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برنامج التوأم الرقمي
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برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج التوأم الرقمي بإنشاء نموذج افتراضي أو محاكاة للأصول المادية، مما يسمح بمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات في محاكاة الأداء والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول لتحقيق أعلى كفاءة. تقوم الشركات بتجهيز أصولها المادية بأجهزة استشعار لتوليد البيانات المطلوبة للتوأم الرقمي. ومن خلال تحويل الأصول إلى أجهزة تدعم إنترنت الأشياء، يمكنهم تتبع الآلات ومراقبتها بفعالية. غالبًا ما يتم استخدام برنامج التوأم الرقمي جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء أو برنامج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر (CAE).

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Agora World

Agora World

agoraworld.io

أغورا وورلد هو منصة لتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد بدون كود، تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب اجتماعية مهنية بسرعة وسهولة.

Archilogic

Archilogic

archilogic.com

Archilogic هو منصة لإدارة النماذج الرقمية للمساحات، تحول خطط الطوابق إلى نماذج ثلاثية الأبعاد وتدعم التعاون وتحليل البيانات المكانية.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube هو منصة IIoT ذكية لتحليل بيانات التصنيع وتوفير رؤى في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.

ButterCMS

ButterCMS

buttercms.com

ButterCMS هو نظام إدارة محتوى سحابي يسهل على الشركات إدارة المحتوى ونشره عبر منصات متعددة بدون حاجة لفريق تطوير.

Akselos

Akselos

akselos.com

Akselos هو تطبيق متقدم للمحاكاة الهندسية، يساعد في التحليل الهيكلي والصيانة التنبؤية للبنية التحتية من خلال تقنيات محاكاة دقيقة.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus هو تطبيق يدمج بيانات إدارة مكان العمل لتحسين كفاءة الاستخدام والبيئة، ويوفر رؤى حول المساحة وجودة الهواء.

QAD

QAD

qad.com

تطبيق QAD هو حل سحابي لتخطيط موارد المؤسسات يدعم التصنيع وإدارة سلسلة التوريد بميزات لتحسين الكفاءة وتقليل المخزون.

vHive

vHive

vhive.ai

تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.

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