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برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون
يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.
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Cangrade
cangrade.com
قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة والجزء البشري من الموارد البشرية. قم بإحداث ثورة في عمليات التوظيف وإدارة المواهب لفريقك من خلال منصة التوظيف وإدارة المواهب الخالية من التحيز والمتوافقة والآمنة من Cangrade. تحظى بثقة شركات مثل Wayfair، وFDNY، وUnum، وLamar Advertising، وApplied Industrial Technologies. تفضل بزيارة www.cangrade.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] للبدء.
PowerToFly
powertofly.com
ابحث عن الانتماء في العمل وخارجه. تقدم بطلب للحصول على أدوار مفتوحة، وتواصل مع مديري التوظيف، وتواصل مع متخصصين متنوعين، وصقل المهارات، وغير ذلك الكثير - كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك (أو أينما كنت!)
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Textmetrics
textmetrics.com
تتميز منصة Textmetrics بالمرونة، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، وتوفر لك وقتًا ثمينًا. تبدأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل وقياس المعجم الخاص بك. ثم تقوم بيئة الكتابة المعززة لدينا بحساب التحسينات ومساعدة موظفيك في كتابة محتوى رائع. والنتيجة هي رفع مستوى عملك إلى المستوى التالي بحيث تتماشى باستمرار مع هوية العلامة التجارية لشركتك، وتتحدث إلى جمهورك، وتصل إلى أهداف التنوع والشمول، وتحسين إمكانية العثور عليها، وزيادة التحويل. مع Textmetrics، سوف ترقى إلى مستوى أعلى بكل الطرق الممكنة.
Textio
textio.com
تساعد Textio الشركات على توظيف فرق متنوعة والاحتفاظ بها من خلال القضاء على التحيز في اللحظات الأكثر أهمية عبر دورة حياة الموظف. لا يهم التوظيف إذا استقال أفضل الموظفين لديك. يمنحك Textio الأدوات اللازمة لبناء فرق عالية الأداء من خلال جذب المواهب المتنوعة ودعم نموهم الوظيفي.
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Jopwell
jopwell.com
التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات في جهود التوظيف والتسويق والاحتفاظ بالمجتمعات الملونة.
Findem
findem.ai
Findem عبارة عن منصة لاكتساب المواهب وإدارتها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وفعالية. توفر الأداة مجموعة من الإمكانات لدعم تحديد مصادر المواهب وإدارة التوظيف وتوفير رؤى عميقة تعتمد على تحليلات المواهب. من خلال الاستفادة من البيانات الشاملة والذكاء الاصطناعي، تهدف Findem إلى تحسين عملية التوظيف والمساعدة في توظيف الأشخاص المناسبين بشكل أسرع. تشمل المنصة وظائف مثل تحديد مصادر المواهب، وذكاء السوق، وتحليلات المواهب، وإعادة اكتشاف المرشحين، وإدارة علاقات العملاء للمواهب، والمزيد. بالإضافة إلى التوظيف، تقدم Findem أيضًا حلولاً لاكتساب المواهب متعددة القنوات، وتوظيف التنوع، ورؤى المواهب، ورعاية المواهب الاستباقية. ومع استخدام البيانات ثلاثية الأبعاد، توفر المنصة بيانات ديناميكية وشاملة عن المواهب، مما يمكّن المؤسسات من التخطيط بشكل أفضل واتخاذ القرار بشكل أسرع وزيادة التنوع. تعمل المنصة على تمكين المؤسسات من خلال الرؤى والذكاء المستندة إلى البيانات والتي تتجاوز تحليل السيرة الذاتية وتركز على السمات المعقدة من أجل اتباع نهج أكثر استراتيجية وشمولية تجاه استراتيجية المواهب.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop هو النظام الأساسي النهائي لعمليات المواهب، حيث يجمع بسهولة بين الجيل التالي من ATS والحلول والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجدولة الذاتية، وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية، والتحليلات، وجودة الاستئجار، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. إنه يقدم خدماته لمحترفي الموارد البشرية والمواهب والأفراد وفرق التوظيف في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والكبيرة.
