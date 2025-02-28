OneMob

onemob.com

OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.