ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يزود برنامج غرفة المبيعات الرقمية محترفي المبيعات بمنصة رقمية تواجه العملاء مصممة لمشاركة المواد التسويقية ذات الصلة، والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء، وإنشاء مقترحات مخصصة للمشترين المحتملين. تقضي هذه الحلول على أي احتكاك محتمل للمشترين وتمكن فرق المبيعات من تبسيط عمليات العروض من خلال دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. داخل البوابة الرقمية، يتمتع العملاء بالقدرة على الاستفسار عن محتوى محدد، وتوقيع المقترحات، ويمكن للبائعين مراقبة تفاعلات العميل مع المحتوى، مما يوفر رؤى حول فعالية المواد المختلفة.
إرسال تطبيق جديد
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء، يساعد على تنظيم التفاعلات والبيانات وتسهيل التواصل مع العملاء والشركاء بشكل فعّال.
Paage
paage.io
يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل عبر صفحة واجعل منتجك ينبض بالحياة.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل البريد الإلكتروني غير الفعالة والمواعيد النهائية المفقودة وإدارة علاقات العملاء الفوضوية.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon عبارة عن صندوق رمل للتسوق المباشر للفيديو ، والذي يجلب التفاعل البشري إلى التسوق الحديث من خلال Personal on Demand البث المباشر. Eyezon 360 هو حل معقد يونايتد يجلب التفاعل البشري للتجارة الإلكترونية. يربط Eyezon العملاء بالمنتجات والعلامات التجارية من أي نقطة اتصال في رحلة العميل. إنه يمكّن تجار التجزئة من إجراء تحويلات من أي مرحلة من مراحل حلقة تجربة العملاء ؛ لإنشاء تجارب التسوق الشخصية التي تبني العلاقات والولاء. يجلب Eyezon 360 تفاعلًا بشريًا حقيقيًا للتجارة الإلكترونية مع تجارب التسوق المباشرة التي يحركها العملاء. التسميات التوضيحية الحية تجعل التسوق متاحًا للجميع وزيادة مناسبات التسوق.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io هو حل لتنظيم ومشاركة المعلومات، يتيح لفرق المبيعات الوصول السهل إلى المحتوى، ويدعم تحسين التجارب مع العملاء من خلال إدارة فعالة.
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. احصل على رؤى لم تكن لديك من قبل حول كيفية وتوقيت استهلاك محتوى المبيعات الخاص بك! يمكنك أيضًا دمج تقنية التوقيع الرقمي المفضلة لديك لتوقيع المستندات، وإضافة حل جدولة للسماح للعملاء المحتملين بجدولة عرض توضيحي أو اجتماع بسهولة. envo. من الرصاص إلى التعامل. جذابة. فعال. رائع.
DealLab
deallab.io
تطبيق DealLab يجمع جميع صفقات المبيعات في منصة واحدة لرصد الأنشطة وتحسين التواصل وتبسيط العمليات لزيادة الكفاءة.
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال تتحرك. تختار فرق المبيعات ونجاح العملاء من جميع الأحجام Valuecase لإشراك العملاء وتبسيط التعاون والكشف عن الرؤى التي لم يسبق لها مثيل على طول الطريق. المستندات؟ خطط العمل المتبادلة؟ الإعلانات التجارية؟ مع Valuecase، تكون جميعها في مساحة واحدة جميلة، ويمكن مشاركتها مع العملاء المحتملين بنقرة واحدة فقط. بدءًا من الاتصال الأول بمنتجك وحتى البيع وحتى الإعداد وما بعده.
Heybase
heybase.io
Heybase هو تطبيق لإدارة المبيعات الرقمية يتيح للبائعين إنشاء غرف مبيعات افتراضية للتفاعل مع المشترين ومشاركة المحتوى وتحليل التفاعل.
