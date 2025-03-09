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يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.
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Cangrade
cangrade.com
قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة والجزء البشري من الموارد البشرية. قم بإحداث ثورة في عمليات التوظيف وإدارة المواهب لفريقك من خلال منصة التوظيف وإدارة المواهب الخالية من التحيز والمتوافقة والآمنة من Cangrade. تحظى بثقة شركات مثل Wayfair، وFDNY، وUnum، وLamar Advertising، وApplied Industrial Technologies. تفضل بزيارة www.cangrade.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] للبدء.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Textmetrics
textmetrics.com
تتميز منصة Textmetrics بالمرونة، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، وتوفر لك وقتًا ثمينًا. تبدأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل وقياس المعجم الخاص بك. ثم تقوم بيئة الكتابة المعززة لدينا بحساب التحسينات ومساعدة موظفيك في كتابة محتوى رائع. والنتيجة هي رفع مستوى عملك إلى المستوى التالي بحيث تتماشى باستمرار مع هوية العلامة التجارية لشركتك، وتتحدث إلى جمهورك، وتصل إلى أهداف التنوع والشمول، وتحسين إمكانية العثور عليها، وزيادة التحويل. مع Textmetrics، سوف ترقى إلى مستوى أعلى بكل الطرق الممكنة.
Textio
textio.com
تساعد Textio الشركات على تعزيز التنوع في التوظيف وتحسين توصيف الوظائف من خلال تحليل اللغة والتوصيات لإزالة التحيز وتحقيق الشمولية.
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Jopwell
jopwell.com
التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات في جهود التوظيف والتسويق والاحتفاظ بالمجتمعات الملونة.
Findem
findem.ai
Findem عبارة عن منصة لاكتساب المواهب وإدارتها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وفعالية. توفر الأداة مجموعة من الإمكانات لدعم تحديد مصادر المواهب وإدارة التوظيف وتوفير رؤى عميقة تعتمد على تحليلات المواهب. من خلال الاستفادة من البيانات الشاملة والذكاء الاصطناعي، تهدف Findem إلى تحسين عملية التوظيف والمساعدة في توظيف الأشخاص المناسبين بشكل أسرع. تشمل المنصة وظائف مثل تحديد مصادر المواهب، وذكاء السوق، وتحليلات المواهب، وإعادة اكتشاف المرشحين، وإدارة علاقات العملاء للمواهب، والمزيد. بالإضافة إلى التوظيف، تقدم Findem أيضًا حلولاً لاكتساب المواهب متعددة القنوات، وتوظيف التنوع، ورؤى المواهب، ورعاية المواهب الاستباقية. ومع استخدام البيانات ثلاثية الأبعاد، توفر المنصة بيانات ديناميكية وشاملة عن المواهب، مما يمكّن المؤسسات من التخطيط بشكل أفضل واتخاذ القرار بشكل أسرع وزيادة التنوع. تعمل المنصة على تمكين المؤسسات من خلال الرؤى والذكاء المستندة إلى البيانات والتي تتجاوز تحليل السيرة الذاتية وتركز على السمات المعقدة من أجل اتباع نهج أكثر استراتيجية وشمولية تجاه استراتيجية المواهب.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop هو النظام الأساسي النهائي لعمليات المواهب، حيث يجمع بسهولة بين الجيل التالي من ATS والحلول والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجدولة الذاتية، وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية، والتحليلات، وجودة الاستئجار، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. إنه يقدم خدماته لمحترفي الموارد البشرية والمواهب والأفراد وفرق التوظيف في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والكبيرة.
