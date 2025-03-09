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يمكّن برنامج تصميم الإعلانات الصورية المستخدمين من إنشاء عناصر مرئية بأحجام مختلفة خصيصًا للحملات الإعلانية الرقمية. يمكن لفرق التسويق والإعلان استخدام هذا البرنامج لإنتاج إعلانات مصورة تروج لمنتجاتها أو توفر عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، كل ذلك دون الحاجة إلى مصمم. باستخدام برنامج تصميم الإعلانات الصورية، يمكن للمستخدمين إنشاء لافتات ثابتة أو متحركة أو تفاعلية. يمكنهم تحميل صورهم الخاصة أو استخدام مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تقدمها هذه الأدوات عادةً. بعد إنشاء إعلان، يمكن للمستخدمين التأكد من وصوله إلى الجمهور المناسب باستخدام خيارات الاستهداف والكلمات الرئيسية وميزات تجديد النشاط التسويقي التي يوفرها البرنامج. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية مسبقة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، لأنها تتضمن بشكل عام إمكانات التحرير بالسحب والإفلات. تتوفر أيضًا وظائف تحرير إضافية، مثل إضافة خلفيات وصور متنوعة. يسمح البرنامج عادةً بحفظ الصور بتنسيقات ملفات متنوعة. علاوة على ذلك، يمكن تتبع أداء الإعلان باستخدام هذه الحلول، ويمكن للمستخدمين إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لضمان توافق إعلاناتهم مع أهدافهم المحددة.
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Rocketium
rocketium.com
Rocketium عبارة عن منصة CreativeOps مرنة تساعد المؤسسات على نقل اتصالاتها إلى السوق بشكل أسرع وبتكاليف أقل. بفضل القوة المجمعة للإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الإبداعية السلسة، والتحليلات الإبداعية القوية، تساعد Rocketium المؤسسات على القيام بالمزيد باستخدام فرقها وعملياتها وأدواتها الحالية. يتم تمويل Rocketium من قبل مستثمرين بارزين مثل 021 Capital و1Crowd وBlume Ventures وEmergent Ventures. يعمل Rocketium على تبسيط CreativeOps للمؤسسات من خلال: 1. الإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أنتج تصميمات إبداعية مخصصة على نطاق واسع وقم بتكييفها تلقائيًا مع أحجام مختلفة لقنوات متنوعة. أنشئ على الفور متغيرات للتخصيص والتجريب من خلال استيراد جدول بيانات بسيط. أنشئ نسخة سياقية للتجارب باستخدام مؤلف الإعلانات القائم على الذكاء الاصطناعي. قم بتحسين التنسيقات والأحجام وفقًا لإرشادات النظام الأساسي وانشرها مباشرةً من خلال عمليات تكامل سلسة. 2. عمليات غير تصميمية سلسة: قم بتسريع عملية البدء من خلال عمليات سلسة غير متعلقة بالتصميم. قم بإلقاء نظرة شاملة على جميع المشاريع في مركز العمل. قم بإنشاء ملخصات إبداعية وفهم النطاق الترددي للفريق وتعيين مشاريع إبداعية على لوحة Kanban. مركزية الأصول وتنظيمها وتحسينها للإنتاج في مكتبة الوسائط. تخلص من الردود المتعددة والتعليقات المباشرة على التصميم. فرض الامتثال للعلامة التجارية دون عناء من خلال فحوصات الامتثال التلقائية للعلامة التجارية. 3. التحليلات الإبداعية القوية: مركزية بيانات الأداء من جميع منصات الإعلانات في مكان واحد. استخلاص رؤى على المستوى الإبداعي لتحديد تأثير القرارات الإبداعية على الأداء. تصور الرؤى باستخدام عناصر واجهة المستخدم الغنية وشارك لوحة المعلومات أو التقارير التي تم إنشاؤها خصيصًا مع أصحاب المصلحة من أجل التحديث المستوحى من البيانات. قم بتخصيص ميزانيات الحملة على التصميمات الفائزة باستخدام معلومات المنافسين والصناعة والرؤى من أداء الحملات السابقة. قم بتمكين المصممين من خلال توصيات التصميم المدعومة بالرؤى لإنتاج تصميمات إبداعية فعالة. انضم إلى أفضل العلامات التجارية العالمية مثل Amazon وHome Depot وWalmart وHenry Schein وRoche وغيرها الكثير في تعزيز نمو أعمالك من خلال CreativeOps المرنة. تستفيد العديد من شركات Fortune 500 وGlobal 2000 من Rocketium لتبسيط عمليات CreativeOps الخاصة بها. في عام 2023، قامت Rocketium بدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظامها الأساسي لمساعدة المؤسسات على إطلاق المستوى التالي من النمو.
