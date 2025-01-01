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يقوم برنامج التوأم الرقمي بإنشاء نموذج افتراضي أو محاكاة للأصول المادية، مما يسمح بمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات في محاكاة الأداء والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول لتحقيق أعلى كفاءة. تقوم الشركات بتجهيز أصولها المادية بأجهزة استشعار لتوليد البيانات المطلوبة للتوأم الرقمي. ومن خلال تحويل الأصول إلى أجهزة تدعم إنترنت الأشياء، يمكنهم تتبع الآلات ومراقبتها بفعالية. غالبًا ما يتم استخدام برنامج التوأم الرقمي جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء أو برنامج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
أغورا وورلد هو منصة لتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد بدون كود، تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب اجتماعية مهنية بسرعة وسهولة.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic هو منصة لإدارة النماذج الرقمية للمساحات، تحول خطط الطوابق إلى نماذج ثلاثية الأبعاد وتدعم التعاون وتحليل البيانات المكانية.
Trendspek
trendspek.com
تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Braincube
braincube.com
Braincube هو منصة IIoT ذكية لتحليل بيانات التصنيع وتوفير رؤى في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS هو نظام إدارة محتوى سحابي يسهل على الشركات إدارة المحتوى ونشره عبر منصات متعددة بدون حاجة لفريق تطوير.
Akselos
akselos.com
Akselos هو تطبيق متقدم للمحاكاة الهندسية، يساعد في التحليل الهيكلي والصيانة التنبؤية للبنية التحتية من خلال تقنيات محاكاة دقيقة.
Metrikus
metrikus.io
Metrikus هو تطبيق يدمج بيانات إدارة مكان العمل لتحسين كفاءة الاستخدام والبيئة، ويوفر رؤى حول المساحة وجودة الهواء.
QAD
qad.com
تطبيق QAD هو حل سحابي لتخطيط موارد المؤسسات يدعم التصنيع وإدارة سلسلة التوريد بميزات لتحسين الكفاءة وتقليل المخزون.
vHive
vhive.ai
تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.
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