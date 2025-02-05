برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

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يمكّن برنامج تصميم الإعلانات الصورية المستخدمين من إنشاء عناصر مرئية بأحجام مختلفة خصيصًا للحملات الإعلانية الرقمية. يمكن لفرق التسويق والإعلان استخدام هذا البرنامج لإنتاج إعلانات مصورة تروج لمنتجاتها أو توفر عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، كل ذلك دون الحاجة إلى مصمم. باستخدام برنامج تصميم الإعلانات الصورية، يمكن للمستخدمين إنشاء لافتات ثابتة أو متحركة أو تفاعلية. يمكنهم تحميل صورهم الخاصة أو استخدام مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تقدمها هذه الأدوات عادةً. بعد إنشاء إعلان، يمكن للمستخدمين التأكد من وصوله إلى الجمهور المناسب باستخدام خيارات الاستهداف والكلمات الرئيسية وميزات تجديد النشاط التسويقي التي يوفرها البرنامج. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية مسبقة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، لأنها تتضمن بشكل عام إمكانات التحرير بالسحب والإفلات. تتوفر أيضًا وظائف تحرير إضافية، مثل إضافة خلفيات وصور متنوعة. يسمح البرنامج عادةً بحفظ الصور بتنسيقات ملفات متنوعة. علاوة على ذلك، يمكن تتبع أداء الإعلان باستخدام هذه الحلول، ويمكن للمستخدمين إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لضمان توافق إعلاناتهم مع أهدافهم المحددة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro وCanva for Enterprise للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا الدفع مقابل طباعة المنتجات المادية وشحنها. اعتبارًا من عام 2019، جمعت Canva تقييمًا بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي وكان لديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020، جمعت Canva 60 مليون دولار أمريكي بتقييم 6 مليارات دولار أمريكي. وقد تضاعف هذا تقريبًا تقييمها الأخير في عام 2019.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio عبارة عن منصة شاملة لتصميم الرسوم والحركة تمكن المستخدمين من إنشاء أصول تسويقية مقنعة بسهولة. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك إمكانيات التصميم والرسوم المتحركة والنماذج بالحجم الطبيعي، فإنه يبسط العملية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بتوفير الوقت والمال. يحتوي على مكتبة محتوى واسعة النطاق تتضمن قوالب ونماذج بالحجم الطبيعي المتنوعة، وعمليات تكامل مع الأدوات الشائعة، مما يجعله أداة أساسية للفرق الإبداعية والمسوقين.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Viewst
viewst.com
ضرب المواعيد النهائية. محتوى النطاق. مساحة عمل Boost Creative Production واحدة تتيح لك إنشاء الإعلانات والتعاون فيها وإطلاقها على نطاق واسع. يسمح Viewst لفرق التصميم والتسويق بمضاعفة الحجم الإبداعي والتنوع، والذهاب إلى السوق بشكل أسرع والمنافسة خارج السوق.
Flexitive
flexitive.com
تساعد شركة Flexitive العلامات التجارية والوكالات العالمية على أتمتة إنتاج التصميم متعدد القنوات وتوزيعه. باستخدام التصميم سريع الاستجابة وتكنولوجيا الإنتاج الإبداعي الديناميكي، يمكن لفرق التسويق والتصميم العمل معًا لتوسيع نطاق اتصالاتهم المرئية وتقديم تصميمات عالية الجودة لاستخدامها عبر جميع القنوات والأحجام وتنسيقات الملفات. تحقق من التقييمات المرنة أدناه!
