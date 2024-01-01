متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج غرفة المبيعات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرازيل
يزود برنامج غرفة المبيعات الرقمية محترفي المبيعات بمنصة رقمية تواجه العملاء مصممة لمشاركة المواد التسويقية ذات الصلة، والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء، وإنشاء مقترحات مخصصة للمشترين المحتملين. تقضي هذه الحلول على أي احتكاك محتمل للمشترين وتمكن فرق المبيعات من تبسيط عمليات العروض من خلال دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. داخل البوابة الرقمية، يتمتع العملاء بالقدرة على الاستفسار عن محتوى محدد، وتوقيع المقترحات، ويمكن للبائعين مراقبة تفاعلات العميل مع المحتوى، مما يوفر رؤى حول فعالية المواد المختلفة.
إرسال تطبيق جديد
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق...
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Heybase
heybase.io
Heybase هو برنامج غرفة المبيعات الرقمية الذي يوفر مساحات مشتركة تعاونية حيث يمكن للبائعين إنشاء تجارب مخصصة للمشتري والتواصل مع المشترين المحتملين في موقع رقمي واحد. يمكن للبائعين تضمين ضمانات مبيعات مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات، والتعاون مع المشترين، وتحليل مشاركة المشتري باستخدام Heybase.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Dealintent
dealintent.com
يستخدم Dealintent الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري وإنشاء غرف مبيعات رقمية مخصصة تثير اهتمام المشتري وتحدد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيب المبيعات الخاص بك
Twig
twig.so
يقوم Twig AI بقراءة وتحليل وكتابة الردود على استفسارات العملاء من مستندات المساعدة ومصادر البيانات الخاصة وتذاكر الدعم السابقة
Paage
paage.io
يتم استخدام Paage.io من قبل الآلاف من AE لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. يبدأ كل شيء بـ "الصفحة"، وهي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة يمكنك مشاركتها مع المشتري والتي تتضمن جميع الموارد التي سيحتاجها لعرضك داخليًا. بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على مرفقات والتي تضيع في البريد الوارد، أرسل ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon عبارة عن بيئة رملية للتسوق عبر الفيديو المباشر، والتي تجلب التفاعل البشري إلى التسوق الحديث من خلال البث المباشر الشخصي عند الطلب.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل...
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركز...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
GetAccept
getaccept.com
احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...