Vervoe
vervoe.com
تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام بالمهام المتعلقة بالوظيفة. بعد ذلك، تستخدم Vervoe نماذج التعلم الآلي لتصنيف المرشحين تلقائيًا بناءً على مدى جودة أدائهم. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء العالم، Vervoe لتوظيف أفضل الموظفين أداءً. لا يقضي عملاؤنا وقتًا في كتابة السيرة الذاتية أو فحص الهاتف أو الاعتماد على نقاط بيانات عشوائية. وبدلاً من ذلك، يرون الأشخاص يقومون بالمهمة قبل حصولهم على الوظيفة من خلال تقييمات عمل غامرة تحاكي البيئات التي سيتم تعيين المرشحين فيها. Vervoe هي الطريقة الأكثر تنبؤية لتقييم مهارات المرشح.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون الأهداف إلى أفعال لإحداث التغيير الذي يطلبه المجتمع. لماذا؟ لأن التنوع لا يمكنه الانتظار ولن ينتظر. المستقبل يشبهك.
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين المهارات وثقافة الشركة، وهو ما يتفاقم بسبب حجم الطلبات والحاجة إلى قوى عاملة متنوعة. كما أنه من الصعب بشكل متزايد على الشركات أن تبرز أمام المتقدمين، وهنا يأتي دورنا. تقديم Vizzy Vizzy هي منصة تكنولوجيا توظيف المواهب المتطورة التي أحدثت ثورة في عملية التوظيف في الوظائف المبكرة. على عكس الطرق التقليدية، تقدم Vizzy عمليات تقديم الطلبات المتميزة وتوفر ملخصًا احترافيًا ديناميكيًا، مما يوفر رؤية 360 درجة لإمكانات المرشح بما يتجاوز السيرة الذاتية التقليدية. تم تصميم تقنيتنا لتتماشى مع التحول نحو توظيف أكثر شمولاً وتوقعات الجيل Z لعمليات التوظيف الرقمية الجذابة أولاً. How It Works تساعد Vizzy الشركات على تقديم عمليات تطبيق متوافقة مع العلامة التجارية للتميز عن الآخرين وجذب جمهور موهوب أوسع من المعتاد. تدعو Vizzy المرشحين لإنشاء ملف تعريف احترافي جذاب يعرض دوافعهم وشخصيتهم ومهاراتهم ومواقفهم من خلال واجهة بديهية وممتعة. يتم بعد ذلك تزويد أصحاب العمل برؤى أعمق تفيد قرارات التوظيف بشكل أفضل وتُبلغ أجزاء أوسع من العمل. تقوم Vizzy's بتحويل رؤى المرشحين إلى رؤى مستهلكة تقدم قيمة من أولئك المعينين وغير المعينين، لإعلام التسويق والمنتج وما بعده. الفوائد الرئيسية على المستوى الاستراتيجي، تساعد Vizzy الشركات على التميز عن الآخرين في سوق مزدحم وتنافسي حيث يعد جذب أفضل المواهب في بداية حياتهم المهنية أمرًا بالغ الأهمية. على المستوى الوظيفي، تمكن Vizzy الشركات من الاستفادة من مجموعة أوسع من المواهب، وتخفيف التحيز اللاواعي، وتعزيز جاذبية العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال تقديم تجربة تطبيق حديثة وشاملة وصديقة للمرشحين. لاحظ عملاؤنا تحسنًا في جودة المرشحين (غالبًا ما يقومون بتعيين أكثر من المخطط له، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالقوى العاملة والقوى العاملة التي تتوافق مع قيم الشركة. علاوة على ذلك، يكتسبون سمعة سيئة كصاحب عمل يستخدم التكنولوجيا التي يتردد صداها مع الجيل القادم من المواهب، التحدث إليهم لأنهم يريدون أن يكونوا في مرحلة حاسمة في رحلتهم المهنية.
