برنامج إيجاد الطريق الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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يمكّن برنامج تحديد الطريق الرقمي الشركات من إنشاء خرائط وجولات رقمية لعملائها. يخدم هذا البرنامج في المقام الأول مجموعتين: الشركات التي تحتاج إلى عرض تخطيطاتها، مثل تلك العاملة في صناعة السياحة، والعملاء الذين يستخدمون الخرائط للتنقل. يمكن الوصول إلى الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام هذا البرنامج عبر تطبيق جوال، أو كشك تفاعلي يعمل باللمس، أو تطبيق قائم على الويب. كثيرًا ما تستخدم المطارات والحرم الجامعي ومراكز التسوق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات والمواقع التاريخية والمتاحف برامج تحديد الطريق الرقمية لأن هذه المواقع غالبًا ما تكون كبيرة ويصعب التنقل فيها دون مساعدة. ومن خلال دمج الخرائط التفاعلية، يمكن للمستخدمين بسهولة العثور على موقعهم الحالي والوجهات المرغوبة، مما يعزز الرضا ويحسن تدفق حركة المرور داخل المبنى. يمكن للشركات التي تستخدم برامج تحديد الطريق الرقمية تخصيص خرائطها أو جولاتها عن طريق إضافة النصوص والصور والفيديو والصوت لتلبية احتياجاتها الخاصة. يدعم البرنامج أيضًا لغات متعددة لاستيعاب جمهور متنوع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض حلول تحديد الطريق الرقمية ميزات تحليلية تسمح للشركات بتتبع التركيبة السكانية للزائرين وسلوكهم أثناء تحركهم عبر المجمع.
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Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGames وPolitico وTripAdvisor على منصة Robin لإدارة مكان العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الاحتكاك في المكتب. نحن نساعد على تحسين مساحاتهم من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات.
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخلي التي تقدمها شركة Purple، تمكنت الشركات من تعزيز تجارب الزوار من خلال فهم هوية زوارها وكيف يتصرفون عندما يكونون في الموقع. ومن خلال هذه الرؤية، اتخذت الشركات قرارات مبنية على الرؤية لتحسين العمليات وتعزيز تدفقات الإيرادات.
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. Mappedin عبارة عن منصة قوية لرسم خرائط ذكية داخلية، وتوفر لك نظامًا متطورًا لرسم الخرائط وتطبيقات بديهية لتحديد الطريق. مصدر الحقيقة لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم محرر الخرائط الخاص بنا بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على خرائط دقيقة وبيانات الموقع في الوقت الفعلي.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافتات الرقمية للتحكم المركزي ومزامنة المحتوى عبر شاشات وأجهزة متعددة. * BGM (موسيقى الخلفية) - إدارة الصوت داخل المتجر، مما يسمح بالتحكم عن بعد وتحديثات موسيقى الخلفية والرسائل الترويجية. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. بالإضافة إلى التطبيقات الأساسية، يقدم Kabob مجموعة من التطبيقات الإضافية لدعم التسويق والعمليات ووظائف الأعمال الأخرى، مثل: * التسويق الرقمي - أدوات لإدارة المحتوى والتسويق متعدد القنوات والاستطلاعات عبر الإنترنت. * عمليات الأتمتة - حلول لانتظار الطلبات والحجز وإدارة الطاولة ومزامنة لوحة القائمة. * AIoT (الذكاء الاصطناعي للأشياء) - أنظمة ذكية لإدارة الأجهزة عن بعد، واكتشاف الوجه، ومراقبة المسافات الاجتماعية، وتتبع إشغال الطاولة. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. تضع Kabob نفسها كمنصة شاملة للعلامات التجارية المتسلسلة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول المستندة إلى السحابة لتبسيط وأتمتة الجوانب المختلفة لعمليات البيع بالتجزئة. تدعي المنصة أنها توفر الدعم عبر الأنظمة الأساسية وقابلية التوسع والتكامل السهل مع أنظمة الطرف الثالث. تتمتع الشركة بحضور عالمي، ولها مكاتب فرعية مباشرة في البر الرئيسي للصين وتايوان وسنغافورة واليابان، بالإضافة إلى شركاء الموزعين في كندا وأستراليا. يخدم Kabob مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك سلاسل الوجبات السريعة ومطاعم السوشي ذات الحزام الناقل والعلامات التجارية المنزلية الاسكندنافية وحتى مقهى الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة. يبدو أن Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة قوية ومتعددة الاستخدامات لتكنولوجيا البيع بالتجزئة تهدف إلى مساعدة الشركات المتسلسلة على تحسين عملياتها وتعزيز تجارب العملاء وزيادة الكفاءة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول المستندة إلى السحابة.
