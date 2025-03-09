برنامج إيجاد الطريق الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Freespace

afreespace.com

Freespace، وهي شركة مملوكة ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في طليعة تصميم أماكن العمل والحلول التقنية منذ عام 2015. نحن نفخر بكوننا المزود الوحيد لأنظمة التشغيل المتكاملة لأماكن العمل القادر على تقديم الحلول من خلال التطويرات الداخلية. إن IP الأجهزة الخاصة بنا، وأجهزة الاستشعار المصممة داخليًا، وحلول البرامج المطورة داخليًا، بما في ذلك تطبيق الموظف وبوابة التحليلات، تميزنا عن المنافسة. نحن نقدم خدماتنا لأكثر من 40 عميلًا عالميًا، وندير ما يزيد عن 185000 مساحة عمل. الفوائد الرئيسية: • الحجم المناسب والتصميم المناسب: تقليل النفقات العقارية وتحسين تكوين المساحة. • أتمتة المباني الذكية: خفض انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل. • تجارب الموظفين الاستثنائية: تعزيز تعاون الموظفين، والإنتاجية، والرفاهية. نظام التشغيل المتكامل لمكان العمل (IWOS) الخاص بنا هو حل Freespace مملوك بالكامل ومكتفي بذاته، ويعمل ضمن نظام بيئي متوافق مع ISO 27001. إنه نظام معياري، يسمح لنا إما بتقديم حلول بناء ذكية كاملة أو تقديم عناصر فردية مثل أجهزة استشعار الإشغال لتوفير رؤى حول استخدام المساحة. الميزات: - • تحليلات ورؤى مكان العمل في الوقت الحقيقي • أجهزة الاستشعار التي تراقب الإشغال وعدد الأشخاص وجودة الهواء • تطبيق الموظف لحجز المساحة واتصال الزملاء • اللافتات الرقمية التفاعلية • أدوات الإدارة الديناميكية للمساحة والتكامل • حلول إدارة الطاقة والمخاطر