Vervoe
vervoe.com
تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام بالمهام المتعلقة بالوظيفة. بعد ذلك، تستخدم Vervoe نماذج التعلم الآلي لتصنيف المرشحين تلقائيًا بناءً على مدى جودة أدائهم. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء العالم، Vervoe لتوظيف أفضل الموظفين أداءً. لا يقضي عملاؤنا وقتًا في كتابة السيرة الذاتية أو فحص الهاتف أو الاعتماد على نقاط بيانات عشوائية. وبدلاً من ذلك، يرون الأشخاص يقومون بالمهمة قبل حصولهم على الوظيفة من خلال تقييمات عمل غامرة تحاكي البيئات التي سيتم تعيين المرشحين فيها. Vervoe هي الطريقة الأكثر تنبؤية لتقييم مهارات المرشح.
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام القوالب والتسلسلات والتتبع وجدولة التقويم. حقق جودة التوظيف من خلال سحابة بيانات المواهب لدينا لمركزة البيانات المنعزلة سابقًا وتحديثها وإعادة اكتشافها مع إدارة قريبة من الصفر ومركز بيانات آمن. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Hireez.com.
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون الأهداف إلى أفعال لإحداث التغيير الذي يطلبه المجتمع. لماذا؟ لأن التنوع لا يمكنه الانتظار ولن ينتظر. المستقبل يشبهك.
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين المهارات وثقافة الشركة، وهو ما يتفاقم بسبب حجم الطلبات والحاجة إلى قوى عاملة متنوعة. كما أنه من الصعب بشكل متزايد على الشركات أن تبرز أمام المتقدمين، وهنا يأتي دورنا. تقديم Vizzy Vizzy هي منصة تكنولوجيا توظيف المواهب المتطورة التي أحدثت ثورة في عملية التوظيف في الوظائف المبكرة. على عكس الطرق التقليدية، تقدم Vizzy عمليات تقديم الطلبات المتميزة وتوفر ملخصًا احترافيًا ديناميكيًا، مما يوفر رؤية 360 درجة لإمكانات المرشح بما يتجاوز السيرة الذاتية التقليدية. تم تصميم تقنيتنا لتتماشى مع التحول نحو توظيف أكثر شمولاً وتوقعات الجيل Z لعمليات التوظيف الرقمية الجذابة أولاً. How It Works تساعد Vizzy الشركات على تقديم عمليات تطبيق متوافقة مع العلامة التجارية للتميز عن الآخرين وجذب جمهور موهوب أوسع من المعتاد. تدعو Vizzy المرشحين لإنشاء ملف تعريف احترافي جذاب يعرض دوافعهم وشخصيتهم ومهاراتهم ومواقفهم من خلال واجهة بديهية وممتعة. يتم بعد ذلك تزويد أصحاب العمل برؤى أعمق تفيد قرارات التوظيف بشكل أفضل وتُبلغ أجزاء أوسع من العمل. تقوم Vizzy's بتحويل رؤى المرشحين إلى رؤى مستهلكة تقدم قيمة من أولئك المعينين وغير المعينين، لإعلام التسويق والمنتج وما بعده. الفوائد الرئيسية على المستوى الاستراتيجي، تساعد Vizzy الشركات على التميز عن الآخرين في سوق مزدحم وتنافسي حيث يعد جذب أفضل المواهب في بداية حياتهم المهنية أمرًا بالغ الأهمية. على المستوى الوظيفي، تمكن Vizzy الشركات من الاستفادة من مجموعة أوسع من المواهب، وتخفيف التحيز اللاواعي، وتعزيز جاذبية العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال تقديم تجربة تطبيق حديثة وشاملة وصديقة للمرشحين. لاحظ عملاؤنا تحسنًا في جودة المرشحين (غالبًا ما يقومون بتعيين أكثر من المخطط له، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالقوى العاملة والقوى العاملة التي تتوافق مع قيم الشركة. علاوة على ذلك، يكتسبون سمعة سيئة كصاحب عمل يستخدم التكنولوجيا التي يتردد صداها مع الجيل القادم من المواهب، التحدث إليهم لأنهم يريدون أن يكونوا في مرحلة حاسمة في رحلتهم المهنية.
