برنامج إيجاد الطريق الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج تحديد الطريق الرقمي الشركات من إنشاء خرائط وجولات رقمية لعملائها. يخدم هذا البرنامج في المقام الأول مجموعتين: الشركات التي تحتاج إلى عرض تخطيطاتها، مثل تلك العاملة في صناعة السياحة، والعملاء الذين يستخدمون الخرائط للتنقل. يمكن الوصول إلى الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام هذا البرنامج عبر تطبيق جوال، أو كشك تفاعلي يعمل باللمس، أو تطبيق قائم على الويب. كثيرًا ما تستخدم المطارات والحرم الجامعي ومراكز التسوق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات والمواقع التاريخية والمتاحف برامج تحديد الطريق الرقمية لأن هذه المواقع غالبًا ما تكون كبيرة ويصعب التنقل فيها دون مساعدة. ومن خلال دمج الخرائط التفاعلية، يمكن للمستخدمين بسهولة العثور على موقعهم الحالي والوجهات المرغوبة، مما يعزز الرضا ويحسن تدفق حركة المرور داخل المبنى. يمكن للشركات التي تستخدم برامج تحديد الطريق الرقمية تخصيص خرائطها أو جولاتها عن طريق إضافة النصوص والصور والفيديو والصوت لتلبية احتياجاتها الخاصة. يدعم البرنامج أيضًا لغات متعددة لاستيعاب جمهور متنوع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض حلول تحديد الطريق الرقمية ميزات تحليلية تسمح للشركات بتتبع التركيبة السكانية للزائرين وسلوكهم أثناء تحركهم عبر المجمع.
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Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
Purple
purple.com
تطبيق Purple يساعد الزوار على التفاعل مع الأماكن المعقدة، ويستخدم في العديد من القطاعات لتحسين تجارب الزوار وفهم سلوكهم.
KABOB
kabob.io
تطبيق Kabob يوفر منصة تقنية شاملة لدعم عمليات البيع بالتجزئة، يوفر أدوات لإدارة الشاشات الرقمية والموسيقى والموظفين.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هو تطبيق لرسم الخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد يوفر تجارب تنقل تفاعلية باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الحقيقي.
Wemap
getwemap.com
Wemap هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة الخرائط ومشاركة المحتوى كالنقاط المعنية والفعاليات، مع دعم التخصيص والاندماج مع الأنظمة الحالية.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
Calven
calven.com
تطبيق كالفن يدمج تجربة الموظف مع العمليات الإدارية في مكان العمل، ويدعم العمل الهجين لتحسين التجربة المكتبية والموارد البشرية.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.
Wayleadr
wayleadr.com
تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Freespace
afreespace.com
تطبيق Freespace يساعد الموظفين في حجز المساحات والتواصل مع الزملاء، ويقدم تحليلات لحالة الإشغال وجودة الهواء.
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