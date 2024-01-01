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برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
يزود برنامج غرفة المبيعات الرقمية محترفي المبيعات بمنصة رقمية تواجه العملاء مصممة لمشاركة المواد التسويقية ذات الصلة، والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء، وإنشاء مقترحات مخصصة للمشترين المحتملين. تقضي هذه الحلول على أي احتكاك محتمل للمشترين وتمكن فرق المبيعات من تبسيط عمليات العروض من خلال دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. داخل البوابة الرقمية، يتمتع العملاء بالقدرة على الاستفسار عن محتوى محدد، وتوقيع المقترحات، ويمكن للبائعين مراقبة تفاعلات العميل مع المحتوى، مما يوفر رؤى حول فعالية المواد المختلفة.
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Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي أداة الفيديو المصممة للبيع الافتراضي. فهو يجعل من السهل تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو التي تضيف لمسة شخصية في جميع مراحل دورة المبيعات - بدءًا من التنقيب وحتى العروض. مدعومة بتحليلات وتكاملات فيديو قوية، تحظى Vidyard بثقة الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية في جميع أنحاء العالم لمساعد...
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Heybase
heybase.io
Heybase هو برنامج غرفة المبيعات الرقمية الذي يوفر مساحات مشتركة تعاونية حيث يمكن للبائعين إنشاء تجارب مخصصة للمشتري والتواصل مع المشترين المحتملين في موقع رقمي واحد. يمكن للبائعين تضمين ضمانات مبيعات مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات، والتعاون مع المشترين، وتحليل مشاركة المشتري باستخدام Heybase.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقد...
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغ...
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...
Twig
twig.so
Twig هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة وسهولة على الإجابات التي يحتاجونها من الوثائق الفنية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في غربلة صفحات لا نهاية لها من المستندات. تعمل الأداة من خلال التحليل الدلالي للوثائق وقواعد المعرفة وتذاكر الدعم السابقة ومصادر البيانات الأ...
Paage
paage.io
يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل ...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent هو برنامج غرفة مبيعات رقمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات على إنشاء غرف مبيعات مخصصة للغاية من شأنها جذب المشترين وزيادة فرص إتمام الصفقات. مع Dealintent، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري، وتحديد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيبك وزيادة التفاعل مع...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon عبارة عن بيئة رملية للتسوق عبر الفيديو المباشر، والتي تجلب التفاعل البشري إلى التسوق الحديث من خلال البث المباشر الشخصي عند الطلب.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل...
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركز...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...