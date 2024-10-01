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برنامج إيجاد الطريق الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
يمكّن برنامج تحديد الطريق الرقمي الشركات من إنشاء خرائط وجولات رقمية لعملائها. يخدم هذا البرنامج في المقام الأول مجموعتين: الشركات التي تحتاج إلى عرض تخطيطاتها، مثل تلك العاملة في صناعة السياحة، والعملاء الذين يستخدمون الخرائط للتنقل. يمكن الوصول إلى الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام هذا البرنامج عبر تطبيق جوال، أو كشك تفاعلي يعمل باللمس، أو تطبيق قائم على الويب. كثيرًا ما تستخدم المطارات والحرم الجامعي ومراكز التسوق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات والمواقع التاريخية والمتاحف برامج تحديد الطريق الرقمية لأن هذه المواقع غالبًا ما تكون كبيرة ويصعب التنقل فيها دون مساعدة. ومن خلال دمج الخرائط التفاعلية، يمكن للمستخدمين بسهولة العثور على موقعهم الحالي والوجهات المرغوبة، مما يعزز الرضا ويحسن تدفق حركة المرور داخل المبنى. يمكن للشركات التي تستخدم برامج تحديد الطريق الرقمية تخصيص خرائطها أو جولاتها عن طريق إضافة النصوص والصور والفيديو والصوت لتلبية احتياجاتها الخاصة. يدعم البرنامج أيضًا لغات متعددة لاستيعاب جمهور متنوع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض حلول تحديد الطريق الرقمية ميزات تحليلية تسمح للشركات بتتبع التركيبة السكانية للزائرين وسلوكهم أثناء تحركهم عبر المجمع.
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Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGame...
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخ...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. Mappedin عبا...
Wemap
getwemap.com
يقدم Wemap حلاً كاملاً لاستيراد المحتوى الخاص بك (النقاط المهمة والأحداث) إلى الخريطة وتقديمه بشكل موثوق على نطاق واسع وتقديمه للمستخدمين في تجربة مستخدم جذابة ومصممة بعناية. يقدم استخدام Wemap العديد من المزايا مقارنة بحلول "إنشاء الحلول الخاصة بك"، بما في ذلك وقت أسرع للتسويق وتكاليف صيانة أقل وأف...
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة ف...
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذك...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Freespace
afreespace.com
Freespace، وهي شركة مملوكة ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في طليعة تصميم أماكن العمل والحلول التقنية منذ عام 2015. نحن نفخر بكوننا المزود الوحيد لأنظمة التشغيل المتكاملة لأماكن العمل القادر على تقديم الحلول من خلال التطويرات الداخلية. إن IP الأجهزة الخاصة بنا، وأجهزة الاستشعار المصممة داخليًا، وحلو...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...