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد في الصناعة. - حدد وإدارة القنوات ومواقع الويب التي تريد أن تظهر إعلاناتك عليها وتحكم عن كثب في ميزانيتك. - افهم تمامًا كيفية أداء حملتك الإعلانية من خلال مجموعة التقارير المتعمقة لدينا، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ. خدمة مُدارة بالكامل نحن نوفر لك الوقت والمال من خلال إدارة كل جانب من جوانب حملتك الإعلانية نيابةً عنك، بدءًا من إنشاء إعلانات جذابة وحتى استهداف أماكن عرضها ووصولاً إلى توفير البيانات التي تحتاجها لمعرفة أداء حملتك. سيضمن مديرو الحملات الإعلانية الرقمية الخبراء لدينا باستمرار تحسين حملتك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار (ROI). الخدمة الذاتية باستخدام منصتنا المبتكرة للخدمة الذاتية، يمكنك إدارة حملتك الإعلانية بنفسك. يمكنك ببساطة إنشاء إعلاناتك الخاصة من البداية أو استخدام أحد نماذج الإعلانات العديدة لدينا، واختيار كيفية استهدافها، وتحديد القنوات والمواقع التي تريد ظهور الإعلانات عليها، والاطلاع على النتائج في قسم التقارير. أيًا كان الخيار الذي تختاره، فسوف تحصل على كل ما تحتاجه لتحقيق نتائج أفضل من حملتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Designstripe
designstripe.com
تبرز Designstripe كمنارة للمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مجموعة من الأدوات المصممة لتضخيم الإبداع وتوفير منصة للفنانين لعرض مواهبهم. مع مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الرسوم التوضيحية والنماذج بالحجم الطبيعي والتخطيطات الذكية، تلبي Designstripe مجموعة واسعة من احتياجات التصميم. سواء كنت تتطلع إلى إضافة صور جذابة إلى مشروعك أو تبحث عن حلول تصميم مبتكرة، فإن Designstripe ستوفر لك كل ما تحتاجه. تفتخر الشركة بفريقها المتنوع من الأفراد الموهوبين من 10 دول، الذين يعملون عن بعد لتقديم عمل استثنائي مع الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة، وتقديم جداول زمنية مرنة، وPTO سخية، وخلوات سنوية للفريق. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بيئة عمل إبداعية وداعمة، فإن استكشاف الفرص الوظيفية مع Designstripe يمكن أن يكون بداية رحلة مثيرة.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — صانع لافتات HTML5 عبر الإنترنت، والذي يسمح لك بإنشاء لافتات HTML5/AMP HTML/GIF متحركة وثابتة دون مهارات البرمجة. أنشئ إعلانات البانر المخصصة الخاصة بك أو استخدم قوالب احترافية - وفر وقتك وأموالك.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi عبارة عن منصة تصميم دنماركية مصممة لفرق التسويق الرقمي والمصممين، والتي تمكنهم من إنتاج أفضل الإعلانات في فئتها للعرض ووسائل التواصل الاجتماعي. عادةً، يستغرق الأمر 5 ساعات لإنتاج حزمة لافتة قياسية مكونة من 5 تنسيقات. لقد لاحظنا أن مستخدمينا يوفرون ما يصل إلى 90% من الوقت في هذه العملية. يتيح لك Zuuvi إنشاء الإعلانات الرقمية الأفضل في فئتها على نطاق واسع.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يمكّن المعلنين والوكالات من إنشاء الإعلانات الرقمية ونشرها وتحسينها على نطاق واسع. من خلال تبسيط وأتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية، فإننا نفتح الإمكانات الكاملة للإعلان الرقمي. تتمتع Bannerwise بعمليات تكامل مع منصات جانب الطلب (DSPs) الأكثر شيوعًا وهي مثالية لأي مسوق أو مصمم أو مدير حملة أو مستشار يرغب في تكثيف لعبته الإعلانية الرقمية وتحقيق المزيد من جهوده في وقت أقل. نحن نوفر خيار إنشاء تصميمات إبداعية ديناميكية مخصصة، وإعلانات فيديو داخل البانر، بالإضافة إلى حلول للتقسيم الآلي واختبار A/B.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing هو برنامج تصميم رسومي قائم على السحابة يساعد المستخدمين على تصميم النشرات والملصقات والكتيبات وبطاقات العمل وبطاقات الدعوة والبيانات الحيوية أو السيرة الذاتية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد باستخدام أكثر من 10000 قالب تصميم مذهل. ليست هناك حاجة لمهارات التصميم الجرافيكي. إنه مجاني وسريع وسهل الاستخدام. PhotoADKing يجعل التصميم الجرافيكي سهلاً للإعلان.