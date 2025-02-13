برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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يزود برنامج غرفة المبيعات الرقمية محترفي المبيعات بمنصة رقمية تواجه العملاء مصممة لمشاركة المواد التسويقية ذات الصلة، والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء، وإنشاء مقترحات مخصصة للمشترين المحتملين. تقضي هذه الحلول على أي احتكاك محتمل للمشترين وتمكن فرق المبيعات من تبسيط عمليات العروض من خلال دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. داخل البوابة الرقمية، يتمتع العملاء بالقدرة على الاستفسار عن محتوى محدد، وتوقيع المقترحات، ويمكن للبائعين مراقبة تفاعلات العميل مع المحتوى، مما يوفر رؤى حول فعالية المواد المختلفة.
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ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة المؤسسة الخاصة بهم على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة المحتملة وتنظيم المحتوى)، إلى المبيعات (إدارة العروض والتوقيع الإلكتروني)، إلى رعاية العملاء (تأهيل العملاء وإدارة العلاقات)، إلى التوسع (الترقيات والتجديد)، يساعدك ClientPoint على بناء علاقات عمل أقوى وأكثر قيمة. . التكامل: Salesforce، Netsuite، Microsoft Dynamics، DocuSign، RightSignature، Sertify
Paage
paage.io
يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل عبر صفحة واجعل منتجك ينبض بالحياة.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل البريد الإلكتروني غير الفعالة والمواعيد النهائية المفقودة وإدارة علاقات العملاء الفوضوية.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon عبارة عن صندوق رمل للتسوق المباشر للفيديو ، والذي يجلب التفاعل البشري إلى التسوق الحديث من خلال Personal on Demand البث المباشر. Eyezon 360 هو حل معقد يونايتد يجلب التفاعل البشري للتجارة الإلكترونية. يربط Eyezon العملاء بالمنتجات والعلامات التجارية من أي نقطة اتصال في رحلة العميل. إنه يمكّن تجار التجزئة من إجراء تحويلات من أي مرحلة من مراحل حلقة تجربة العملاء ؛ لإنشاء تجارب التسوق الشخصية التي تبني العلاقات والولاء. يجلب Eyezon 360 تفاعلًا بشريًا حقيقيًا للتجارة الإلكترونية مع تجارب التسوق المباشرة التي يحركها العملاء. التسميات التوضيحية الحية تجعل التسوق متاحًا للجميع وزيادة مناسبات التسوق.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتوى الخاص بك ومعرفتك معًا، يساعدك Klyck في العثور على ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. احصل على رؤى لم تكن لديك من قبل حول كيفية وتوقيت استهلاك محتوى المبيعات الخاص بك! يمكنك أيضًا دمج تقنية التوقيع الرقمي المفضلة لديك لتوقيع المستندات، وإضافة حل جدولة للسماح للعملاء المحتملين بجدولة عرض توضيحي أو اجتماع بسهولة. envo. من الرصاص إلى التعامل. جذابة. فعال. رائع.
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمًا متوافقين وخاضعين للمساءلة. قم بزيادة معدلات الفوز وتقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات عبر فرق المبيعات من خلال زيادة رؤية الصفقات وأفضل الممارسات التنظيمية والخطوات التالية الراسخة وقوالب خطة العمل المتبادلة.
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال تتحرك. تختار فرق المبيعات ونجاح العملاء من جميع الأحجام Valuecase لإشراك العملاء وتبسيط التعاون والكشف عن الرؤى التي لم يسبق لها مثيل على طول الطريق. المستندات؟ خطط العمل المتبادلة؟ الإعلانات التجارية؟ مع Valuecase، تكون جميعها في مساحة واحدة جميلة، ويمكن مشاركتها مع العملاء المحتملين بنقرة واحدة فقط. بدءًا من الاتصال الأول بمنتجك وحتى البيع وحتى الإعداد وما بعده.
Heybase
heybase.io
Heybase هو برنامج غرفة المبيعات الرقمية الذي يوفر مساحات مشتركة تعاونية حيث يمكن للبائعين إنشاء تجارب مخصصة للمشتري والتواصل مع المشترين المحتملين في موقع رقمي واحد. يمكن للبائعين تضمين ضمانات مبيعات مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات، والتعاون مع المشترين، وتحليل مشاركة المشتري باستخدام Heybase.
