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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج التسليم المباشر للمتجر - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير التسليم المباشر إلى المتجر (DSD) إلى طريقة إنشاء المنتجات وتخزينها وتسليمها مباشرة إلى تجار التجزئة دون الاعتماد على مقدمي الخدمات اللوجستية أو شركات الشحن التابعة لجهات خارجية. يدعم برنامج DSD هذه العملية من خلال تقديم ميزات مثل التخزين والتوجيه وإدارة الخدمات اللوجستية ومحاسبة المسار وتبسيط العمليات عبر سلسلة التوريد. من خلال إدارة عمليات التسليم داخليًا، يمكن للشركات تعزيز رؤية سلسلة التوريد، والتحكم بشكل أكبر في عمليات التسليم، وتعزيز التواصل الأفضل مع العملاء. عادةً ما تقوم أقسام الخدمات اللوجستية بتنفيذ برامج التسليم المباشر للمخزن إلى جانب حلول أخرى، مثل برامج الشحن وأدوات تخطيط سلسلة التوريد.