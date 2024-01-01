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برنامج تصميم الإعلانات المصورة - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
يمكّن برنامج تصميم الإعلانات الصورية المستخدمين من إنشاء عناصر مرئية بأحجام مختلفة خصيصًا للحملات الإعلانية الرقمية. يمكن لفرق التسويق والإعلان استخدام هذا البرنامج لإنتاج إعلانات مصورة تروج لمنتجاتها أو توفر عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، كل ذلك دون الحاجة إلى مصمم. باستخدام برنامج تصميم الإعلانات الصورية، يمكن للمستخدمين إنشاء لافتات ثابتة أو متحركة أو تفاعلية. يمكنهم تحميل صورهم الخاصة أو استخدام مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تقدمها هذه الأدوات عادةً. بعد إنشاء إعلان، يمكن للمستخدمين التأكد من وصوله إلى الجمهور المناسب باستخدام خيارات الاستهداف والكلمات الرئيسية وميزات تجديد النشاط التسويقي التي يوفرها البرنامج. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية مسبقة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، لأنها تتضمن بشكل عام إمكانات التحرير بالسحب والإفلات. تتوفر أيضًا وظائف تحرير إضافية، مثل إضافة خلفيات وصور متنوعة. يسمح البرنامج عادةً بحفظ الصور بتنسيقات ملفات متنوعة. علاوة على ذلك، يمكن تتبع أداء الإعلان باستخدام هذه الحلول، ويمكن للمستخدمين إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لضمان توافق إعلاناتهم مع أهدافهم المحددة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (المعروف سابقًا باسم Crello) عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي حيث يمكن لأي شخص إنشاء مشاريع جذابة لأي صناعة أو مناسبة بسرعة - مهارات التصميم اختيارية. ابدأ بالاختيار من بين أكثر من 150 ألف قالب مصمم بشكل احترافي تم تنسيقه مسبقًا وقابل للتخصيص. قم بتحرير خلفيات الصور وتغيير حجمها وإزالتها ...
Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتدريب المحتوى وتعليمه وتحفيزه وبيعه وتوصيله وعرضه وتوزيعه عبر مقاطع الفيديو المباشرة و/أو الرسوم المتحركة الاحترافية في دقائق. تعد Visa وJohnson & Johnson وGSK وMcDonald's وDell Tech من بين 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة، دون خبرة فنية، أنشئ مق...
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio عبارة عن منصة شاملة لتصميم الرسوم والحركة تمكن المستخدمين من إنشاء أصول تسويقية مقنعة بسهولة. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك إمكانيات التصميم والرسوم المتحركة والنماذج بالحجم الطبيعي، فإنه يبسط العملية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بتوفير الوقت والمال...
Wepik
wepik.com
أصبح التصميم سهلاً لعملك. اكتشف وجرب مجموعتنا من القوالب، سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل لجعلها مثالية لشركتك الصغيرة.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart عبارة عن منصة اتصال مرئية بديهية وسهلة الاستخدام لتصميم العناصر المرئية وإعادة استخدام مقاطع الفيديو. يساعد مخطط المعلومات والعرض التقديمي والنشرة الإعلانية والملصقات وصانع التقارير القائمين على الاتصال على سرد القصص المهمة وإحداث فرق. قم بتوصيل وجهة نظرك من خلال العروض التقديمية المؤثرة،...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Snappa
snappa.com
يجعل Snappa من السهل إنشاء أي نوع من الرسومات عبر الإنترنت. قم بإنشاء ونشر الصور لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والإعلانات والمزيد!
Creatopy
creatopy.com
Creatopy عبارة عن منصة أتمتة إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات والوكالات على إنشاء إعلانات فعالة وتخصيصها وتوسيع نطاقها وعرضها بسهولة. فهو يعمل على تبسيط عملية إنتاج الإعلانات وتقديمها، مما يساعد المصممين والمسوقين على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتحقيق نتائج مؤثرة في حملاتهم الإعلانية...