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium عبارة عن منصة CreativeOps مرنة تساعد المؤسسات على نقل اتصالاتها إلى السوق بشكل أسرع وبتكاليف أقل. بفضل القوة المجمعة للإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الإبداعية السلسة، والتحليلات الإبداعية القوية، تساعد Rocketium المؤسسات على القيام بالمزيد باستخدام فرقها وعملياتها وأدواتها الحالية. يتم تمويل Rocketium من قبل مستثمرين بارزين مثل 021 Capital و1Crowd وBlume Ventures وEmergent Ventures. يعمل Rocketium على تبسيط CreativeOps للمؤسسات من خلال: 1. الإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أنتج تصميمات إبداعية مخصصة على نطاق واسع وقم بتكييفها تلقائيًا مع أحجام مختلفة لقنوات متنوعة. أنشئ على الفور متغيرات للتخصيص والتجريب من خلال استيراد جدول بيانات بسيط. أنشئ نسخة سياقية للتجارب باستخدام مؤلف الإعلانات القائم على الذكاء الاصطناعي. قم بتحسين التنسيقات والأحجام وفقًا لإرشادات النظام الأساسي وانشرها مباشرةً من خلال عمليات تكامل سلسة. 2. عمليات غير تصميمية سلسة: قم بتسريع عملية البدء من خلال عمليات سلسة غير متعلقة بالتصميم. قم بإلقاء نظرة شاملة على جميع المشاريع في مركز العمل. قم بإنشاء ملخصات إبداعية وفهم النطاق الترددي للفريق وتعيين مشاريع إبداعية على لوحة Kanban. مركزية الأصول وتنظيمها وتحسينها للإنتاج في مكتبة الوسائط. تخلص من الردود المتعددة والتعليقات المباشرة على التصميم. فرض الامتثال للعلامة التجارية دون عناء من خلال فحوصات الامتثال التلقائية للعلامة التجارية. 3. التحليلات الإبداعية القوية: مركزية بيانات الأداء من جميع منصات الإعلانات في مكان واحد. استخلاص رؤى على المستوى الإبداعي لتحديد تأثير القرارات الإبداعية على الأداء. تصور الرؤى باستخدام عناصر واجهة المستخدم الغنية وشارك لوحة المعلومات أو التقارير التي تم إنشاؤها خصيصًا مع أصحاب المصلحة من أجل التحديث المستوحى من البيانات. قم بتخصيص ميزانيات الحملة على التصميمات الفائزة باستخدام معلومات المنافسين والصناعة والرؤى من أداء الحملات السابقة. قم بتمكين المصممين من خلال توصيات التصميم المدعومة بالرؤى لإنتاج تصميمات إبداعية فعالة. انضم إلى أفضل العلامات التجارية العالمية مثل Amazon وHome Depot وWalmart وHenry Schein وRoche وغيرها الكثير في تعزيز نمو أعمالك من خلال CreativeOps المرنة. تستفيد العديد من شركات Fortune 500 وGlobal 2000 من Rocketium لتبسيط عمليات CreativeOps الخاصة بها. في عام 2023، قامت Rocketium بدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظامها الأساسي لمساعدة المؤسسات على إطلاق المستوى التالي من النمو.
QwikBanners
qwikbanners.com
ابدأ حملتك على الشبكة الإعلانية ببضع نقرات، وقم بإنشاء جميع الأحجام في ثوانٍ قليلة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو التصميم
AdRapid
adrapid.com
تم تطوير منصة Adrapid خصيصًا لتكون بمثابة علامة بيضاء ومضمنة ومنصة لإنتاج الإعلانات المصورة لمقدمي خدمات التوزيع (DSPs) وغيرها من أتمتة التسويق ومنصات القنوات الشاملة
Bannernow
bannernow.com
تعد BannerNow منصة قوية يمكنك من خلالها إنشاء جميع تصميماتك الإبداعية وإدارتها وترجمتها وتوزيعها وجدولتها في مكان واحد. باستخدام BannerNow، يمكنك إنشاء خلاصات بيانات في الوقت الفعلي داخل إعلاناتك، مما يضمن أن جمهورك يرى دائمًا أحدث المعلومات. توفر هذه المنصة حلاً سلسًا لجدولة حملاتك الإعلانية. فهو يسمح لك بتخطيط وتنظيم وأتمتة نشر حملاتك بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى التحليلات التفصيلية، بما في ذلك مرات الظهور والنقرات ونسب النقر إلى الظهور والرؤية ووقت المشاهدة ووقت تشغيل الفيديو وعائد الاستثمار والمزيد، لتقييم إستراتيجيتك الإعلانية وتحسينها.
