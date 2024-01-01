برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يزود برنامج غرفة المبيعات الرقمية محترفي المبيعات بمنصة رقمية تواجه العملاء مصممة لمشاركة المواد التسويقية ذات الصلة، والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء، وإنشاء مقترحات مخصصة للمشترين المحتملين. تقضي هذه الحلول على أي احتكاك محتمل للمشترين وتمكن فرق المبيعات من تبسيط عمليات العروض من خلال دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. داخل البوابة الرقمية، يتمتع العملاء بالقدرة على الاستفسار عن محتوى محدد، وتوقيع المقترحات، ويمكن للبائعين مراقبة تفاعلات العميل مع المحتوى، مما يوفر رؤى حول فعالية المواد المختلفة.