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظفين وإدارة المواهب بشكل فعال. يدعم Bryq التنقل الداخلي، ويعزز ثقافة التعلم والتطوير، ويعزز تحفيز الموظفين، ويحدد مجالات النمو، ويتنبأ بأفضل الأداء - كل ذلك باستخدام البيانات، وليس فقط الحدس. مع Bryq، يمكنك أيضًا ضمان الالتزام بقوانين التوظيف وتقليل مخاطر التحيز في التوظيف بشكل كبير.
SeekOut
seekout.com
تساعد SeekOut الآلاف من المؤسسات على توظيف المواهب الرائعة وتنميتها والاحتفاظ بها من خلال منصة تحسين المواهب التي تضع الأشخاص في المقام الأول. في عصرنا الرقمي، تفيض المؤسسات بالبيانات - ولكن القليل منها يفهم موظفيها بعمق لأن بيانات الأشخاص مخفية ومنفصلة. إن موظفيك هم صانعو الاختلاف الحقيقيون - وبمجرد أن تعرف شغفهم وخبراتهم والفرص التي ستوصلهم إلى حيث يريدون الذهاب، يمكنك مواءمة مهاراتهم وقدراتهم ومساراتهم المهنية بشكل أفضل مع احتياجات العمل. تعمل خدمة SeekOut على توحيد عملية اكتساب المواهب وإدارة المواهب وتحليلات المواهب لمساعدتك في تنمية الأشخاص لديك والعثور على الأشخاص الذين تحتاج إليهم. تثق ست من أفضل 10 شركات قيمة في الولايات المتحدة في SeekOut باعتبارها منصتها الوحيدة لإدارة المواهب وتوظيفها. تم تصنيف SeekOut مؤخرًا في المرتبة 26 من أصل 500 في قائمة فوربس لأفضل أصحاب العمل في الشركات الناشئة في أمريكا، وتوجت GeekWire Startup لهذا العام، واحتلت المرتبة الثانية في فئة B2B من قائمة The Information لأفضل 50 شركة ناشئة يجب مراقبتها، وتم إدراجها في قائمة Madrona's Intelligent Apps Top 40 قائمة. تأسست شركة SeekOut في عام 2017، وقد جمعت تمويلًا بقيمة 189 مليون دولار، بدعم من Tiger Global Management، وMadrona Venture Group، وMayfield، وFounders Circle Capital وتبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.seekout.com.
HootRecruit
hootrecruit.com
تعد HootRecruit (المعروفة سابقًا باسم IQRecruit) طريقة أفضل للعثور على المواهب المناسبة وإشراكها. سواء كنت مسؤول توظيف، أو مدير توظيف، أو مؤسسًا، فإن منصتنا تجعل من السهل عليك العثور على المرشحين المؤهلين والتواصل معهم لملء المناصب الشاغرة لديك.
