برنامج التوأم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Agora World

agoraworld.io

Agora World هو WordPress أو Canva لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. نحن نقدم منصة تصميم ثلاثية الأبعاد مبسطة، بدون تعليمات برمجية، وقابلة للتخصيص بالكامل وبنية تحتية متعددة اللاعبين لإنشاء ونشر تجارب اجتماعية احترافية غامرة في أقل من ساعة واحدة. نحن نتعامل مع كل التقنيات "تحت الغطاء"، ونعمل على تبسيط إنشاء تجربة Metaverse أو تجربة متعددة اللاعبين، ونسمح للمستخدمين بالتركيز على التصميم. لم يقتصر الأمر على تقليل وقت التطوير بشكل كبير من أشهر إلى مجرد دقائق فحسب، بل جعلنا العملية أيضًا فعالة من حيث التكلفة. يدعم تعدد استخدامات نظامنا الأساسي ترميز C# المخصص، وعمليات تكامل الجهات الخارجية، والتخصيص غير المحدود، والقدرة على تضمين التجربة في موقع الويب الخاص بك باستخدام 3 أسطر فقط من التعليمات البرمجية. لقد انتهينا للتو من برنامج Startup Wise Guys XR Accelerator، وحصلنا على منحة من Cesium لتبسيط إنشاء التوائم الرقمية، وفزنا بالجائزة الكبرى في BYOBB 2022 بجامعة Temple. مع Agora World، نحن لا نغير العالم فحسب - بل نسلم أيضًا لك الضوابط لبناء بنفسك.