AdsHelper
adshelper.com
يعد AdsHelper حلاً متكاملاً للمسوقين الرقميين المبتدئين والذي يغطي كل شيء لإنشاء حملة إعلانية عبر الإنترنت.
Clever Ads
cleverads.com
أنشئ إعلانات صورية فعالة على Google باستخدام أداة إنشاء بانر الإعلانات الذكية. سواء كنت ترغب في إنشاء إعلانات البانر الخاصة بك يدويًا، أو إنشاءها تلقائيًا: برنامج Clever Ads Banner Creator موجود لمساعدتك دون أي تكلفة عليك.
Contentdrips
contentdrips.com
أبسط أداة لإنشاء المحتوى للعلامات التجارية الشخصية. يقوم بإنشاء صور ومقاطع فيديو قصيرة ومنشورات دائرية سلسة لإعلانات Instagram وLinkedIn وFacebook.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite عبارة عن منصة مرنة وقوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء التطبيقات والمحتوى التفاعلي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تطبيقات الهاتف المحمول، والأدلة الصوتية، والمحتوى التفاعلي، والأكشاك التفاعلية، ومستندات الويب، وتطبيقات تمكين المبيعات... يقدم PandaSuite أكبر قدر من الحرية الإبداعية للتجارب الفريدة.
Snapied
snapied.com
Snapied هو مكان واحد لجميع أعمالك التسويقية. Snapied هي عبارة عن منصة تسويقية تساعد المسوقين على أتمتة وتنفيذ جميع عمليات التسويق الخاصة بهم من مكان واحد. قم بأتمتة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني ومحتوى المدونة والمزيد. قم بإنشاء وتتبع محتوى الوسائط الاجتماعية باستخدام جدولة تلقائية. أسهل طريقة لإدارة كل ما تبذلونه من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مكان واحد #Snapied فيما يلي بعض المزايا- - سهولة الاستخدام: Snapied عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتصميم الرسوم البيانية عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء وإدارة المواد التسويقية ذات الجودة الاحترافية مجانًا. مجموعة ضخمة من الاقتباسات في جميع الفئات تقريبا. - إزالة الخلفية: نقرة واحدة لإزالة أي خلفية للصورة. - صفحات وطبقات متعددة. - قم بإنشاء مساحات عمل متعددة ودعوة فريقك للعمل بشكل تعاوني. - لوحة الألوان: جرب مجموعات ألوان مختلفة قبل الانتهاء من تصميمك. - العلامة التجارية والإعدادات المسبقة: احفظ خطوط علامتك التجارية وألوانها وشعارها وموضعها للحصول على مظهر موحد عبر جميع التصميمات. لا يقيدك Snapied على عدد العلامات التجارية التي تقوم بإنشائها. - الخطوط: يتيح لك Snapied تحديد خط من قائمة الخطوط الشائعة ويتيح لك أيضًا تحميل ملفات الخطوط الخاصة بك. - تغيير حجم التصميم: تغيير حجم الصورة إلى حجم معين. - تقسيم الصور إلى شبكات أصغر. - العناصر المفضلة: يمكنك وضع علامة على القالب أو الصورة أو الرسم التوضيحي أو الاقتباس وما إلى ذلك الذي تفضله لاستخدامه لاحقًا. - الملايين من الرموز والرسوم التوضيحية والعناصر. - محرر التصميم القابل للتضمين: نعم، محرر تصميم Snapied قابل للتضمين. لديك موقع ويب وتريد أن تكون قادرًا على تصميم الرسومات. أنت بحاجة إلى محرر تصميم رسومي ذو علامة بيضاء، حتى يمكن تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو النظام الأساسي الخاص بك. Snapied هو لك!
