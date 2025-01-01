متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكلالفئات

برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية - عُمان

يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.

إرسال تطبيق جديد


HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...

Gem

Gem

gem.com

Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

pymetrics عبارة عن منصة للمهارات الشخصية تعيد تعريف التوظيف وإدارة المواهب - باستخدام رؤى سلوكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي المدقق لإنشاء عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية وعدالة عبر دورة حياة المواهب.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...

Draup

Draup

draup.com

Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوع...

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.

X0PA

X0PA

x0pa.com

يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.

Applied

Applied

beapplied.com

قم ببناء مستقبل التوظيف باستخدام منصة توظيف أخلاقية وفعالة. التصدي للتوظيف التقليدي الذي يديم التحيزات النظامية. برنامج التوظيف الذي يتوقع أفضل المرشحين ويخلق أفضل الفرق.

The Muse

The Muse

themuse.com

تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لتحويل الموارد البشرية في عمليات اكتساب المواهب وإدارة المواهب. باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة والتكامل العميق، تقدم HiredScore توصيات استباقية تقود العمل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب. تهدف الأداة إلى مساعدة ...

Censia

Censia

censia.com

تضيف Censia ذكاء المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى سير عمل المواهب الحالية لديك، بدءًا من التوظيف وحتى إدارة رأس المال البشري والبحث التنفيذي وتخطيط القوى العاملة. يأتي تكاملنا السلس على ثلاثة مستويات: أصلي، وقياسي، وأساسي)، ويمكنك أيضًا استخدامه كحل سحابي أو إنشاء حل خاص بك عبر واجهة برمجة التط...

SeekOut

SeekOut

seekout.com

تساعد SeekOut الآلاف من المؤسسات على توظيف المواهب الرائعة وتنميتها والاحتفاظ بها من خلال منصة تحسين المواهب التي تضع الأشخاص في المقام الأول. في عصرنا الرقمي، تفيض المؤسسات بالبيانات - ولكن القليل منها يفهم موظفيها بعمق لأن بيانات الأشخاص مخفية ومنفصلة. إن موظفيك هم صانعو الاختلاف الحقيقيون - وبمجر...

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظ...

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

Screenloop هو النظام الأساسي النهائي لعمليات المواهب، حيث يجمع بسهولة بين الجيل التالي من ATS والحلول والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجدولة الذاتية، وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية، والتحليلات، وجودة الاستئجار، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. إنه يقدم خ...

WayUp

WayUp

wayup.com

الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.

Textio

Textio

textio.com

تساعد Textio الشركات على توظيف فرق متنوعة والاحتفاظ بها من خلال القضاء على التحيز في اللحظات الأكثر أهمية عبر دورة حياة الموظف. لا يهم التوظيف إذا استقال أفضل الموظفين لديك. يمنحك Textio الأدوات اللازمة لبناء فرق عالية الأداء من خلال جذب المواهب المتنوعة ودعم نموهم الوظيفي.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

ابحث عن الانتماء في العمل وخارجه. تقدم بطلب للحصول على أدوار مفتوحة، وتواصل مع مديري التوظيف، وتواصل مع متخصصين متنوعين، وصقل المهارات، وغير ذلك الكثير - كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك (أو أينما كنت!)

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام ا...

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الش...

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتا...

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

تعد HootRecruit (المعروفة سابقًا باسم IQRecruit) طريقة أفضل للعثور على المواهب المناسبة وإشراكها. سواء كنت مسؤول توظيف، أو مدير توظيف، أو مؤسسًا، فإن منصتنا تجعل من السهل عليك العثور على المرشحين المؤهلين والتواصل معهم لملء المناصب الشاغرة لديك.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تت...

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام ...

Findem

Findem

findem.ai

Findem عبارة عن منصة لاكتساب المواهب وإدارتها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وفعالية. توفر الأداة مجموعة من الإمكانات لدعم تحديد مصادر المواهب وإدارة التوظيف وتوفير رؤى عميقة تعتمد على تحليلات المواهب. من خلال الاستفادة من البيانات الشاملة والذكاء الاصطناعي، تهدف Fi...

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مسا...

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

تتميز منصة Textmetrics بالمرونة، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، وتوفر لك وقتًا ثمينًا. تبدأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل وقياس المعجم الخاص بك. ثم تقوم بيئة الكتابة المعززة لدينا بحساب التحسينات ومساعدة موظفيك في كتابة محتوى رائع. والنتيجة هي رفع مستوى عملك إلى المستوى التالي بحيث تتماشى باستم...

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.