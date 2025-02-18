برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

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يقوم برنامج التوأم الرقمي بإنشاء نموذج افتراضي أو محاكاة للأصول المادية، مما يسمح بمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات في محاكاة الأداء والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول لتحقيق أعلى كفاءة. تقوم الشركات بتجهيز أصولها المادية بأجهزة استشعار لتوليد البيانات المطلوبة للتوأم الرقمي. ومن خلال تحويل الأصول إلى أجهزة تدعم إنترنت الأشياء، يمكنهم تتبع الآلات ومراقبتها بفعالية. غالبًا ما يتم استخدام برنامج التوأم الرقمي جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء أو برنامج الهندسة بمساعدة الكمبيوتر (CAE).
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Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
ButterCMS
buttercms.com
منصة CMS تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، وقائمة على السحابة، وبدون رأس، والتي يحبها المسوقون والمطورون. ButterCMS هي الواجهة الخلفية للمحتوى الخاص بك. التكامل مع 21 إطارًا ولغة برمجة مختلفة. يمكن للمطورين إنشاء مكونات قوية قابلة للتخصيص لمنشئي المحتوى، مما يوفر وقتهم. يمكن لمنشئي المحتوى بسهولة إنشاء صفحات ونشر المحتوى على مواقع وتطبيقات وترجمات متعددة دون الحاجة إلى مساعدة المطورين.
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة كاملة لحالة الأصول بتفاصيل ملليمترية. استخراج رؤى مفصلة دون زيارة الموقع. استخدم أدوات قوية لتحليل العيوب الهيكلية. عرض النماذج جنبًا إلى جنب لملاحظة التغييرات. تعزيز الصيانة التنبؤية من خلال مراقبة الاتجاهات عن كثب. يُستخدم من قبل مالكي الأصول والمهندسين لتقليل المخاطر وتحسين سير العمل. - فحص الأصول في ساعات، وليس أسابيع - تقليل عدد الموظفين في الموقع - انخفاض التكلفة بنسبة تصل إلى 90% - تغطية 90%+ من الأصل (بدلاً من فحص تمثيلي بنسبة 20%)
Braincube
braincube.com
Braincube عبارة عن مجموعة منصات ذكية لإنترنت الأشياء (IIoT) تحتوي على تطبيقات الأعمال والخبراء المصممة للصناعة. تعمل منصة Braincube والتطبيقات الجاهزة على تمكين الشركات المصنعة من العثور على قيمة فورية وطويلة الأجل من تدفقات البيانات وتحليلات البيانات الضخمة. يوفر برنامج التشغيل الخاص به رؤية فورية للظروف المباشرة عبر Edge ويوفر مركزًا لتطبيقات التحليل عبر السحابة لتحسين الأداء بشكل أفضل. اجمع بين Edge وCloud للحصول على أفضل النتائج من منصة IIoT الخاصة بك: قم بالتكيف مع التوصيات في الوقت الفعلي وتحسين الأداء المستقبلي. اختر من متجر تطبيقات قويًا لمساعدتك على تحقيق أهدافك الخاصة بالسياق، سواء كنت تسعى جاهدة لتحقيق التحسين المستمر وزيادة الإنتاجية، أو خفض التكلفة عبر التعلم الآلي، أو مراقبة الأصول واستراتيجيات الصيانة التنبؤية، أو التصور باستخدام المخططات والجداول ولوحات المعلومات. يوفر Braincube متجرًا شاملاً للتحكم في بياناتك وتحويل عملياتك.
Agora World
agoraworld.io
Agora World هو WordPress أو Canva لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. نحن نقدم منصة تصميم ثلاثية الأبعاد مبسطة، بدون تعليمات برمجية، وقابلة للتخصيص بالكامل وبنية تحتية متعددة اللاعبين لإنشاء ونشر تجارب اجتماعية احترافية غامرة في أقل من ساعة واحدة. نحن نتعامل مع كل التقنيات "تحت الغطاء"، ونعمل على تبسيط إنشاء تجربة Metaverse أو تجربة متعددة اللاعبين، ونسمح للمستخدمين بالتركيز على التصميم. لم يقتصر الأمر على تقليل وقت التطوير بشكل كبير من أشهر إلى مجرد دقائق فحسب، بل جعلنا العملية أيضًا فعالة من حيث التكلفة. يدعم تعدد استخدامات نظامنا الأساسي ترميز C# المخصص، وعمليات تكامل الجهات الخارجية، والتخصيص غير المحدود، والقدرة على تضمين التجربة في موقع الويب الخاص بك باستخدام 3 أسطر فقط من التعليمات البرمجية. لقد انتهينا للتو من برنامج Startup Wise Guys XR Accelerator، وحصلنا على منحة من Cesium لتبسيط إنشاء التوائم الرقمية، وفزنا بالجائزة الكبرى في BYOBB 2022 بجامعة Temple. مع Agora World، نحن لا نغير العالم فحسب - بل نسلم أيضًا لك الضوابط لبناء بنفسك.
QAD
qad.com
QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. نشرت الآلاف من الشركات حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام جودة المؤسسة (EQMS) ، القوى العاملة المتصلة وذكاء العملية.
Archilogic
archilogic.com
تعمل Archilogic كمنصة إدارة رقمية مزدوجة شاملة، تلبي احتياجات الشركات التي تهدف إلى تحسين محافظها العقارية. هذه المنصة مفيدة بشكل خاص للصناعات التي تتطلب إدارة واستخدام فعال للمساحة. تشمل الميزات الرئيسية للنظام الأساسي خدمات الإعداد لرقمنة مخططات الطوابق، ومجموعة من التطبيقات الأصلية لإدارة هذه الخطط وتحديثها، وسوقًا يسمح بالتكامل مع أنظمة وخدمات الطرف الثالث. يتيح Archilogic للمستخدمين الحفاظ على ملكية مخططاتهم الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة وتصور مجموعة المساحات الخاصة بهم، والحفاظ على تحديث مخططات طوابقهم دون عناء. فيما يتعلق بالنشر والدعم، تعمل Archilogic من خلال منصة على شبكة الإنترنت وتوفر طرق دعم متنوعة. يتضمن ذلك تحديثات المنتج عبر الإصدارات، وأمثلة لاستخدام المنتج في واجهات العرض، ونصائح وحيل مفيدة على المدونة، وموارد للمطورين، والمساعدة الفنية عند الحاجة. مع Archilogic، تصبح إدارة المحفظة العقارية عملية أكثر بساطة وكفاءة.
Metrikus
metrikus.io
سواء كنت تستخدم بيانات البناء للتحليل أو التصور أو البناء، فإن الحالة الفوضوية لتلك البيانات تهدر وقتك وأموالك ومواردك الأخرى. يحول الحل الذي نقدمه هذه الفوضى إلى وضوح من خلال تجميع البيانات وتطبيعها من مجموعة من المصادر الموثوقة ويمنحك الوصول إلى ما تحتاجه بالضبط. من خلال تطبيق الويب الخاص بنا أو عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، ستحصل على رؤى ذات معنى لمساعدتك أنت وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أفضل والتركيز على التحديات الكبيرة.
Akselos
akselos.com
Akselos هو مبتكر تقنية التوأم الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم. تأسست الشركة في عام 2012 ولها عمليات في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، وقد تم تصميم منتجات الشركة خصيصًا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية العالمية باستخدام تكنولوجيا المحاكاة من الجيل التالي.
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