا الأهداف الشاملة لمؤسستك. بدءًا من صياغة الإستراتيجية وحتى مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز الجهود الشاملة القابلة للتطوير، نحن شركاءك المتفانون. ويعمل مجتمعنا الشامل على تعزيز هذه الرحلة، مما يعزز عالم المعرفة المشتركة والنمو المتبادل. الخلاصة: الشمولية ليست مجرد حل، بل هي حجر الزاوية في التحول النموذجي في كيفية تصورنا لأماكن العمل. بالنسبة لوسطاء المزايا الذين يبحثون عن عروض مؤثرة لعملائهم، يظهر "الشامل" باعتباره المعيار الذهبي. نحن لا نتصور فقط مكان العمل المستقبلي، بل ننحته بنشاط: متكيف وشامل ومزدهر. كن جزءًا من هذه الرحلة التحويلية معنا.
Cangrade
cangrade.com
قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة والجزء البشري من الموارد البشرية. قم بإحداث ثورة في عمليات التوظيف وإدارة المواهب لفريقك من خلال منصة التوظيف وإدارة المواهب الخالية من التحيز والمتوافقة والآمنة من Cangrade. تحظى بثقة شركات مثل Wayfair، وFDNY، وUnum، وLamar Advertising، وApplied Industrial Technologies. تفضل بزيارة www.cangrade.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] للبدء.
Vervoe
vervoe.com
تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام بالمهام المتعلقة بالوظيفة. بعد ذلك، تستخدم Vervoe نماذج التعلم الآلي لتصنيف المرشحين تلقائيًا بناءً على مدى جودة أدائهم. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء العالم، Vervoe لتوظيف أفضل الموظفين أداءً. لا يقضي عملاؤنا وقتًا في كتابة السيرة الذاتية أو فحص الهاتف أو الاعتماد على نقاط بيانات عشوائية. وبدلاً من ذلك، يرون الأشخاص يقومون بالمهمة قبل حصولهم على الوظيفة من خلال تقييمات عمل غامرة تحاكي البيئات التي سيتم تعيين المرشحين فيها. Vervoe هي الطريقة الأكثر تنبؤية لتقييم مهارات المرشح.
Jopwell
jopwell.com
التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات في جهود التوظيف والتسويق والاحتفاظ بالمجتمعات الملونة.
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.
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