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظفين وإدارة المواهب بشكل فعال. يدعم Bryq التنقل الداخلي، ويعزز ثقافة التعلم والتطوير، ويعزز تحفيز الموظفين، ويحدد مجالات النمو، ويتنبأ بأفضل الأداء - كل ذلك باستخدام البيانات، وليس فقط الحدس. مع Bryq، يمكنك أيضًا ضمان الالتزام بقوانين التوظيف وتقليل مخاطر التحيز في التوظيف بشكل كبير.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
HootRecruit
hootrecruit.com
تعد HootRecruit (المعروفة سابقًا باسم IQRecruit) طريقة أفضل للعثور على المواهب المناسبة وإشراكها. سواء كنت مسؤول توظيف، أو مدير توظيف، أو مؤسسًا، فإن منصتنا تجعل من السهل عليك العثور على المرشحين المؤهلين والتواصل معهم لملء المناصب الشاغرة لديك.
Censia
censia.com
Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتاجية وأكثر في أقل من 10 دقائق في اليوم. يشمل عملاء رولبوت: Snowflake، وSandvik، وUSC
Inclusively
inclusively.com
الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الشمولية؛ نحن نضمن أن المنظمات ليست متوافقة فحسب، بل تزدهر في عصر العمل الجديد هذا. مع الشمولية، يتم تمكين كل مؤسسة للاستفادة من البراعة التي لا مثيل لها للقوى العاملة المتنوعة والنابضة بالحياة. التحديات التي نواجهها: الاحتفاظ والإنتاجية: يمكن إرجاع خسائر الإنتاجية السنوية البالغة 150 مليار دولار إلى المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض المزمنة. لقد أظهر النهج المصمم بشكل شامل زيادة كبيرة في الإنتاجية بنسبة 72% وزيادة مذهلة بنسبة 90% في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند معالجة هذه التحديات بشكل مناسب. التنوع والامتثال: حتى مع وجود 30% من القوى العاملة تنطبق عليها التعريف الفيدرالي للإعاقة، فإن نسبة صغيرة فقط، حوالي 3-5%، تشعر بالارتياح في الكشف عن إعاقاتها. مهمتنا هي توجيه المنظمات نحو روح تكون فيها الشفافية والشمولية متأصلة. كيف يُحدِث الشمول فرقًا: الاستعداد: بدءًا من أساس الشمول الحقيقي، نتعمق في العمليات الحالية، ونجمع رؤى الموظفين الأساسية، ونستخدم معايير الصناعة لتسليط الضوء على ناقلات النمو، كل ذلك مع رسم مسار واضح للمضي قدمًا. التوظيف: تزودنا شبكتنا الواسعة من الشركاء بخزان مرشح متنوع. بفضل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، نضمن أن يجد المرشحون الأدوار التي تتوافق مع نقاط قوتهم وأهدافهم. يضمن تكاملنا المحسّن عملية توظيف مبسطة. الاحتفاظ: يتحول التنقل في طلبات الإقامة من تحدٍ إلى فرصة بشكل شامل. نحن نمكن المؤسسات من تصميم بيئاتها، بما يعكس احتياجات وتطلعات القوى العاملة الحديثة، وخاصة الجيل Z الديناميكي. الدعم: بالإضافة إلى الميزات والأدوات، يدعم فريق نجاح العملاء المخلص لدينا الأهداف الشاملة لمؤسستك. بدءًا من صياغة الإستراتيجية وحتى مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز الجهود الشاملة القابلة للتطوير، نحن شركاءك المتفانون. ويعمل مجتمعنا الشامل على تعزيز هذه الرحلة، مما يعزز عالم المعرفة المشتركة والنمو المتبادل. الخلاصة: الشمولية ليست مجرد حل، بل هي حجر الزاوية في التحول النموذجي في كيفية تصورنا لأماكن العمل. بالنسبة لوسطاء المزايا الذين يبحثون عن عروض مؤثرة لعملائهم، يظهر "الشامل" باعتباره المعيار الذهبي. نحن لا نتصور فقط مكان العمل المستقبلي، بل ننحته بنشاط: متكيف وشامل ومزدهر. كن جزءًا من هذه الرحلة التحويلية معنا.