Marq
marq.com
يساعد Marq (Lucidpress سابقًا) أي شخص داخل المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى. ادفع مؤسستك إلى الأمام، وقم بمواءمة رؤية فريقك الإبداعي بسلاسة مع نشاط فرق المبيعات والتسويق لديك. باستخدام Marq، يمكنك إنشاء كتيبات ونشرات إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات وبطاقات العمل والمز...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet هو صانع صور مجمعة ومصمم رسومات مجاني عبر الإنترنت يساعدك على تحويل صورك إلى صور مجمعة مذهلة وبطاقات صور ورسومات وسائط اجتماعية وملصقات ثم مشاركتها بسرعة مع العائلة والأصدقاء عبر Facebook أو Twitter أو Pinterest أو Tumblr، مما يوفر أكثر من 600 صورة مجمعة إبداعية قوالب، وأكثر من 80 تخطيطًا كلا...
ellty
ellty.com
أداة التصميم الرسومي البسيطة عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء أي نوع من المحتوى. قم بإنشاء صور مذهلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإعلانية والشعارات والعروض التقديمية والمزيد.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - منصة الوسائط الاجتماعية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي! مع وجود أكثر من مليون مستخدم والعدد في ازدياد، يعد Picmaker الحل المتكامل الأمثل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز تواجدهم الاجتماعي. اكتشف الموضوعات الشائعة، وقم بإنشاء تصميمات مذهلة، وجدولة المنشورات، واجذب الجمهور، وق...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد ...
Baseline
baseline.is
منصة العلامات التجارية بسيطة بشكل مدهش. يجعل Baseline كل ما يتعلق بالعلامة التجارية بسيطًا جدًا للجميع، من خلال الجمع بين العلامة التجارية والأتمتة. فهو يساعدك على إعداد دليل قوي للعلامة التجارية بخطوات سهلة المتابعة، ثم استخدام أصول علامتك التجارية لإنشاء تصميمات ومحتوى خاص بالعلامة التجارية تلقائي...
Snapied
snapied.com
Snapied هي أداة تصميم رسومية بسيطة لكنها قوية عبر الإنترنت تساعد كلاً من المحترفين وغير المصممين على إنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وسرعة. س: ما هو استخدام Snapied؟ ج: قد يكون إنشاء التصاميم أمرًا صعبًا للغاية. خاصة بالنسبة للشركات التي ليس لديها الوقت أو المال للاستثمار في المصممين المحترفين. أنت بحاجة...
Clever Ads
cleverads.com
أنشئ إعلانات صورية فعالة على Google باستخدام أداة إنشاء بانر الإعلانات الذكية. سواء كنت ترغب في إنشاء إعلانات البانر الخاصة بك يدويًا، أو إنشاءها تلقائيًا: برنامج Clever Ads Banner Creator موجود لمساعدتك دون أي تكلفة عليك.
Viewst
viewst.com
ضرب المواعيد النهائية. محتوى النطاق. مساحة عمل Boost Creative Production واحدة تتيح لك إنشاء الإعلانات والتعاون فيها وإطلاقها على نطاق واسع. يسمح Viewst لفرق التصميم والتسويق بمضاعفة الحجم الإبداعي والتنوع، والذهاب إلى السوق بشكل أسرع والمنافسة خارج السوق.
PandaSuite
pandasuite.com
الأكثر تفاعلية منشئ التعليمات البرمجية. تم تطوير PandaSuite بواسطة فريق باريسي وتم إطلاقه في عام 2015، وهي عبارة عن منصة SaaS بسيطة ومبتكرة لبناء التطبيقات والتجارب التفاعلية بدون سطر من التعليمات البرمجية. أنشئ بصريًا باستخدام PandaSuite Studio: صمم شاشاتك، والعب بأكثر من 40 مكونًا، وأنشئ رسومًا مت...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing هو برنامج تصميم رسومي قائم على السحابة يساعد المستخدمين على تصميم النشرات والملصقات والكتيبات وبطاقات العمل وبطاقات الدعوة والبيانات الحيوية أو السيرة الذاتية وإعلانات الوسائط الاجتماعية والمزيد باستخدام أكثر من 10000 قالب تصميم مذهل. ليست هناك حاجة لمهارات التصميم الجرافيكي. إنه مجاني و...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — صانع لافتات HTML5 عبر الإنترنت، والذي يسمح لك بإنشاء لافتات HTML5/AMP HTML/GIF متحركة وثابتة دون مهارات البرمجة. أنشئ إعلانات البانر المخصصة الخاصة بك أو استخدم قوالب احترافية - وفر وقتك وأموالك.