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغرة القوية وأداة تحميل المحتوى وميزات الإدارة من OneMob، يمكنك بسهولة إنشاء مواقع مصغرة مذهلة ومخصصة تعرض علامتك التجارية والمحتوى الخاص بك بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص مواقعك المصغرة لتتناسب مع علامتك التجارية وتستهدف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - فOneMob مليء بالميزات التي تساعدك على إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه كالمحترفين. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل باستخدام مسجل الشاشة والويب والهاتف المحمول من OneMob، واستخدام الملقن النصي المدمج وأدوات تحرير الفيديو لتحسين المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الموافقات على الفيديو وتتبع التفاعل، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وتعديل إستراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل OneMob بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، بما في ذلك تكامل CRM مع Salesforce وDynamics وHubspot والمزيد، وتكامل المحتوى مع Zoom وGoogle Drive وBox وDropbox. باستخدام مكون إضافي أصلي لـ Gmail وOutlook وSalesloft وOutreach وSalesforce وInsideSales، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته مباشرةً من أدوات البريد الإلكتروني والمبيعات المفضلة لديك. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك البدء باستخدام OneMob مجانًا! توفر خطتنا المجانية إمكانية الوصول إلى العديد من ميزاتنا الأساسية، لذا يمكنك تجربة OneMob بدون مخاطر ومعرفة كيف يمكنه تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك. ما عليك سوى زيارة موقع onemob.com للتسجيل والبدء اليوم!
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرام المزيد من الصفقات باستمرار مع تمكين المشتري، قامت شركة SalesHood بفك الشفرة لبناء فرق عالية الأداء من خلال توفير برامج تمكين المبيعات ومحتوى التدريب على المبيعات والخدمات الاستشارية معًا لحل مشكلات الإيرادات بسرعة. تستخدم شركات مثل Activtrak، وAlation، وCopado، وSage، وTrinet، وPlanview، SalesHood لتحقيق نتائج إيرادات سريعة. تعد SalesHood أكثر بكثير من مجرد منصة لتمكين المبيعات. نحن نتفهم مدى صعوبة تنفيذ برامج التمكين التي تؤثر بشكل إيجابي على مقاييس الإيرادات ومؤشرات الأداء الرئيسية. مع SalesHood، لن تحتاج إلى اكتشاف الأمر وإعادة اختراع العجلة. تم تجهيز برنامجنا بالتوجيهات والقوالب الآلية التي تغطي دورة حياة التمكين بأكملها. كما نقدم أيضًا محتوى تدريبيًا مدمجًا على المبيعات حتى تتمكن من تحقيق القيمة في أيام وأسابيع، وليس في أشهر وسنوات. يتم تحديث مكتبة التدريب على المبيعات لدينا بانتظام وستكون مصدرك المفضل للتدريب على المبيعات.
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - وحدات بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم المحتوى المناسب، وتجهيز فرق المبيعات للفوز بثقة، والتفاعل مع المشترين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب لدورات مبيعات أسرع وزيادة الإيرادات. Allego هو الخيار الموثوق به لربع شركات مؤشر داو جونز الصناعي، و5 من أكبر 15 بنكًا أمريكيًا، و4 من أكبر 8 شركات تأمين، و4 من أكبر 5 شركات أجهزة طبية عالمية، و6 من أكبر 10 شركات لإدارة الثروات، 5 من أكبر 5 شركات لإدارة الأصول، والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى. تعرف على المزيد حول تمكين الإيرادات الذي يجذب البائعين والمشترين على موقع Allego.com. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الملاحظات لبعضهم البعض من خلال الفيديو غير المتزامن، أو تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين الأقران، يستخدم ما يقرب من مليون محترف Allego لإحداث ثورة في طريقة تأهيلهم وتدريبهم والتعاون وبيعهم. تعرف على المزيد حول Allego والحركة التي نبنيها على allego.com.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Bigtincan
