برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

Vidyard

vidyard.com

Vidyard هو حل مبيعات الفيديو والتسويق يساعد الشركات على إنشاء تجارب فيديو جذابة تدفع النتائج. يتم استخدامه لإنشاء ومشاركة وتتبع مقاطع الفيديو المخصصة التي تبني علاقات مع المشترين وتسريع دورات المبيعات. يخترق الفيديو ضجيج التوعية التقليدية ، مما يضمن أن يبرز ممثلون في صناديق الوارد المزدحمة والأعلاف الاجتماعية. إنه يعزز الاتصالات البشرية ، مما يؤدي إلى ارتباط أعلى والثقة مع المشترين. من خلال أدوات Vidyard ، يمكن للممثلين تحديد أولويات الفرص المرتفعة ، وبناء علاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، وتحريك الصفقات بشكل أسرع ، كل ذلك مع تقديم اتصالات شخصية على نطاق واسع فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Vidyard: - إنشاء الفيديو المخصص: يسجل بسهولة ومشاركة مقاطع الفيديو المخصصة التي تلبي احتياجات كل مشتري فريدة من نوعها. - أتمتة الفيديو: أتمتة إنشاء وتسليم مقاطع الفيديو المخصصة على نطاق واسع. - استضافة الفيديو ومشاركتها: قم باستضافة مقاطع الفيديو الخاصة بك على منصة Vidyard's Secure ومشاركتها بسهولة عبر جميع قنواتك. - تحليلات الفيديو: تتبع طرق عرض الفيديو والمشاركة ومعدلات الانخفاض لفهم كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك. - تكامل CRM: دمج Vidyard مع CRM الخاص بك لتبسيط سير العمل الخاص بك وضمان رسائل ثابتة عبر جميع نقاط اللمس. يدعم Vidyard فرق المبيعات بتكامل سلس ، والتحليلات في الوقت الفعلي ، والقدرة على تقديم رسائل متسقة عالية الجودة عبر جميع نقاط اللمس. سواء أكان من أجل التنقيب أو الرعاية أو الإغلاق ، يضمن Vidyard أن يكون لكل مندوب الأدوات لتحقيق النجاح ، وتضخيم الأداء عبر الفريق بأكمله. مع وجود الفيديو كبطل ، يساعد Vidyard كل مندوب المبيعات على أن يصبح أفضل أداء ، حيث يقود المشاركة وتسريع نتائج المبيعات. مع Vidyard ، يمكن للشركات: - قم بإنشاء خط أنابيب بشكل فعال: اختراق الضوضاء من خلال التوعية الشخصية المخصصة التي تدفع المشاركة ومعدلات الاستجابة والاجتماعات المحجوزة. - إعطاء الأولوية لآفاق عالية: استخدم رؤى قابلة للتنفيذ للتركيز على المشترين المناسبين في الوقت المناسب ، مما يزيد من التأثير. - التعامل مع الاعتراضات بشكل استباقي: اجعل أصحاب المصلحة الرئيسيين في المحادثة مبكرًا لمعالجة الاعتراضات قبل تصاعدهم والحفاظ على الصفقات للمضي قدمًا. - بناء العلاقات: تعزيز الاتصالات ذات المغزى والثقة مع أصحاب المصلحة الحاسبين - حتى دون وجه مباشر في التقويمات المزدحمة. - إدارة الصفقات بشكل أكثر فعالية: قيادة مشتري إجراءات مع CTAs المدمجة في مقاطع الفيديو ، وسرعة تسريع سرعة الصفقة والخطوات التالية. واثق من قبل الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية ، فإن الشركات التي تستخدم Vidyard تولد المزيد من العملاء المتوقعين والبائعين تفوز بمزيد من الصفقات.