Censia
censia.com
تضيف Censia ذكاء المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى سير عمل المواهب الحالية لديك، بدءًا من التوظيف وحتى إدارة رأس المال البشري والبحث التنفيذي وتخطيط القوى العاملة. يأتي تكاملنا السلس على ثلاثة مستويات: أصلي، وقياسي، وأساسي)، ويمكنك أيضًا استخدامه كحل سحابي أو إنشاء حل خاص بك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). تقضي الفرق التي تستخدم Censia وقتًا أقل بنسبة تصل إلى 90% في المهام اليدوية (المراجعة والبحث وما إلى ذلك)، والعثور على مرشحين أكثر تأهيلاً وتنوعًا، واكتشاف القدرات المتوفرة لديهم بالفعل في فرقهم، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لفرق المواهب الخاصة بهم. وذلك لأنه عند استخدام Censia، يمكنك الوصول إلى بعض أفضل بيانات المواهب المتوفرة. يحتوي كل ملف تعريف على معلومات مفصلة ليس فقط عن الأدوار والمهارات ولكن أيضًا عن الشركات والصناعات. لم يكن العثور على المواهب المؤهلة على النحو الأمثل لفريقك أسهل من أي وقت مضى. يتم تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي العادلة الخاصة بـ Censia باستخدام مجموعة البيانات الخاصة بنا والتي تم التحقق من صحتها والتي تم جمعها وتنظيفها وربطها من أكثر من 2000 مصدر. قريبًا: البحث والأبحاث عن مواهب الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتاجية وأكثر في أقل من 10 دقائق في اليوم. يشمل عملاء رولبوت: Snowflake، وSandvik، وUSC
Inclusively
inclusively.com
الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الشمولية؛ نحن نضمن أن المنظمات ليست متوافقة فحسب، بل تزدهر في عصر العمل الجديد هذا. مع الشمولية، يتم تمكين كل مؤسسة للاستفادة من البراعة التي لا مثيل لها للقوى العاملة المتنوعة والنابضة بالحياة. التحديات التي نواجهها: الاحتفاظ والإنتاجية: يمكن إرجاع خسائر الإنتاجية السنوية البالغة 150 مليار دولار إلى المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض المزمنة. لقد أظهر النهج المصمم بشكل شامل زيادة كبيرة في الإنتاجية بنسبة 72% وزيادة مذهلة بنسبة 90% في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند معالجة هذه التحديات بشكل مناسب. التنوع والامتثال: حتى مع وجود 30% من القوى العاملة تنطبق عليها التعريف الفيدرالي للإعاقة، فإن نسبة صغيرة فقط، حوالي 3-5%، تشعر بالارتياح في الكشف عن إعاقاتها. مهمتنا هي توجيه المنظمات نحو روح تكون فيها الشفافية والشمولية متأصلة. كيف يُحدِث الشمول فرقًا: الاستعداد: بدءًا من أساس الشمول الحقيقي، نتعمق في العمليات الحالية، ونجمع رؤى الموظفين الأساسية، ونستخدم معايير الصناعة لتسليط الضوء على ناقلات النمو، كل ذلك مع رسم مسار واضح للمضي قدمًا. التوظيف: تزودنا شبكتنا الواسعة من الشركاء بخزان مرشح متنوع. بفضل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، نضمن أن يجد المرشحون الأدوار التي تتوافق مع نقاط قوتهم وأهدافهم. يضمن تكاملنا المحسّن عملية توظيف مبسطة. الاحتفاظ: يتحول التنقل في طلبات الإقامة من تحدٍ إلى فرصة بشكل شامل. نحن نمكن المؤسسات من تصميم بيئاتها، بما يعكس احتياجات وتطلعات القوى العاملة الحديثة، وخاصة الجيل Z الديناميكي. الدعم: بالإضافة إلى الميزات والأدوات، يدعم فريق نجاح العملاء المخلص لدينا الأهداف الشاملة لمؤسستك. بدءًا من صياغة الإستراتيجية وحتى مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز الجهود الشاملة القابلة للتطوير، نحن شركاءك المتفانون. ويعمل مجتمعنا الشامل على تعزيز هذه الرحلة، مما يعزز عالم المعرفة المشتركة والنمو المتبادل. الخلاصة: الشمولية ليست مجرد حل، بل هي حجر الزاوية في التحول النموذجي في كيفية تصورنا لأماكن العمل. بالنسبة لوسطاء المزايا الذين يبحثون عن عروض مؤثرة لعملائهم، يظهر "الشامل" باعتباره المعيار الذهبي. نحن لا نتصور فقط مكان العمل المستقبلي، بل ننحته بنشاط: متكيف وشامل ومزدهر. كن جزءًا من هذه الرحلة التحويلية معنا.