OneMob
onemob.com
OneMob هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة وتتبع microsites ورسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في تحسين جهود التسويق والمبيعات.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood هي منصة لتمكين المبيعات تقدم تدريبًا تفاعليًا وتكرار استراتيجيات المبيعات الفائزة من خلال محتوى منسق لدعم فرق المبيعات وتحسين الأداء.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Bigtincan
bigtincan.com
تساعد Bigtincan العلامات التجارية الرائدة في العالم على تسهيل تجربة الشراء في المستقبل. تم تصميم كل ما نقدمه ليكون ذكيًا ومرنًا وسهل التكيف مع العمليات التجارية الفريدة مع تجارب مخصصة للغاية يحبها الأشخاص والعلامات التجارية. نحن في مهمة تتمثل في مساعدة الشركات على تقديم تجارب شراء ذات علامات تجارية جذابة وشخصية وتوفر قيمة وتوجه الأشخاص إلى أفضل القرارات بثقة. تثق الشركات المبتكرة مثل Nike وGuess وPrudential وStarwood Hotels في Bigtincan لتمكين الفرق التي تتعامل مع العملاء من إعداد تجربة الشراء لعملائها والمشاركة فيها وقياسها وتحسينها باستمرار.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخليون إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات المخصصة، دون أي تتبع مركزي أو مراقبة أو تعلم. النتيجة؟ التأخير الداخلي، والنقاط العمياء، وانزلاق الصفقات. يتغلب Prelay على فوضى الصفقات من خلال منصة بيع جماعية مصممة لهذا الغرض. تعمل Prelay كطبقة تنسيق داخلية، وتقوم بتنظيم تنسيق الصفقات في مكان واحد يتكامل مع برنامجك الرئيسي. هناك عدد أقل من المشاكل التي تواجه مندوبي المبيعات ونظرائهم، ويكتسب قادة المبيعات والمبيعات المسبقة والمراجعون نظرة ثاقبة حول قدرة الفريق وما الذي يجعل الصفقات ناجحة. سواء كنت تجري تقييمات، أو توجه موافقات مكتب الصفقات، أو تلجأ إلى متخصص في المنتج، تعمل Prelay على تبسيط عمليات صفقاتك المعقدة وتعظيم تأثير مواردك الداخلية الأكثر قيمة، حتى تتمكن من زيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent هو برنامج غرفة مبيعات رقمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات على إنشاء غرف مبيعات مخصصة للغاية من شأنها جذب المشترين وزيادة فرص إتمام الصفقات. مع Dealintent، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري، وتحديد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيبك وزيادة التفاعل مع المشترين. إذا كنت جزءًا من فريق مبيعات b2b، فيمكنك استخدام Dealintent من أجل: إثراء الصفقات: اكتشاف رؤى مهنية وشخصية حول المشترين بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يلغي Dealintent الحاجة إلى البحث في منصات متعددة مثل LinkedIn أو الويب ويجعل جهات الاتصال ذات الصلة بالمشتري ورؤى الشركة متاحة لك في ثوانٍ. إنشاء عروض مبيعات رقمية: يستبدل Dealintent عروض المبيعات المرسلة كمرفقات بريد إلكتروني بعروض غرفة المبيعات الرقمية التفاعلية ذات العلامات التجارية والشخصية. تتم مشاركة عروض المبيعات كغرف مبيعات رقمية لفرق المبيعات بمشاركة خطة عمل مبيعات متبادلة مع المشترين وتتبع نشاط المشتري ومشاركاته والبقاء على اتصال دائم مع المشتري عبر الدردشة والمكالمات والاجتماعات للحصول على تحويلات أفضل. تحسين دقة التنبؤ: تساعد Dealintent فرق المبيعات على تحديد نية المشتري بناءً على نشاط المشتري وحصص العرض وإكمال خطة العمل المتبادلة للمبيعات والمزيد. يتيح ذلك تنبؤات مبيعات أقوى تعتمد على نشاط المشتري ومستوى المشاركة.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأخرى لتوفير إجابات دقيقة على الأسئلة المعقدة للعملاء. وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف دعم العملاء بنسبة تصل إلى 30%. يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Twig على البيانات المتاحة للعامة، مما يسمح لها بالعثور على الإجابات ذات الصلة لأسئلة المستخدم والتوصية بها بثقة. تتضمن الاستجابات الموصى بها استشهادات تزيد من مصداقية الاستجابة من خلال إظهار للمستخدمين مكان العثور على معلومات إضافية. يساعد Twig أيضًا وكلاء الدعم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال أتمتة المهام الشاقة وتوفير أدوات قوية تحل محل العمل المزدحم بالتعاطف البشري. فهو يمكّن الوكلاء من تحسين جودة مشاركة العملاء من خلال توفير الحد الأدنى من المعايير الأعلى لجودة الاستجابة ومساعدتهم على ملاحظة المخاطر المحتملة في الاستجابات. يمكن لـ Twig التكامل مع منتجات التوثيق وقاعدة المعرفة الأكثر شيوعًا، كما يقوم بتطهير البيانات وإزالة أي معلومات تعريف شخصية (PII) لضمان حماية الخصوصية. Twig هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال توفير إجابات دقيقة وذات صلة وسريعة على الأسئلة الفنية.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو تطبيق مبيعات رقمي يُسهّل إدارة المستندات والتعاون بين الفرق، مما يُسرع إتمام الصفقات وتعزيز تجربة العملاء.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هو حل فيديو يساعد الشركات في إنشاء ومشاركة وتحليل مقاطع الفيديو المخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وتسريع عمليات البيع.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io هو حل شامل لإدارة الاقتباسات والفواتير والاشتراكات، يساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة.
© 2025 WebCatalog, Inc.