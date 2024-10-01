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برامج توظيف التنوع - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
يساعد برنامج التوظيف المتنوع الشركات على أتمتة عملية تحديد مصادر المتقدمين المؤهلين لفرص العمل الحالية والمستقبلية. تساعد هذه الأدوات موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف ومحترفي التوظيف في تخفيف التحيز اللاواعي خلال عمليات التوظيف وإجراء المقابلات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل حلول التوظيف المتنوعة على تعزيز الأوصاف الوظيفية، وتحديد المرشحين المناسبين، وتجميع ملفات تعريف شاملة للمرشحين. تقدم هذه الحلول عادةً ميزات لإخفاء هوية معلومات المرشح مثل الاسم والخلفية والجنس والتعليم لمنع التحيزات غير المقصودة. تعمل منصات التوظيف الشاملة أيضًا على تسهيل إنشاء وتوزيع الأوصاف الوظيفية غير المتحيزة، وإدارة المتقدمين وتتبعهم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات المتقدمين. يتم دمج هذه الحلول بشكل شائع في أقسام الموارد البشرية وغالبًا ما تتفاعل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ولوحات الوظائف، وبرامج التشغيل الآلي الأخرى للتوظيف.
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HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics عبارة عن منصة للمهارات الشخصية تعيد تعريف التوظيف وإدارة المواهب - باستخدام رؤى سلوكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي المدقق لإنشاء عملية توظيف أكثر كفاءة وفعالية وعدالة عبر دورة حياة المواهب.
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هي منصة أتمتة التوظيف التي تغير الطريقة التي يجد بها الجيل Z العمل. من خلال استبدال لوحات الوظائف بالمطابقة والأتمتة، تعمل RippleMatch على التخلص من الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت في عملية التوظيف لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستفيد كبار أصحاب العمل من RippleMatch لبناء فرق متنوع...
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
Applied
beapplied.com
قم ببناء مستقبل التوظيف باستخدام منصة توظيف أخلاقية وفعالة. التصدي للتوظيف التقليدي الذي يديم التحيزات النظامية. برنامج التوظيف الذي يتوقع أفضل المرشحين ويخلق أفضل الفرق.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لتحويل الموارد البشرية في عمليات اكتساب المواهب وإدارة المواهب. باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة والتكامل العميق، تقدم HiredScore توصيات استباقية تقود العمل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب. تهدف الأداة إلى مساعدة ...
Censia
censia.com
تضيف Censia ذكاء المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى سير عمل المواهب الحالية لديك، بدءًا من التوظيف وحتى إدارة رأس المال البشري والبحث التنفيذي وتخطيط القوى العاملة. يأتي تكاملنا السلس على ثلاثة مستويات: أصلي، وقياسي، وأساسي)، ويمكنك أيضًا استخدامه كحل سحابي أو إنشاء حل خاص بك عبر واجهة برمجة التط...
Bryq
bryq.com
Bryq عبارة عن منصة لذكاء المواهب تساعد المؤسسات على توظيف الأشخاص المناسبين بسرعة وتمكين المواهب الحالية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في علم نفس IO، تقدم Bryq منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكن متخصصي وقادة الموارد البشرية من تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز أداء الموظ...
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...
Screenloop
screenloop.com
Screenloop هو النظام الأساسي النهائي لعمليات المواهب، حيث يجمع بسهولة بين الجيل التالي من ATS والحلول والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجدولة الذاتية، وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية، والتحليلات، وجودة الاستئجار، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. إنه يقدم خ...
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Textio
textio.com
تساعد Textio الشركات على توظيف فرق متنوعة والاحتفاظ بها من خلال القضاء على التحيز في اللحظات الأكثر أهمية عبر دورة حياة الموظف. لا يهم التوظيف إذا استقال أفضل الموظفين لديك. يمنحك Textio الأدوات اللازمة لبناء فرق عالية الأداء من خلال جذب المواهب المتنوعة ودعم نموهم الوظيفي.
PowerToFly
powertofly.com
ابحث عن الانتماء في العمل وخارجه. تقدم بطلب للحصول على أدوار مفتوحة، وتواصل مع مديري التوظيف، وتواصل مع متخصصين متنوعين، وصقل المهارات، وغير ذلك الكثير - كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك (أو أينما كنت!)
