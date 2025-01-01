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منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP).
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منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية

منصة الحماية من المخاطر الرقمية (DRP) هي حل للأمن السيبراني يحمي الأصول الرقمية للمؤسسة من التهديدات الخارجية التي تقع خارج حدودها الأمنية التقليدية. توفر هذه الأدوات طريقة موحدة وفعالة لإدارة المخاطر الرقمية، بما في ذلك هجمات التصيد وانتحال هوية العلامة التجارية والتهديدات الداخلية وسرقة الملكية الفكرية. ومن خلال تبسيط العملية، تمكّن منصات DRP المؤسسات من حماية سمعة علامتها التجارية وأصولها الرقمية ومعلوماتها الحساسة بشكل استباقي. إنها بمثابة حلول شاملة لفرق الأمان لتحديد المخاطر ومراقبتها وتخفيفها وإدارتها عبر بيئة الإنترنت.

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Privacy Bee

Privacy Bee

privacybee.com

تساعد تطبيق Privacy Bee المستخدمين في إدارة وحماية بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، من خلال إزالة المعلومات من قواعد البيانات ومراقبة الخروقات.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.

Optery

Optery

optery.com

تطبيق Optery يساعد المستخدمين على إزالة بياناتهم الشخصية من وسطاء البيانات ويقدم تقارير دقيقة حول حالة الخصوصية.

Brandefense

Brandefense

brandefense.io

Brandefense هو حل لحماية المؤسسات من المخاطر الرقمية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الإنترنت لكشف التهديدات وتقييم المخاطر.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

تقدم Recorded Future استخبارات تهديد شاملة لتحليل البيانات وكشف التهديدات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant هو تطبيق للأمن السيبراني يقدم حلولًا لحماية المنظمات من الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل ذكي واستجابة للحوادث.

SOCRadar

SOCRadar

socradar.io

تطبيق SOCRadar هو منصة للأمن السيبراني تقدم أدوات لرصد التهديدات واستجابة سريعة لها، مع تركيز على حماية الأصول الرقمية من الهجمات الإلكترونية.

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