Toggl Hire
toggl.com
التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أكثر من 155 دولة و24 لغة، مما يمكّن المؤسسات المتطورة من تحويل مواهبها إلى ميزة تنافسية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.eightfold.ai.
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بناء خط أنابيب جيد التمثيل. يستخدم برنامج Fetcher تقنية متقدمة للحصول تلقائيًا على ملفات تعريف عالية الجودة للمرشحين تتوافق مع متطلبات التوظيف الخاصة بالمستخدم. تعمل الأداة أيضًا على الترويج للعلامة التجارية للمستخدم للعاملين في مجال المعرفة عبر مختلف المهنيين مثل الهندسة والتمويل والمنتجات والعمليات والتسويق والمبيعات وعلوم الكمبيوتر والمزيد. توفر خدمة Fetcher عمليات تكامل تكنولوجية قوية مع ATS وCRM والبريد الإلكتروني والتقويم وSlack، بهدف تعزيز إنتاجية الفريق. تتميز الأداة أيضًا بعناوين بريد إلكتروني شخصية تم التحقق منها لضمان معلومات اتصال موثوقة للمرشح. قد تجد الشركات في جميع مراحل النمو أن خدمة Fetcher مفيدة، بفضل إمكاناتها المتقدمة في مجال التوريد وإيقاع التشغيل السريع.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لتحويل الموارد البشرية في عمليات اكتساب المواهب وإدارة المواهب. باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة والتكامل العميق، تقدم HiredScore توصيات استباقية تقود العمل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب. تهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف تحويل الموارد البشرية الخاصة بها من خلال الشفافية والجودة والوعي في الوقت الفعلي. باستخدام HiredScore، يمكن للمستخدمين اكتشاف المواهب وتسجيلها وتحديد أولوياتها تلقائيًا عبر جميع أنواع المواهب، بما في ذلك العملاء المحتملين والمتقدمين والمرشحين لأي دور مفتوح. توفر الأداة أيضًا أتمتة آمنة لتحسين عمليات المواهب، وإزالة الاختناقات وضمان ممارسات التوظيف تتسم بالكفاءة والفعالية والعادلة. يتيح HiredScore الاستخدام الاستراتيجي لجميع خيارات القوى العاملة لتحقيق أهداف التوظيف والاحتفاظ، مما يسمح للمستخدمين بمواءمة خطط القوى العاملة واكتشاف أفضل المواهب بغض النظر عن نوع العامل. تعمل الأداة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمتوافق من خلال توفير عمليات تدقيق التحيز وقابلية الشرح وتكوينات الامتثال المحلية ومركزية الخصوصية. علاوة على ذلك، يساعد HiredScore المؤسسات على إحراز تقدم نحو أهداف التنوع والشمول من خلال ربط أهداف DE&I بعمليات التوظيف والمدير بسلاسة. تسهل الأداة استخدام البيانات من خلال التكامل مع معظم أنظمة الموارد البشرية والجهات الخارجية ومنصات التعاون وطبقات الخبرة. تضمن HiredScore إجراء مراجعة غير متحيزة باستمرار لكل مرشح، مع الالتزام بمعايير عدم التمييز الحكومية على مستوى العالم. تقلل الأداة من مخاطر الامتثال وتتوافق مع معايير قيادة الفكر في الصناعة. بشكل عام، تهدف HiredScore إلى توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة والآمنة والفعالة لفرق الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، ودعم عمليات التوظيف القائمة على البيانات ومبادرات اكتساب المواهب.