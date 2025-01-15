برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

Snapied

snapied.com

Snapied هي أداة تصميم رسومية بسيطة لكنها قوية عبر الإنترنت تساعد كلاً من المحترفين وغير المصممين على إنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وسرعة. س: ما هو استخدام Snapied؟ ج: قد يكون إنشاء التصاميم أمرًا صعبًا للغاية. خاصة بالنسبة للشركات التي ليس لديها الوقت أو المال للاستثمار في المصممين المحترفين. أنت بحاجة إلى تصميم احترافي لتبرز بين الآخرين. يساعدك Snapied على تحقيق ذلك من خلال تقديم منصة مجانية لتصميم الرسوميات سهلة الاستخدام وتسمح حتى لغير المصممين بإنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وسرعة. س: ما هو Snapied وكيف يختلف عن منصات التصميم الأخرى؟ ج: Snapied عبارة عن منصة مجانية لتصميم الجرافيك تساعد كلا من المحترفين وغير المصممين على إنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وسرعة. جرب الآن: https://www.Snapied.com إليك بعض المزايا - سهل الاستخدام: Snapied عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتصميم الرسوم البيانية عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء وإدارة المواد التسويقية ذات الجودة الاحترافية مجانًا. مجموعة ضخمة من الاقتباسات في جميع الفئات تقريبا. إزالة الخلفية: نقرة واحدة لإزالة أي خلفية للصورة. صفحات وطبقات متعددة. قم بإنشاء مساحات عمل متعددة ودعوة فريقك للعمل بشكل تعاوني. لوحة الألوان: جرب مجموعات ألوان مختلفة قبل الانتهاء من تصميمك. العلامة التجارية والإعدادات المسبقة: احفظ خطوط علامتك التجارية وألوانها وشعارها وموضعها للحصول على مظهر موحد عبر جميع التصميمات. لا يقيدك Snapied على عدد العلامات التجارية التي تقوم بإنشائها. الخطوط: يتيح لك Snapied تحديد خط من قائمة الخطوط الشائعة ويتيح لك أيضًا تحميل ملفات الخطوط الخاصة بك. تغيير حجم التصميم: تغيير حجم الصورة إلى حجم معين. تقسيم الصور إلى شبكات أصغر. العناصر المفضلة: يمكنك وضع علامة على القالب أو الصورة أو الرسم التوضيحي أو الاقتباس وما إلى ذلك الذي تفضله لاستخدامه لاحقًا. الملايين من الرموز والرسوم التوضيحية والعناصر. محرر التصميم القابل للتضمين: نعم، محرر تصميم Snapied قابل للتضمين. لديك موقع ويب وتريد أن تكون قادرًا على تصميم الرسومات. أنت بحاجة إلى محرر تصميم رسومي ذو علامة بيضاء، بحيث يمكن تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو النظام الأساسي الخاص بك. Snapied هو لك! خيارات التنزيل: يقدم Snapied تنسيقات الاستيراد التالية اعتبارًا من الآن: JPG PNG SVG Webp PDF (صفحات مفردة ومتعددة) صور شفافة ويتراوح مقياس الجودة من 1x إلى 5x. يقوم Snapied بتنزيل الصور بدقة 300 نقطة في البوصة بشكل افتراضي.