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - منصة الوسائط الاجتماعية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي! مع وجود أكثر من مليون مستخدم والعدد في ازدياد، يعد Picmaker الحل المتكامل الأمثل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز تواجدهم الاجتماعي. اكتشف الموضوعات الشائعة، وقم بإنشاء تصميمات مذهلة، وجدولة المنشورات، واجذب الجمهور، وقم بتحليل المقاييس - كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Picmaker في تقديم اقتراحات لا حصر لها للتصميم، والتسميات التوضيحية الذكية للنشر، وأفضل وقت للنشر، واتجاه المحتوى، والبقاء في صدارة المنافسة.
Wepik
wepik.com
أصبح التصميم سهلاً لعملك. اكتشف وجرب مجموعتنا من القوالب، سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل لجعلها مثالية لشركتك الصغيرة.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors وGartner وNationwide و15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة لإنشاء المحتوى لسرد قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. انشر عبر الإنترنت، أو قم بالتضمين في موقعك، أو قم بتنزيله للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في مجلدات وتوفير أذونات قائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يأتي Visme مزودًا بالعديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض، والتي تتيح للناشرين ضبط الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Snappa
snappa.com
يجعل Snappa من السهل إنشاء أي نوع من الرسومات عبر الإنترنت. يمكن للمستخدم إنشاء ونشر الصور لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والإعلانات والمزيد! يساعد Snappa الأشخاص غير المصممين في إنشاء رسومات عبر الإنترنت في لمح البصر. تتميز مقاطع الفيديو الخاصة بها بنصائح وحيل مفيدة لـ Snappa ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى. يمكن للمستخدم استخدام Snappa لتصميم الصور المصغرة على YouTube، وصور غلاف Facebook، ومنشورات Instagram، وصور المدونات، والإعلانات الصورية، والمزيد! تأسست Snappa في عام 2015 عندما لاحظت أن العديد من الشركات الصغيرة تكافح من أجل إنشاء رسومات عالية الجودة عبر الإنترنت. لم تكن الأدوات المتاحة معقدة فحسب، بل كانت أيضًا تستغرق وقتًا طويلاً بشكل لا يصدق. كان التعاقد مع مصمم جرافيك أمرًا غير وارد أيضًا. منذ ذلك الحين، قامت بتحسين أداة التصميم الجرافيكي الخاصة بها لتكون سريعة وسهلة الاستخدام قدر الإمكان. اليوم، يتم استخدام Snappa من قبل الآلاف من المسوقين ورجال الأعمال وغير المصممين لإنشاء مجموعة واسعة من الرسومات لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الصورية ومنشورات المدونات والمزيد.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة المجرية.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart عبارة عن منصة اتصال مرئية بديهية وسهلة الاستخدام لتصميم العناصر المرئية وإعادة استخدام مقاطع الفيديو. يساعد مخطط المعلومات والعرض التقديمي والنشرة الإعلانية والملصقات وصانع التقارير القائمين على الاتصال على سرد القصص المهمة وإحداث فرق. قم بتوصيل وجهة نظرك من خلال العروض التقديمية المؤثرة، وأقنع أصحاب المصلحة لديك بتقارير قوية واحصل على مزيد من التفاعل عبر مدونتك أو منصات التواصل الاجتماعي باستخدام عناصر مرئية تتحدث إلى جمهورك. العملية برمتها بدءًا من الإنشاء وحتى النشر سريعة وسهلة - اختر قالبًا مصممًا بشكل جميل، وقم بتحرير العناصر المطلوبة أو سحبها وإفلاتها، ثم النشر أخيرًا. الأمر بهذه البساطة! تتيح أداة تحرير الفيديو عبر الإنترنت للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو الطويلة أو الندوات عبر الإنترنت أو الأحداث الافتراضية أو Zoom أو تسجيلات كاميرا الويب إلى مقاطع مخصصة صغيرة الحجم. يمكن إضافة الترجمات تلقائيًا، ويتم تخصيص مقاطع الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي. Piktochart هي أداة اتصال مرئية شاملة للمحترفين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى مرئي بانتظام والذين ليس لديهم الوقت لاستخدام برامج التصميم المعقدة.