bigtincan.com
تساعد Bigtincan العلامات التجارية الرائدة في العالم على تسهيل تجربة الشراء في المستقبل. تم تصميم كل ما نقدمه ليكون ذكيًا ومرنًا وسهل التكيف مع العمليات التجارية الفريدة مع تجارب مخصصة للغاية يحبها الأشخاص والعلامات التجارية. نحن في مهمة تتمثل في مساعدة الشركات على تقديم تجارب شراء ذات علامات تجارية جذابة وشخصية وتوفر قيمة وتوجه الأشخاص إلى أفضل القرارات بثقة. تثق الشركات المبتكرة مثل Nike وGuess وPrudential وStarwood Hotels في Bigtincan لتمكين الفرق التي تتعامل مع العملاء من إعداد تجربة الشراء لعملائها والمشاركة فيها وقياسها وتحسينها باستمرار.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخليون إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات المخصصة، دون أي تتبع مركزي أو مراقبة أو تعلم. النتيجة؟ التأخير الداخلي، والنقاط العمياء، وانزلاق الصفقات. يتغلب Prelay على فوضى الصفقات من خلال منصة بيع جماعية مصممة لهذا الغرض. تعمل Prelay كطبقة تنسيق داخلية، وتقوم بتنظيم تنسيق الصفقات في مكان واحد يتكامل مع برنامجك الرئيسي. هناك عدد أقل من المشاكل التي تواجه مندوبي المبيعات ونظرائهم، ويكتسب قادة المبيعات والمبيعات المسبقة والمراجعون نظرة ثاقبة حول قدرة الفريق وما الذي يجعل الصفقات ناجحة. سواء كنت تجري تقييمات، أو توجه موافقات مكتب الصفقات، أو تلجأ إلى متخصص في المنتج، تعمل Prelay على تبسيط عمليات صفقاتك المعقدة وتعظيم تأثير مواردك الداخلية الأكثر قيمة، حتى تتمكن من زيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent هو برنامج غرفة مبيعات رقمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات على إنشاء غرف مبيعات مخصصة للغاية من شأنها جذب المشترين وزيادة فرص إتمام الصفقات. مع Dealintent، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري، وتحديد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيبك وزيادة التفاعل مع المشترين. إذا كنت جزءًا من فريق مبيعات b2b، فيمكنك استخدام Dealintent من أجل: إثراء الصفقات: اكتشاف رؤى مهنية وشخصية حول المشترين بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يلغي Dealintent الحاجة إلى البحث في منصات متعددة مثل LinkedIn أو الويب ويجعل جهات الاتصال ذات الصلة بالمشتري ورؤى الشركة متاحة لك في ثوانٍ. إنشاء عروض مبيعات رقمية: يستبدل Dealintent عروض المبيعات المرسلة كمرفقات بريد إلكتروني بعروض غرفة المبيعات الرقمية التفاعلية ذات العلامات التجارية والشخصية. تتم مشاركة عروض المبيعات كغرف مبيعات رقمية لفرق المبيعات بمشاركة خطة عمل مبيعات متبادلة مع المشترين وتتبع نشاط المشتري ومشاركاته والبقاء على اتصال دائم مع المشتري عبر الدردشة والمكالمات والاجتماعات للحصول على تحويلات أفضل. تحسين دقة التنبؤ: تساعد Dealintent فرق المبيعات على تحديد نية المشتري بناءً على نشاط المشتري وحصص العرض وإكمال خطة العمل المتبادلة للمبيعات والمزيد. يتيح ذلك تنبؤات مبيعات أقوى تعتمد على نشاط المشتري ومستوى المشاركة.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأخرى لتوفير إجابات دقيقة على الأسئلة المعقدة للعملاء. وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف دعم العملاء بنسبة تصل إلى 30%. يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Twig على البيانات المتاحة للعامة، مما يسمح لها بالعثور على الإجابات ذات الصلة لأسئلة المستخدم والتوصية بها بثقة. تتضمن الاستجابات الموصى بها استشهادات تزيد من مصداقية الاستجابة من خلال إظهار للمستخدمين مكان العثور على معلومات إضافية. يساعد Twig أيضًا وكلاء الدعم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية من خلال أتمتة المهام الشاقة وتوفير أدوات قوية تحل محل العمل المزدحم بالتعاطف البشري. فهو يمكّن الوكلاء من تحسين جودة مشاركة العملاء من خلال توفير الحد الأدنى من المعايير الأعلى لجودة الاستجابة ومساعدتهم على ملاحظة المخاطر المحتملة في الاستجابات. يمكن لـ Twig التكامل مع منتجات التوثيق وقاعدة المعرفة الأكثر شيوعًا، كما يقوم بتطهير البيانات وإزالة أي معلومات تعريف شخصية (PII) لضمان حماية الخصوصية. Twig هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال توفير إجابات دقيقة وذات صلة وسريعة على الأسئلة الفنية.