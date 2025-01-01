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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج التوأم الرقمي بإنشاء نموذج افتراضي أو محاكاة للأصول المادية، مما يسمح بمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات في محاكاة الأداء والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول لتحقيق أعلى كفاءة. تقوم الشركات بتجهيز أصولها المادية بأجهزة استشعار لتوليد البيانات المطلوبة للتوأم الرقمي. ومن خلال تحويل الأصول إلى أجهزة تدعم إنترنت الأشياء، يمكنهم تتبع الآلات ومراقبتها بفعالية. غالبًا ما يتم استخدام برنامج التوأم الرقمي جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء أو برنامج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر (CAE).