برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

OneMob

onemob.com

نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغرة القوية وأداة تحميل المحتوى وميزات الإدارة من OneMob، يمكنك بسهولة إنشاء مواقع مصغرة مذهلة ومخصصة تعرض علامتك التجارية والمحتوى الخاص بك بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص مواقعك المصغرة لتتناسب مع علامتك التجارية وتستهدف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - فOneMob مليء بالميزات التي تساعدك على إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه كالمحترفين. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل باستخدام مسجل الشاشة والويب والهاتف المحمول من OneMob، واستخدام الملقن النصي المدمج وأدوات تحرير الفيديو لتحسين المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الموافقات على الفيديو وتتبع التفاعل، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وتعديل إستراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل OneMob بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، بما في ذلك تكامل CRM مع Salesforce وDynamics وHubspot والمزيد، وتكامل المحتوى مع Zoom وGoogle Drive وBox وDropbox. باستخدام مكون إضافي أصلي لـ Gmail وOutlook وSalesloft وOutreach وSalesforce وInsideSales، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته مباشرةً من أدوات البريد الإلكتروني والمبيعات المفضلة لديك. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك البدء باستخدام OneMob مجانًا! توفر خطتنا المجانية إمكانية الوصول إلى العديد من ميزاتنا الأساسية، لذا يمكنك تجربة OneMob بدون مخاطر ومعرفة كيف يمكنه تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك. ما عليك سوى زيارة موقع onemob.com للتسجيل والبدء اليوم!