Marq
marq.com
يساعد Marq (Lucidpress سابقًا) أي شخص داخل المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى. ادفع مؤسستك إلى الأمام، وقم بمواءمة رؤية فريقك الإبداعي بسلاسة مع نشاط فرق المبيعات والتسويق لديك. باستخدام Marq، يمكنك إنشاء كتيبات ونشرات إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات وبطاقات العمل والمزيد. ونظرًا لقوالب السحب والإفلات والميزات التعاونية، فقد أصبحت أداة يستخدمها المسوقون المشغولون اليوم. يتيح لك Marq تأمين العلامة التجارية وأتمتة المحتوى والتصدير من خلال العديد من القنوات الاجتماعية/الرقمية والمطبوعة.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet هو صانع صور مجمعة ومصمم رسومات مجاني عبر الإنترنت يساعدك على تحويل صورك إلى صور مجمعة مذهلة وبطاقات صور ورسومات وسائط اجتماعية وملصقات ثم مشاركتها بسرعة مع العائلة والأصدقاء عبر Facebook أو Twitter أو Pinterest أو Tumblr، مما يوفر أكثر من 600 صورة مجمعة إبداعية قوالب، وأكثر من 80 تخطيطًا كلاسيكيًا للصور المجمعة، وأكثر من 300 تصميمًا احترافيًا. إنه يعمل بشكل مثالي في أي متصفح دون متاعب التنزيل والتثبيت!
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي حيث يمكن للجميع إنشاء تصميمات تبدو وكأنها استغرقت ساعات في دقائق. يعد VistaCreate عضوًا في عائلة منتجات Vista. تمثل كل من VistaCreate و99Designs by Vista وVistaPrint معًا تصميمًا متكامل الخدمات وشراكة رقمية ومطبوعة، مما يعزز وجود الشركات الصغيرة في المساحات المادية والرقمية وتمكينها من تحقيق النجاح. يساعد VistaCreate الشركات الصغيرة على صياغة محتوى اجتماعي ورقمي احترافي وفريد من نوعه بسهولة. تتيح 99Designs by Vista لأصحاب الأعمال إمكانية الشراكة مع مصممين محترفين لصياغة الشعار أو موقع الويب أو التغليف أو الأصول ذات العلامات التجارية المثالية. يمكّن VistaPrint الشركات الصغيرة من طباعة كل ما تحتاجه بدءًا من الكتيبات والملصقات وحتى التغليف واللافتات.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy عبارة عن منصة أتمتة إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات والوكالات على إنشاء إعلانات فعالة وتخصيصها وتوسيع نطاقها وعرضها بسهولة. فهو يعمل على تبسيط عملية إنتاج الإعلانات وتقديمها، مما يساعد المصممين والمسوقين على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتحقيق نتائج مؤثرة في حملاتهم الإعلانية. إليك ما يمكنك فعله باستخدام Creatopy: - تصميم إعلانات تكسر الضجيج. أنشئ إعلانات جذابة وأطلق حملات فعالة. أضف الحركة إلى تصميماتك، وقم بإنشاء إعلانات فيديو وإعلانات HTML5 متحركة دون عناء. استخدم الإجراءات أو الأدوات الذكية عند النقر لإنشاء إعلانات وسائط تفاعلية وغنية تتواصل مع جمهورك المستهدف. - أتمتة سير العمل لتحقيق أعلى مستوى من الأداء. قم بإنشاء كميات كبيرة من تصميمات الإعلانات باستخدام الأتمتة. أنشئ أشكالًا مختلفة باستخدام خلاصات البيانات أو أنشئ مسارات عمل مخصصة باستخدام عمليات الانطلاق من خلال الإجراءات والمشغلات. دع التشغيل الآلي يتعامل مع مهام التصميم المتكررة في الخلفية. - إنشاء أحجام ومتغيرات إعلانية متعددة على الفور لتلبية الطلب المتزايد على المزيد من الإعلانات. يمكنك الآن إنشاء مجموعات إعلانية وتعديلها مرة واحدة، والعمل على اتجاهات تخطيط محددة، وإنشاء أشكال إعلانية مختلفة بسرعة مذهلة. - تسليم حملتك في أي وقت من الأوقات تسريع إطلاق الحملة باستخدام Creatopy. قم بتصدير تصميمات الإعلانات بتنسيقات متعددة أو قم بإنشاء علامات إعلانية، وشاهد حملتك يتم نشرها مباشرة على شبكة الإعلانات الخاصة بك ببضع نقرات فقط. - استهداف الجماهير بتصميمات إبداعية مخصصة قم بتقديم إعلانات تلقى صدى لدى جمهورك دائمًا. قم بتخصيص الرسائل والموقع واللغة باستخدام القواعد والمتغيرات الديناميكية للحصول على تجربة إعلانية مخصصة تحقق النتائج المرجوة. - تعزيز أداء الحملة باستخدام الإعلانات المحسّنة قم بتحسين أداء تصميمات إعلاناتك إلى أعلى مستوى. استخدم أدوات الاختبار وتحليل الحملات، واتخذ قرارات مستنيرة، واضبط إعلاناتك في الوقت الفعلي لتعزيز الفعالية. اختر الخطة التي تناسب احتياجاتك! استخدم النسخة التجريبية المجانية لتجربة الخطط. ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان.
