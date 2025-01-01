متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إيجاد الطريق الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج تحديد الطريق الرقمي الشركات من إنشاء خرائط وجولات رقمية لعملائها. يخدم هذا البرنامج في المقام الأول مجموعتين: الشركات التي تحتاج إلى عرض تخطيطاتها، مثل تلك العاملة في صناعة السياحة، والعملاء الذين يستخدمون الخرائط للتنقل. يمكن الوصول إلى الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام هذا البرنامج عبر تطبيق جوال، أو كشك تفاعلي يعمل باللمس، أو تطبيق قائم على الويب. كثيرًا ما تستخدم المطارات والحرم الجامعي ومراكز التسوق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات والمواقع التاريخية والمتاحف برامج تحديد الطريق الرقمية لأن هذه المواقع غالبًا ما تكون كبيرة ويصعب التنقل فيها دون مساعدة. ومن خلال دمج الخرائط التفاعلية، يمكن للمستخدمين بسهولة العثور على موقعهم الحالي والوجهات المرغوبة، مما يعزز الرضا ويحسن تدفق حركة المرور داخل المبنى. يمكن للشركات التي تستخدم برامج تحديد الطريق الرقمية تخصيص خرائطها أو جولاتها عن طريق إضافة النصوص والصور والفيديو والصوت لتلبية احتياجاتها الخاصة. يدعم البرنامج أيضًا لغات متعددة لاستيعاب جمهور متنوع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض حلول تحديد الطريق الرقمية ميزات تحليلية تسمح للشركات بتتبع التركيبة السكانية للزائرين وسلوكهم أثناء تحركهم عبر المجمع.