Snapied
snapied.com
تطبيق Snapied هو منصة تسويقية تسهل إدارة وتنفيذ الحملات التسويقية، وتصميم الرسوم، والجدولة التلقائية لمحتوى الوسائط الاجتماعية.
Flexitive
flexitive.com
تساعد شركة Flexitive العلامات التجارية والوكالات العالمية على أتمتة إنتاج التصميم متعدد القنوات وتوزيعه. باستخدام التصميم سريع الاستجابة وتكنولوجيا الإنتاج الإبداعي الديناميكي، يمكن لفرق التسويق والتصميم العمل معًا لتوسيع نطاق اتصالاتهم المرئية وتقديم تصميمات عالية الجودة لاستخدامها عبر جميع القنوات والأحجام وتنسيقات الملفات. تحقق من التقييمات المرنة أدناه!
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد في الصناعة. - حدد وإدارة القنوات ومواقع الويب التي تريد أن تظهر إعلاناتك عليها وتحكم عن كثب في ميزانيتك. - افهم تمامًا كيفية أداء حملتك الإعلانية من خلال مجموعة التقارير المتعمقة لدينا، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ. خدمة مُدارة بالكامل نحن نوفر لك الوقت والمال من خلال إدارة كل جانب من جوانب حملتك الإعلانية نيابةً عنك، بدءًا من إنشاء إعلانات جذابة وحتى استهداف أماكن عرضها ووصولاً إلى توفير البيانات التي تحتاجها لمعرفة أداء حملتك. سيضمن مديرو الحملات الإعلانية الرقمية الخبراء لدينا باستمرار تحسين حملتك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار (ROI). الخدمة الذاتية باستخدام منصتنا المبتكرة للخدمة الذاتية، يمكنك إدارة حملتك الإعلانية بنفسك. يمكنك ببساطة إنشاء إعلاناتك الخاصة من البداية أو استخدام أحد نماذج الإعلانات العديدة لدينا، واختيار كيفية استهدافها، وتحديد القنوات والمواقع التي تريد ظهور الإعلانات عليها، والاطلاع على النتائج في قسم التقارير. أيًا كان الخيار الذي تختاره، فسوف تحصل على كل ما تحتاجه لتحقيق نتائج أفضل من حملتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe هو تطبيق تصميم يوفر أدوات لإنشاء وإدارة مشاريع التصميم بسهولة، ويتيح التعاون بين المستخدمين مع تخزين سحابي.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo هو تطبيق لإنشاء لافتات HTML5 وGIF متحركة وثابتة بدون الحاجة لخبرة في البرمجة، مع قوالب احترافية لتسهيل التصميم.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi عبارة عن منصة تصميم دنماركية مصممة لفرق التسويق الرقمي والمصممين، والتي تمكنهم من إنتاج أفضل الإعلانات في فئتها للعرض ووسائل التواصل الاجتماعي. عادةً، يستغرق الأمر 5 ساعات لإنتاج حزمة لافتة قياسية مكونة من 5 تنسيقات. لقد لاحظنا أن مستخدمينا يوفرون ما يصل إلى 90% من الوقت في هذه العملية. يتيح لك Zuuvi إنشاء الإعلانات الرقمية الأفضل في فئتها على نطاق واسع.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يمكّن المعلنين والوكالات من إنشاء الإعلانات الرقمية ونشرها وتحسينها على نطاق واسع. من خلال تبسيط وأتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية، فإننا نفتح الإمكانات الكاملة للإعلان الرقمي. تتمتع Bannerwise بعمليات تكامل مع منصات جانب الطلب (DSPs) الأكثر شيوعًا وهي مثالية لأي مسوق أو مصمم أو مدير حملة أو مستشار يرغب في تكثيف لعبته الإعلانية الرقمية وتحقيق المزيد من جهوده في وقت أقل. نحن نوفر خيار إنشاء تصميمات إبداعية ديناميكية مخصصة، وإعلانات فيديو داخل البانر، بالإضافة إلى حلول للتقسيم الآلي واختبار A/B.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing هو برنامج تصميم رسومي قائم على السحابة يتيح للمستخدمين إنشاء منشورات وبطاقات دعوة والإعلانات بسهولة دون الحاجة لمهارات تصميم.