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أكثر من 10 أدوات لتوظيف أداة واحدة. يتضمن نظام Talent Intelligence Platform ما يلي: - ATS الأفضل في فئته - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتوظيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي (قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بك، والتي تحتوي على مزيج من بياناتك وبيانات Loxo التي يتم تحديثها تلقائيًا لضمان حصولك دائمًا على المرشح الأكثر دقة المعلومات) - أداة توعية متعددة القنوات مع إمكانات بناء الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا تفوت أي متابعة أبدًا - محرك بحث للأشخاص والشركات مليء بأكثر من 1.2 مليار شخص وملايين المؤسسات - معلومات اتصال تم التحقق منها مثل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية وأرقام الهواتف المحمولة - تحديد مصادر الذكاء الاصطناعي الفوري وتصنيفه ومطابقته بفضل مساعد Loxo AI، Copilot ناهيك عن...Loxo هو أيضًا برنامج التوظيف الوحيد الذي يتميز بإدارة علاقات العملاء للمبيعات المصممة خصيصًا للقائمين بالتوظيف - مما يعني أنه يمكنك إجراء تطوير الأعمال الأنشطة في نفس المكان الذي تقوم فيه ببقية سير عملك. الفوز الحقيقي هنا؟ تم تصميم كل من هذه المنتجات الرائدة في السوق للعمل معًا بسلاسة - مما يجعل كل خطوة من عملك أكثر كفاءة ويقلل من مساحة الخطأ. أصبح أكثر من 13200 فريق بحث تنفيذي وRPO والتوظيف المهني وفرق التوظيف في جميع أنحاء العالم بمثابة آلات توظيف مع Loxo. لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ - انخفاض بنسبة 74% في التكلفة عبر دورة حياة المواهب بأكملها، بما في ذلك تكلفة المصدر والتوظيف. - تقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 85% بفضل تحديد المصادر وأتمتة سير العمل. - 98% رضا العملاء.
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Applied
beapplied.com
قم ببناء مستقبل التوظيف باستخدام منصة توظيف أخلاقية وفعالة. التصدي للتوظيف التقليدي الذي يديم التحيزات النظامية. برنامج التوظيف الذي يتوقع أفضل المرشحين ويخلق أفضل الفرق.
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل المقابلات الضائعة والعثور على الجواهر المخفية من الخلفيات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. قمنا ببناء التقييم باستخدام بيانات من أكثر من 200000 مقابلة في أكثر من 1000 شركة وقمنا بتدريبه باستخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة. ونظرًا لأنه موحد ومدرب على نتائج التوظيف الحقيقية، فإن التقييم يتنبأ بدرجة كبيرة بالمرشحين الذين سيحققون أداءً جيدًا في العملية الخاصة بك. تتميز الاختبارات بأنها منخفضة الضغط وقابلة للتكيف (مثل اختبار GRE)، وتستغرق 30 دقيقة فقط لإكمالها. ولهذا السبب، أكمل ما يزيد عن 80% من المتقدمين الاختبار، وهو أفضل بمقدار 2-3 مرات من تحديات البرمجة النموذجية. يحصل المتقدمون للاختبار على تعليقات فنية مفصلة لمساعدتهم على التحسن. شاشة Triplebyte مجانية تمامًا، إلى الأبد (لا يوجد أي مشكلة). كلما زاد عدد المهندسين الذين يجرون تقييماتنا، أصبحت التقييمات أفضل، لذلك نود أن تستخدمنا جميع الشركات!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوعة وعالية الأداء، ويثق الباحثون عن عمل من الجيل Z في جميع أنحاء البلاد في RippleMatch لإطلاق حياتهم المهنية وتنميتها.
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics عبارة عن منصة للمهارات الشخصية تعيد تعريف التوظيف وإدارة المواهب - باستخدام رؤى سلوكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي المدقق لإنشاء عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية وعدالة عبر دورة حياة المواهب.
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف. معًا، يمكننا تحسين الطريقة التي تكتشف بها المواهب وتتفاعل معها وتوظفها. اعرف المزيد: https://www.hirevue.com/