برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج التوأم الرقمي بإنشاء نموذج افتراضي أو محاكاة للأصول المادية، مما يسمح بمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات في محاكاة الأداء والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول لتحقيق أعلى كفاءة. تقوم الشركات بتجهيز أصولها المادية بأجهزة استشعار لتوليد البيانات المطلوبة للتوأم الرقمي. ومن خلال تحويل الأصول إلى أجهزة تدعم إنترنت الأشياء، يمكنهم تتبع الآلات ومراقبتها بفعالية. غالبًا ما يتم استخدام برنامج التوأم الرقمي جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء أو برنامج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
أغورا وورلد هو منصة لتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد بدون كود، تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب اجتماعية مهنية بسرعة وسهولة.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic هو منصة لإدارة النماذج الرقمية للمساحات، تحول خطط الطوابق إلى نماذج ثلاثية الأبعاد وتدعم التعاون وتحليل البيانات المكانية.
Trendspek
trendspek.com
تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Braincube
braincube.com
Braincube هو منصة IIoT ذكية لتحليل بيانات التصنيع وتوفير رؤى في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS هو نظام إدارة محتوى سحابي يسهل على الشركات إدارة المحتوى ونشره عبر منصات متعددة بدون حاجة لفريق تطوير.
Akselos
akselos.com
Akselos هو مبتكر تقنية التوأم الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم. تأسست الشركة في عام 2012 ولها عمليات في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، وقد تم تصميم منتجات الشركة خصيصًا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية العالمية باستخدام تكنولوجيا المحاكاة من الجيل التالي.
Metrikus
metrikus.io
سواء كنت تستخدم بيانات البناء للتحليل أو التصور أو البناء، فإن الحالة الفوضوية لتلك البيانات تهدر وقتك وأموالك ومواردك الأخرى. يحول الحل الذي نقدمه هذه الفوضى إلى وضوح من خلال تجميع البيانات وتطبيعها من مجموعة من المصادر الموثوقة ويمنحك الوصول إلى ما تحتاجه بالضبط. من خلال تطبيق الويب الخاص بنا أو عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، ستحصل على رؤى ذات معنى لمساعدتك أنت وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أفضل والتركيز على التحديات الكبيرة.
QAD
qad.com
QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت الآلاف من الشركات بنشر حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام إدارة جودة المؤسسات (EQMS) ، والذكاء العاملة المتصلة والمعالجة.
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
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