QwikBanners
qwikbanners.com
ابدأ حملتك على الشبكة الإعلانية ببضع نقرات، وقم بإنشاء جميع الأحجام في ثوانٍ قليلة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو التصميم
Viewst
viewst.com
ضرب المواعيد النهائية. محتوى النطاق. مساحة عمل Boost Creative Production واحدة تتيح لك إنشاء الإعلانات والتعاون فيها وإطلاقها على نطاق واسع. يسمح Viewst لفرق التصميم والتسويق بمضاعفة الحجم الإبداعي والتنوع، والذهاب إلى السوق بشكل أسرع والمنافسة خارج السوق.
AdRapid
adrapid.com
تم تطوير منصة Adrapid خصيصًا لتكون بمثابة علامة بيضاء ومضمنة ومنصة لإنتاج الإعلانات المصورة لمقدمي خدمات التوزيع (DSPs) وغيرها من أتمتة التسويق ومنصات القنوات الشاملة
Bannernow
bannernow.com
تعد BannerNow منصة قوية يمكنك من خلالها إنشاء جميع تصميماتك الإبداعية وإدارتها وترجمتها وتوزيعها وجدولتها في مكان واحد. باستخدام BannerNow، يمكنك إنشاء خلاصات بيانات في الوقت الفعلي داخل إعلاناتك، مما يضمن أن جمهورك يرى دائمًا أحدث المعلومات. توفر هذه المنصة حلاً سلسًا لجدولة حملاتك الإعلانية. فهو يسمح لك بتخطيط وتنظيم وأتمتة نشر حملاتك بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى التحليلات التفصيلية، بما في ذلك مرات الظهور والنقرات ونسب النقر إلى الظهور والرؤية ووقت المشاهدة ووقت تشغيل الفيديو وعائد الاستثمار والمزيد، لتقييم إستراتيجيتك الإعلانية وتحسينها.
AdsHelper
adshelper.com
يعد AdsHelper حلاً متكاملاً للمسوقين الرقميين المبتدئين والذي يغطي كل شيء لإنشاء حملة إعلانية عبر الإنترنت.
Clever Ads
cleverads.com
أنشئ إعلانات صورية فعالة على Google باستخدام أداة إنشاء بانر الإعلانات الذكية. سواء كنت ترغب في إنشاء إعلانات البانر الخاصة بك يدويًا، أو إنشاءها تلقائيًا: برنامج Clever Ads Banner Creator موجود لمساعدتك دون أي تكلفة عليك.
Contentdrips
contentdrips.com
أبسط أداة لإنشاء المحتوى للعلامات التجارية الشخصية. يقوم بإنشاء صور ومقاطع فيديو قصيرة ومنشورات دائرية سلسة لإعلانات Instagram وLinkedIn وFacebook.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite هو منصة بدون رمز لإنشاء تطبيقات ومحتوى تفاعلي بسهولة دون الحاجة للكود، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أفكارهم.