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذكية ومعينة ويمكن الوصول إليها على الفور، تخلق Wayleadr تجربة وصول سلسة تمكن جميع أنواع الشركات من تحقيق الكفاءات التي تخلق الانسجام وتزيد الإنتاجية. قم بزيارة wayleadr.com اليوم لمعرفة سبب اختيار شركات القرن الحادي والعشرين مثل OpenAI وUber وSanofi لـ Wayleadr لمساعدة موظفيها على الوصول بشكل أسهل.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة في مكان العمل.
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما دعت الحاجة إلى ذلك. نحن نمكن المؤسسات من تصميم وتنفيذ وإدارة وقياس سياسات وعمليات العمل المستقبلية لخلق أفضل تجربة ممكنة للموظفين والمكتب.
Wemap
getwemap.com
يقدم Wemap حلاً كاملاً لاستيراد المحتوى الخاص بك (النقاط المهمة والأحداث) إلى الخريطة وتقديمه بشكل موثوق على نطاق واسع وتقديمه للمستخدمين في تجربة مستخدم جذابة ومصممة بعناية. يقدم استخدام Wemap العديد من المزايا مقارنة بحلول "إنشاء الحلول الخاصة بك"، بما في ذلك وقت أسرع للتسويق وتكاليف صيانة أقل وأفضل تجربة مستخدم لجميع الأجهزة. يمكنك تحقيق كل هذا مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في المحتوى الخاص بك ومظهره. يستخدم Wemap تقنية فريدة لتوجيه وإلهام جمهورك بالخرائط والواقع المعزز. من الخريطة اليدوية إلى خرائط غير محدودة على نطاق صناعي مع تطبيقات متعددة، تحتوي منصة Wemap على كل ما تحتاجه.
Freespace
afreespace.com
Freespace، وهي شركة مملوكة ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في طليعة تصميم أماكن العمل والحلول التقنية منذ عام 2015. نحن نفخر بكوننا المزود الوحيد لأنظمة التشغيل المتكاملة لأماكن العمل القادر على تقديم الحلول من خلال التطويرات الداخلية. إن IP الأجهزة الخاصة بنا، وأجهزة الاستشعار المصممة داخليًا، وحلول البرامج المطورة داخليًا، بما في ذلك تطبيق الموظف وبوابة التحليلات، تميزنا عن المنافسة. نحن نقدم خدماتنا لأكثر من 40 عميلًا عالميًا، وندير ما يزيد عن 185000 مساحة عمل. الفوائد الرئيسية: • الحجم المناسب والتصميم المناسب: تقليل النفقات العقارية وتحسين تكوين المساحة. • أتمتة المباني الذكية: خفض انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل. • تجارب الموظفين الاستثنائية: تعزيز تعاون الموظفين، والإنتاجية، والرفاهية. نظام التشغيل المتكامل لمكان العمل (IWOS) الخاص بنا هو حل Freespace مملوك بالكامل ومكتفي بذاته، ويعمل ضمن نظام بيئي متوافق مع ISO 27001. إنه نظام معياري، يسمح لنا إما بتقديم حلول بناء ذكية كاملة أو تقديم عناصر فردية مثل أجهزة استشعار الإشغال لتوفير رؤى حول استخدام المساحة. الميزات: - • تحليلات ورؤى مكان العمل في الوقت الحقيقي • أجهزة الاستشعار التي تراقب الإشغال وعدد الأشخاص وجودة الهواء • تطبيق الموظف لحجز المساحة واتصال الزملاء • اللافتات الرقمية التفاعلية • أدوات الإدارة الديناميكية للمساحة والتكامل • حلول إدارة الطاقة والمخاطر
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