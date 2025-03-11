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برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج تصميم الإعلانات الصورية المستخدمين من إنشاء عناصر مرئية بأحجام مختلفة خصيصًا للحملات الإعلانية الرقمية. يمكن لفرق التسويق والإعلان استخدام هذا البرنامج لإنتاج إعلانات مصورة تروج لمنتجاتها أو توفر عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، كل ذلك دون الحاجة إلى مصمم. باستخدام برنامج تصميم الإعلانات الصورية، يمكن للمستخدمين إنشاء لافتات ثابتة أو متحركة أو تفاعلية. يمكنهم تحميل صورهم الخاصة أو استخدام مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تقدمها هذه الأدوات عادةً. بعد إنشاء إعلان، يمكن للمستخدمين التأكد من وصوله إلى الجمهور المناسب باستخدام خيارات الاستهداف والكلمات الرئيسية وميزات تجديد النشاط التسويقي التي يوفرها البرنامج. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية مسبقة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، لأنها تتضمن بشكل عام إمكانات التحرير بالسحب والإفلات. تتوفر أيضًا وظائف تحرير إضافية، مثل إضافة خلفيات وصور متنوعة. يسمح البرنامج عادةً بحفظ الصور بتنسيقات ملفات متنوعة. علاوة على ذلك، يمكن تتبع أداء الإعلان باستخدام هذه الحلول، ويمكن للمستخدمين إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لضمان توافق إعلاناتهم مع أهدافهم المحددة.

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Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor هو تطبيق لتحرير الصور يولد الصور من النصوص ويقدم أدوات لتحرير الصور مثل تغيير الخلفيات وإضافة النصوص والملصقات.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate هو منصة تصميم رسومية تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي مثل النشرات ومواد التسويق بسهولة وسرعة، مع مجموعة واسعة من القوالب والأصول.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.

Wepik

Wepik

wepik.com

Wepik هو تطبيق تصميم يسهل إنشاء محتوى مرئي مثل العروض ووسائل التواصل الاجتماعي مع قوالب قابلة للتخصيص ومحرر سهل الاستخدام.

Artboard Studio

Artboard Studio

artboard.studio

Artboard Studio هو منصة تصميم جرافيكي وحركة تتيح للمستخدمين إنشاء مواد تسويقية بسهولة، مع واجهة سهلة الاستخدام ومكتبة محتوى متنوعة.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Snappa

Snappa

snappa.com

Snappa هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسومات عبر الإنترنت، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.

Creatopy

Creatopy

creatopy.com

تطبيق Creatopy هو منصة لتصميم الإعلانات تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في إنشاء وتخصيص ونشر الإعلانات بكفاءة.

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

FotoJet هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء الكولاجات وتصميم الجرافيك، يوفر قوالب متنوعة لتصميم بطاقات وصور ومحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي.

Marq

Marq

marq.com

مارق هو تطبيق تصميم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى مرئي احترافي مثل الكتيبات والبوسترات ومواد وسائل التواصل الاجتماعي.

Baseline

Baseline

baseline.is

تطبيق Baseline هو منصة لإدارة العلامات التجارية تدمج إدارة العلامة التجارية، وإدارة الأصول الرقمية، وإنشاء المحتوى في نظام واحد سهل الاستخدام.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker هو تطبيق تصميم رسومي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وسائط اجتماعية عالي الجودة بسهولة مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القوالب والتخصيص ومراقبة الأداء.

PhotoADKing

PhotoADKing

photoadking.com

PhotoADKing هو برنامج تصميم رسومي قائم على السحابة يتيح للمستخدمين إنشاء منشورات وبطاقات دعوة والإعلانات بسهولة دون الحاجة لمهارات تصميم.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.

Snapied

Snapied

snapied.com

تطبيق Snapied هو منصة تسويقية تسهل إدارة وتنفيذ الحملات التسويقية، وتصميم الرسوم، والجدولة التلقائية لمحتوى الوسائط الاجتماعية.

Clever Ads

Clever Ads

cleverads.com

يمكنك استخدام تطبيق Clever Ads لإنشاء إعلانات بانر فعالة على Google، سواء يدويًا أو تلقائيًا، دون أي تكلفة.

Rocketium

Rocketium

rocketium.com

روكيتيم هو منصة لإدارة العمليات الإبداعية تساعد الشركات على تسريع التواصل وتقليل التكاليف من خلال إنتاج إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليلات قوية.

Designstripe

Designstripe

designstripe.com

Designstripe هو تطبيق تصميم يوفر أدوات لإنشاء وإدارة مشاريع التصميم بسهولة، ويتيح التعاون بين المستخدمين مع تخزين سحابي.

Viewst

Viewst

viewst.com

تطبيق Viewst يمكّن الفرق الإبداعية من إنشاء وإدارة إعلانات بكفاءة، مما يساعدهم على زيادة الإنتاج والسرعة في التسويق.

BannerBoo

BannerBoo

bannerboo.com

BannerBoo هو تطبيق لإنشاء لافتات HTML5 وGIF متحركة وثابتة بدون الحاجة لخبرة في البرمجة، مع قوالب احترافية لتسهيل التصميم.

Contentdrips

Contentdrips

contentdrips.com

تطبيق Contentdrips هو أداة بسيطة لإنشاء محتوى للعلامات التجارية الشخصية، حيث ينتج صورًا ومقاطع فيديو قصيرة ومنشورات دوارة للإعلانات على إنستغرام ولينكد إن وفيسبوك.

Zuuvi

Zuuvi

zuuvi.com

Zuuvi هو منصة تصميم دنماركية تساعد فرق التسويق الرقمي والمصممين في إنتاج إعلانات رقمية عالية الجودة بشكل أسرع وبكفاءة عالية.

Bannerwise

Bannerwise

bannerwise.io

Bannerwise هو منصة لإدارة الإعلانات الرقمية، تمكن المعلنين من إنشاء ونشر وتحسين اللافتات الرقمية بكفاءة عبر تنسيقات وقنوات متعددة.

AdsHelper

AdsHelper

adshelper.com

AdShelper هو تطبيق يساعد المبتدئين في التسويق الرقمي على إدارة وتحسين حملاتهم الإعلانية عبر أدوات تحليل وأتمتة سهلة الاستخدام.

Bannernow

Bannernow

bannernow.com

تطبيق BannerNow يتيح لك إنشاء وإدارة وترجمة وتوزيع جدولة جميع إعلاناتك في مكان واحد، مع إمكانية الوصول إلى تحليلات مفصلة لتحسين استراتيجيتك الإعلانية.

AdRapid

AdRapid

adrapid.com

AdRapid هو منصة إنتاج إعلانات رقمية تساعد مستخدمي DSPs وأتمتة التسويق على إدارة وتحليل حملاتهم بشكل أكثر كفاءة.

Flexitive

Flexitive

flexitive.com

Flexitive هي منصة لإنشاء وتصميم المحتوى الرقمي التفاعلي، تسمح بالتصميم التلقائي والنشر الفعال للمحتوى عبر قنوات متعددة.

QwikBanners

QwikBanners

qwikbanners.com

QwikBanners تطبيق يسمح بإنشاء وتصميم لافتات مرئية بسهولة وسرعة دون الحاجة لمهارات برمجية أو تصميم، مناسب للأفراد والشركات.

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