Marq
marq.com
مارق هو تطبيق تصميم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى مرئي احترافي مثل الكتيبات والبوسترات ومواد وسائل التواصل الاجتماعي.
Animaker
animaker.com
Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio هو منصة تصميم جرافيكي وحركة تتيح للمستخدمين إنشاء مواد تسويقية بسهولة، مع واجهة سهلة الاستخدام ومكتبة محتوى متنوعة.
Baseline
baseline.is
Baseline عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة العلامات التجارية تعمل على توحيد إدارة العلامات التجارية وإدارة الأصول الرقمية (DAM) وإنشاء المحتوى في نظام بيئي واحد سلس. تم تصميم Baseline للشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الوكالات والمؤسسات الكبيرة، وهو يعمل على تمكين الفرق من إنشاء تجارب متسقة للعلامة التجارية وإدارتها ونشرها عبر جميع نقاط الاتصال. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * إنشاء دليل العلامة التجارية: قم بإنشاء ومشاركة إرشادات العلامة التجارية الاحترافية بسهولة، مما يضمن الاتساق عبر مؤسستك. * إدارة الأصول الرقمية (DAM): مركزية أصول العلامة التجارية وتنظيمها ومشاركتها من خلال وضع علامات بديهية وإمكانيات بحث قوية. * محرر التصميم: قم بإنشاء تصميمات خاصة بالعلامة التجارية مع إمكانية الوصول المباشر إلى أصول علامتك التجارية وألوانها وخطوطها. * مكتبة النماذج: استخدم قوالب قابلة للتخصيص خاصة بالعلامة التجارية لمختلف المواد التسويقية. * أدوات التعاون: تعزيز العمل الجماعي من خلال الأذونات المستندة إلى الأدوار، وسير عمل الموافقة، وميزات التعاون في الوقت الفعلي. * التحكم في الإصدار: تتبع التغييرات وإدارة المراجعات والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة من الأصول. تتميز Baseline بنهجها الملائم للميزانية وسهولة الاستخدام. إنه يركز على اتساق العلامة التجارية دون أي صداع. سواء كنت شركة صغيرة تعمل على إنشاء هوية علامتك التجارية، أو شركة متنامية تدير علامات تجارية متعددة، أو مؤسسة كبيرة تحافظ على اتساق العلامة التجارية العالمية، توفر Baseline الأدوات والمرونة اللازمة لرفع مستوى عملية إدارة علامتك التجارية. بفضل واجهته سهلة الاستخدام، وميزاته القوية، وبنيته القابلة للتطوير، يعد Baseline أكثر من مجرد أداة DAM أو أداة تصميم - إنه نظام أساسي كامل لتجربة العلامة التجارية ينمو مع أعمالك، مما يحول إدارة العلامة التجارية من تحدي إلى ميزة تنافسية.
Creatopy
creatopy.com
تطبيق Creatopy هو منصة لتصميم الإعلانات تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في إنشاء وتخصيص ونشر الإعلانات بكفاءة.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate هو منصة تصميم رسومية تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي مثل النشرات ومواد التسويق بسهولة وسرعة، مع مجموعة واسعة من القوالب والأصول.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء الكولاجات وتصميم الجرافيك، يوفر قوالب متنوعة لتصميم بطاقات وصور ومحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي.
Fotor
fotor.com
Fotor هو تطبيق لتحرير الصور يولد الصور من النصوص ويقدم أدوات لتحرير الصور مثل تغيير الخلفيات وإضافة النصوص والملصقات.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.
Prezi
prezi.com
Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Snappa
snappa.com
Snappa هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسومات عبر الإنترنت، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Wepik
wepik.com
Wepik هو تطبيق تصميم يسهل إنشاء محتوى مرئي مثل العروض ووسائل التواصل الاجتماعي مع قوالب قابلة للتخصيص ومحرر سهل الاستخدام.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker هو تطبيق تصميم رسومي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وسائط اجتماعية عالي الجودة بسهولة مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القوالب والتخصيص ومراقبة الأداء.
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