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام ا...
Toggl Hire
toggl.com
التوظيف على أساس المهارات. الموهبة الصحيحة. فرق أفضل. في Toggl Hire، نحن نؤمن بالمهارات. نحن نساعدك على توظيف الشخص المناسب للوظيفة من خلال مساعدتك في الإجابة على الأسئلة المهمة: "هل مجموعة مهارات هذا الشخص هي الأفضل للوظيفة؟
Inclusively
inclusively.com
الشمولية هي الإنتاجية الجديدة في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، يقود الشمولية الحركة لإعادة تعريف المعنى الحقيقي للنجاح في مكان العمل. ومن خلال تضافر الإنتاجية والامتثال والشمول، فإننا نؤكد على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين الفرق المتنوعة والنتائج التي لا مثيل لها. مهمتنا تتجاوز مجرد تعزيز الش...
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتا...
HootRecruit
hootrecruit.com
تعد HootRecruit (المعروفة سابقًا باسم IQRecruit) طريقة أفضل للعثور على المواهب المناسبة وإشراكها. سواء كنت مسؤول توظيف، أو مدير توظيف، أو مؤسسًا، فإن منصتنا تجعل من السهل عليك العثور على المرشحين المؤهلين والتواصل معهم لملء المناصب الشاغرة لديك.
SeekOut
seekout.com
تساعد SeekOut الآلاف من المؤسسات على توظيف المواهب الرائعة وتنميتها والاحتفاظ بها من خلال منصة تحسين المواهب التي تضع الأشخاص في المقام الأول. في عصرنا الرقمي، تفيض المؤسسات بالبيانات - ولكن القليل منها يفهم موظفيها بعمق لأن بيانات الأشخاص مخفية ومنفصلة. إن موظفيك هم صانعو الاختلاف الحقيقيون - وبمجر...
Cangrade
cangrade.com
قم ببناء قوة عاملة تتفوق والاحتفاظ بها مع حلول الموارد البشرية الأكثر دقة بـ 10 مرات من Cangrade. مسلحًا برؤى المواهب الخالية من التحيز، تساعدك تقييمات Cangrade قبل التوظيف، ومقابلات الفيديو، والتحقق من المراجع، والتعلم الإلكتروني، على اتخاذ قرارات المواهب السريعة والناجحة والمدعومة بالبيانات حتى تت...
Vervoe
vervoe.com
تتمثل مهمة Vervoe في جعل التوظيف يعتمد على الجدارة وليس الخلفية. نحن نساعد أصحاب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على مدى قدرة المرشحين على أداء المهمة فعليًا بدلاً من مدى حسن مظهرهم على الورق. تستبدل Vervoe عملية التوظيف التقليدية بتقييمات المهارات وتمنح كل مرشح فرصة لعرض مواهبه من خلال القيام ...
Findem
findem.ai
Findem عبارة عن منصة لاكتساب المواهب وإدارتها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وفعالية. توفر الأداة مجموعة من الإمكانات لدعم تحديد مصادر المواهب وإدارة التوظيف وتوفير رؤى عميقة تعتمد على تحليلات المواهب. من خلال الاستفادة من البيانات الشاملة والذكاء الاصطناعي، تهدف Fi...
Jopwell
jopwell.com
التقدم الوظيفي للمهنيين السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين. تتمثل مهمة جوبويل في إحداث تأثير كبير وقابل للقياس على زيادة تمثيل السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين في القوى العاملة. تسعى Jopwell جاهدة لبناء أماكن عمل شاملة حيث يمكن لأعضائنا جلب ذواتهم الحقيقية إلى العمل. نقوم بذلك من خلال مسا...
Textmetrics
textmetrics.com
تتميز منصة Textmetrics بالمرونة، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، وتوفر لك وقتًا ثمينًا. تبدأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل وقياس المعجم الخاص بك. ثم تقوم بيئة الكتابة المعززة لدينا بحساب التحسينات ومساعدة موظفيك في كتابة محتوى رائع. والنتيجة هي رفع مستوى عملك إلى المستوى التالي بحيث تتماشى باستم...
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.