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال عملية البيع. وتتكون من جزأين قويين: غرفة الصفقات (من الاجتماع الأول إلى العرض) وغرفة العقود (من العرض إلى الصفقة الموقعة). غرفة الصفقات: عزز معدلات فوزك من خلال تسهيل التعاون بين المشترين والبائعين - في مساحة واحدة مشتركة. قم بتحميل ضمانات المبيعات، وقم بإنشاء خطط عمل مشتركة، وتحدث مع المشترين في الوقت الفعلي. غرفة العقد: قم بتمكين مندوبي المبيعات ليصبحوا من ذوي الأداء الأفضل وإنشاء مقترحات مذهلة في دقائق. ابدأ من الصفر باستخدام محررنا داخل التطبيق، أو استخدم القوالب الذكية للعقود التفاعلية ذات العلامات التجارية. بفضل مجموعة شاملة من الميزات المصممة لزيادة معدلات الفوز، تقف GetAccept في طليعة تحول المبيعات الرقمية.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي أداة الفيديو المصممة للبيع الافتراضي. فهو يجعل من السهل تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو التي تضيف لمسة شخصية في جميع مراحل دورة المبيعات - بدءًا من التنقيب وحتى العروض. مدعومة بتحليلات وتكاملات فيديو قوية، تحظى Vidyard بثقة الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام الفيديو.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات الأساسي في Showpad فرق الإيرادات من إنشاء متجر متكامل للعثور على المحتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه على نطاق واسع. بالنسبة للمسوقين، تعمل Showpad على مواءمة الفرق حول أحدث محتوى خاص بالعلامة التجارية مع الإدارة الصحيحة لتحسين اعتماد المحتوى، وتقديم رؤى في أسفل المسار حتى تتمكن الفرق من الاستثمار بشكل أكبر في المحتوى المناسب. يستخدم ممارسون التمكين النظام الأساسي لتحقيق التوافق بين الوظائف وإنشاء حملات تدريب مستهدفة وقابلة للتطوير. يتمتع البائعون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد المناسبة لوضع أنفسهم كمستشارين موثوقين لفرق الشراء اليوم. تستفيد فرق الشراء من البائعين المستعدين بشكل أفضل لفهم تحدياتهم الفريدة وربطهم بالحل الصحيح في محفظتهم. من خلال الشراكة مع المؤسسات من جميع الأحجام ومستويات النضج في أكثر من 50 دولة، تدعم Showpad التوافق الاستراتيجي والكفاءة عبر فرق الإيرادات. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العلامات التجارية للمؤسسات مثل Dow، وGE، وHoneywell، وJohnson & Johnson، وCoca-Cola EuroPacific Partners، تعد Showpad بمثابة أداة تسريع الإيرادات التي أثبتت جدواها. يقع المقر الرئيسي المزدوج في شيكاغو، إلينوي وغنت، بلجيكا، ويتم تشغيل Showpad بواسطة قوة عاملة عالمية متنوعة.
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع، وإنشاء خطوط أنابيب يمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية. باستخدام حلول CPQ وCLM والفوترة وإدارة الاشتراكات المدعومة بدليل المبيعات البديهي، يمكن للفرق إصدار المقترحات وإغلاق الصفقات وإدارة العقود وأتمتة اشتراكاتهم وفواتيرهم من موقع واحد موحد. تعمل DealHub أيضًا على مركزية اتصالات المشتري/البائع وتوفر كل ما يلزم لإغلاق الصفقات في DealRoom الرقمية. من خلال التكامل مع CRMs الرائدة، مثل Salesforce، وHubSpot، وMicrosoft Dynamics 365، وSugarCRM، وFreshworks، والموثوق بها من قبل خبراء الإيرادات مثل WalkMe، وGong، وDrift، وHopin، وSpotOn، وSendoso، وBraze، تضمن DealHub وقتًا أسرع للقيمة من خلال إيرادات سائلة واحدة. حركة.
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