Baseline
baseline.is
Baseline عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة العلامات التجارية تعمل على توحيد إدارة العلامات التجارية وإدارة الأصول الرقمية (DAM) وإنشاء المحتوى في نظام بيئي واحد سلس. تم تصميم Baseline للشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الوكالات والمؤسسات الكبيرة، وهو يعمل على تمكين الفرق من إنشاء تجارب متسقة للعلامة التجارية وإدارتها ونشرها عبر جميع نقاط الاتصال. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * إنشاء دليل العلامة التجارية: قم بإنشاء ومشاركة إرشادات العلامة التجارية الاحترافية بسهولة، مما يضمن الاتساق عبر مؤسستك. * إدارة الأصول الرقمية (DAM): مركزية أصول العلامة التجارية وتنظيمها ومشاركتها من خلال وضع علامات بديهية وإمكانيات بحث قوية. * محرر التصميم: قم بإنشاء تصميمات خاصة بالعلامة التجارية مع إمكانية الوصول المباشر إلى أصول علامتك التجارية وألوانها وخطوطها. * مكتبة النماذج: استخدم قوالب قابلة للتخصيص خاصة بالعلامة التجارية لمختلف المواد التسويقية. * أدوات التعاون: تعزيز العمل الجماعي من خلال الأذونات المستندة إلى الأدوار، وسير عمل الموافقة، وميزات التعاون في الوقت الفعلي. * التحكم في الإصدار: تتبع التغييرات وإدارة المراجعات والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة من الأصول. تتميز Baseline بنهجها الملائم للميزانية وسهولة الاستخدام. إنه يركز على اتساق العلامة التجارية دون أي صداع. سواء كنت شركة صغيرة تعمل على إنشاء هوية علامتك التجارية، أو شركة متنامية تدير علامات تجارية متعددة، أو مؤسسة كبيرة تحافظ على اتساق العلامة التجارية العالمية، توفر Baseline الأدوات والمرونة اللازمة لرفع مستوى عملية إدارة علامتك التجارية. بفضل واجهته سهلة الاستخدام، وميزاته القوية، وبنيته القابلة للتطوير، يعد Baseline أكثر من مجرد أداة DAM أو أداة تصميم - إنه نظام أساسي كامل لتجربة العلامة التجارية ينمو مع أعمالك، مما يحول إدارة العلامة التجارية من تحدي إلى ميزة تنافسية.
Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتدريب المحتوى وتعليمه وتحفيزه وبيعه وتوصيله وعرضه وتوزيعه عبر مقاطع الفيديو المباشرة و/أو الرسوم المتحركة الاحترافية في دقائق. تعد Visa وJohnson & Johnson وGSK وMcDonald's وDell Tech من بين 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة، دون خبرة فنية، أنشئ مقاطع فيديو احترافية بجودة 4K (متحركة أو حية) للتأهيل والتسويق والعلامات التجارية وتبسيط المفاهيم المعقدة وما إلى ذلك في دقائق مما يسمح للشركات بالتكيف بسهولة مع تغيرات السوق لخلق ميزة تنافسية.
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