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الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الشمولية؛ نحن نضمن أن المنظمات ليست متوافقة فحسب، بل تزدهر في عصر العمل الجديد هذا. مع الشمولية، يتم تمكين كل مؤسسة للاستفادة من البراعة التي لا مثيل لها للقوى العاملة المتنوعة والنابضة بالحياة. التحديات التي نواجهها: الاحتفاظ والإنتاجية: يمكن إرجاع خسائر الإنتاجية السنوية البالغة 150 مليار دولار إلى المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض المزمنة. لقد أظهر النهج المصمم بشكل شامل زيادة كبيرة في الإنتاجية بنسبة 72% وزيادة مذهلة بنسبة 90% في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند معالجة هذه التحديات بشكل مناسب. التنوع والامتثال: حتى مع وجود 30% من القوى العاملة تنطبق عليها التعريف الفيدرالي للإعاقة، فإن نسبة صغيرة فقط، حوالي 3-5%، تشعر بالارتياح في الكشف عن إعاقاتها. مهمتنا هي توجيه المنظمات نحو روح تكون فيها الشفافية والشمولية متأصلة. كيف يُحدِث الشمول فرقًا: الاستعداد: بدءًا من أساس الشمول الحقيقي، نتعمق في العمليات الحالية، ونجمع رؤى الموظفين الأساسية، ونستخدم معايير الصناعة لتسليط الضوء على ناقلات النمو، كل ذلك مع رسم مسار واضح للمضي قدمًا. التوظيف: تزودنا شبكتنا الواسعة من الشركاء بخزان مرشح متنوع. بفضل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، نضمن أن يجد المرشحون الأدوار التي تتوافق مع نقاط قوتهم وأهدافهم. يضمن تكاملنا المحسّن عملية توظيف مبسطة. الاحتفاظ: يتحول التنقل في طلبات الإقامة من تحدٍ إلى فرصة بشكل شامل. نحن نمكن المؤسسات من تصميم بيئاتها، بما يعكس احتياجات وتطلعات القوى العاملة الحديثة، وخاصة الجيل Z الديناميكي. الدعم: بالإضافة إلى الميزات والأدوات، يدعم فريق نجاح العملاء المخلص لدينا الأهداف الشاملة لمؤسستك. بدءًا من صياغة الإستراتيجية وحتى مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز الجهود الشاملة القابلة للتطوير، نحن شركاءك المتفانون. ويعمل مجتمعنا الشامل على تعزيز هذه الرحلة، مما يعزز عالم المعرفة المشتركة والنمو المتبادل. الخلاصة: الشمولية ليست مجرد حل، بل هي حجر الزاوية في التحول النموذجي في كيفية تصورنا لأماكن العمل. بالنسبة لوسطاء المزايا الذين يبحثون عن عروض مؤثرة لعملائهم، يظهر "الشامل" باعتباره المعيار الذهبي. نحن لا نتصور فقط مكان العمل المستقبلي، بل ننحته بنشاط: متكيف وشامل ومزدهر. كن جزءًا من هذه الرحلة التحويلية معنا.