Toggl Hire
toggl.com
التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Eightfold AI
eightfold.ai
تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لتحويل الموارد البشرية في عمليات اكتساب المواهب وإدارة المواهب. باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة والتكامل العميق، تقدم HiredScore توصيات استباقية تقود العمل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب. تهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف تحويل الموارد البشرية الخاصة بها من خلال الشفافية والجودة والوعي في الوقت الفعلي. باستخدام HiredScore، يمكن للمستخدمين اكتشاف المواهب وتسجيلها وتحديد أولوياتها تلقائيًا عبر جميع أنواع المواهب، بما في ذلك العملاء المحتملين والمتقدمين والمرشحين لأي دور مفتوح. توفر الأداة أيضًا أتمتة آمنة لتحسين عمليات المواهب، وإزالة الاختناقات وضمان ممارسات التوظيف تتسم بالكفاءة والفعالية والعادلة. يتيح HiredScore الاستخدام الاستراتيجي لجميع خيارات القوى العاملة لتحقيق أهداف التوظيف والاحتفاظ، مما يسمح للمستخدمين بمواءمة خطط القوى العاملة واكتشاف أفضل المواهب بغض النظر عن نوع العامل. تعمل الأداة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمتوافق من خلال توفير عمليات تدقيق التحيز وقابلية الشرح وتكوينات الامتثال المحلية ومركزية الخصوصية. علاوة على ذلك، يساعد HiredScore المؤسسات على إحراز تقدم نحو أهداف التنوع والشمول من خلال ربط أهداف DE&I بعمليات التوظيف والمدير بسلاسة. تسهل الأداة استخدام البيانات من خلال التكامل مع معظم أنظمة الموارد البشرية والجهات الخارجية ومنصات التعاون وطبقات الخبرة. تضمن HiredScore إجراء مراجعة غير متحيزة باستمرار لكل مرشح، مع الالتزام بمعايير عدم التمييز الحكومية على مستوى العالم. تقلل الأداة من مخاطر الامتثال وتتوافق مع معايير قيادة الفكر في الصناعة. بشكل عام، تهدف HiredScore إلى توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة والآمنة والفعالة لفرق الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، ودعم عمليات التوظيف القائمة على البيانات ومبادرات اكتساب المواهب.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Applied
beapplied.com
قم ببناء مستقبل التوظيف باستخدام منصة توظيف أخلاقية وفعالة. التصدي للتوظيف التقليدي الذي يديم التحيزات النظامية. برنامج التوظيف الذي يتوقع أفضل المرشحين ويخلق أفضل الفرق.
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل المقابلات الضائعة والعثور على الجواهر المخفية من الخلفيات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. قمنا ببناء التقييم باستخدام بيانات من أكثر من 200000 مقابلة في أكثر من 1000 شركة وقمنا بتدريبه باستخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة. ونظرًا لأنه موحد ومدرب على نتائج التوظيف الحقيقية، فإن التقييم يتنبأ بدرجة كبيرة بالمرشحين الذين سيحققون أداءً جيدًا في العملية الخاصة بك. تتميز الاختبارات بأنها منخفضة الضغط وقابلة للتكيف (مثل اختبار GRE)، وتستغرق 30 دقيقة فقط لإكمالها. ولهذا السبب، أكمل ما يزيد عن 80% من المتقدمين الاختبار، وهو أفضل بمقدار 2-3 مرات من تحديات البرمجة النموذجية. يحصل المتقدمون للاختبار على تعليقات فنية مفصلة لمساعدتهم على التحسن. شاشة Triplebyte مجانية تمامًا، إلى الأبد (لا يوجد أي مشكلة). كلما زاد عدد المهندسين الذين يجرون تقييماتنا، أصبحت التقييمات أفضل، لذلك نود أن تستخدمنا جميع الشركات!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المهارات اللينة وتحديد المواهب وتحسين عمليات التوظيف لاتخاذ قرارات أكثر موضوعية.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
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