Designstripe
designstripe.com
تصميمات مواقع التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة. منشورات الوسائط الاجتماعية المخصصة للعلامة التجارية وعند الطلب لـ Instagram وFacebook وLinkedIn وX. توفر Designstripe أدوات تصميم ذكية للجميع. تأسست الشركة في بداية عام 2020، بهدف إنشاء استوديو تصميم افتراضي شامل يفهم علامتك التجارية ورسائلك. اليوم، نحن ن...
Contentdrips
contentdrips.com
أبسط أداة لإنشاء المحتوى للعلامات التجارية الشخصية. يقوم بإنشاء صور ومقاطع فيديو قصيرة ومنشورات دائرية سلسة لإعلانات Instagram وLinkedIn وFacebook.
AdsHelper
adshelper.com
يعد AdsHelper حلاً متكاملاً للمسوقين الرقميين المبتدئين والذي يغطي كل شيء لإنشاء حملة إعلانية عبر الإنترنت.
Bannernow
bannernow.com
تعد BannerNow منصة قوية يمكنك من خلالها إنشاء جميع تصميماتك الإبداعية وإدارتها وترجمتها وتوزيعها وجدولتها في مكان واحد. باستخدام BannerNow، يمكنك إنشاء خلاصات بيانات في الوقت الفعلي داخل إعلاناتك، مما يضمن أن جمهورك يرى دائمًا أحدث المعلومات. توفر هذه المنصة حلاً سلسًا لجدولة حملاتك الإعلانية. فهو ي...
AdRapid
adrapid.com
تم تطوير منصة Adrapid خصيصًا لتكون بمثابة علامة بيضاء ومضمنة ومنصة لإنتاج الإعلانات المصورة لمقدمي خدمات التوزيع (DSPs) وغيرها من أتمتة التسويق ومنصات القنوات الشاملة
Rocketium
rocketium.com
Rocketium عبارة عن منصة CreativeOps مرنة تساعد المؤسسات على نقل اتصالاتها إلى السوق بشكل أسرع وبتكاليف أقل. بفضل القوة المجمعة للإنتاج الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمليات الإبداعية السلسة، والتحليلات الإبداعية القوية، تساعد Rocketium المؤسسات على القيام بالمزيد باستخدام فرقها وعملياتها وأد...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يمكّن المعلنين والوكالات من إنشاء الإعلانات الرقمية ونشرها وتحسينها على نطاق واسع. من خلال تبسيط وأتمتة إنتاج الإعلانات الرقمية، فإننا نفتح الإمكانات الكاملة للإعلان الرقمي. تتمتع Bannerwise بعمليات تكامل مع منصات جانب الطلب (DSPs) الأكثر شيوعًا وهي م...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi عبارة عن منصة تصميم دنماركية مصممة لفرق التسويق الرقمي والمصممين، والتي تمكنهم من إنتاج أفضل الإعلانات في فئتها للعرض ووسائل التواصل الاجتماعي. عادةً، يستغرق الأمر 5 ساعات لإنتاج حزمة لافتة قياسية مكونة من 5 تنسيقات. لقد لاحظنا أن مستخدمينا يوفرون ما يصل إلى 90% من الوقت في هذه العملية. يتيح ل...
Flexitive
flexitive.com
تساعد شركة Flexitive العلامات التجارية والوكالات العالمية على أتمتة إنتاج التصميم متعدد القنوات وتوزيعه. باستخدام التصميم سريع الاستجابة وتكنولوجيا الإنتاج الإبداعي الديناميكي، يمكن لفرق التسويق والتصميم العمل معًا لتوسيع نطاق اتصالاتهم المرئية وتقديم تصميمات عالية الجودة لاستخدامها عبر جميع القنوات...
QwikBanners
qwikbanners.com
ابدأ حملتك على الشبكة الإعلانية ببضع نقرات، وقم بإنشاء جميع الأحجام في ثوانٍ قليلة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو التصميم