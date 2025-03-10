برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

QAD

qad.com

QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت الآلاف من الشركات بنشر حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام إدارة جودة المؤسسات (EQMS) ، والذكاء العاملة المتصلة والمعالجة.