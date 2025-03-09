منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منصة الحماية من المخاطر الرقمية (DRP) هي حل للأمن السيبراني يحمي الأصول الرقمية للمؤسسة من التهديدات الخارجية التي تقع خارج حدودها الأمنية التقليدية. توفر هذه الأدوات طريقة موحدة وفعالة لإدارة المخاطر الرقمية، بما في ذلك هجمات التصيد وانتحال هوية العلامة التجارية والتهديدات الداخلية وسرقة الملكية الفكرية. ومن خلال تبسيط العملية، تمكّن منصات DRP المؤسسات من حماية سمعة علامتها التجارية وأصولها الرقمية ومعلوماتها الحساسة بشكل استباقي. إنها بمثابة حلول شاملة لفرق الأمان لتحديد المخاطر ومراقبتها وتخفيفها وإدارتها عبر بيئة الإنترنت.
إرسال تطبيق جديد
Mandiant
mandiant.com
Mandiant هو تطبيق للأمن السيبراني يقدم حلولًا لحماية المنظمات من الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل ذكي واستجابة للحوادث.
Optery
optery.com
تطبيق Optery يساعد المستخدمين على إزالة بياناتهم الشخصية من وسطاء البيانات ويقدم تقارير دقيقة حول حالة الخصوصية.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة مساعدة مكتب المساعدة هي مزيج من مكتب مساعدة الويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بُعد. إنها تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بُعد. الميزات الرئيسية: * التذاكر المركزية وإدارة الحوادث * إدارة الأصول (ITAM) مع اكتشاف آلي ومخزون مركزي * قاعدة معرفة مدمجة للخدمة الذاتية * يغير الإدارة وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص * الإبلاغ ، تنبيهات SLA ، ومسوحات العملاء * أنظمة التحكم عن بعد Windows® و Mac OS® X و Linux® * أدوات مدمجة لمراقبة النظام ، وعرض سجل الأحداث ، وتشخيصات الشبكة دون بدء جلسة بعيدة كاملة * الوصول عن بُعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Recorded Future
recordedfuture.com
تقدم Recorded Future استخبارات تهديد شاملة لتحليل البيانات وكشف التهديدات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar عبارة عن منصة SaaS لذكاء التهديدات الموسعة (XTI) التي تجمع بين إدارة سطح الهجوم الخارجي (EASM) وخدمات حماية المخاطر الرقمية (DRPS) وذكاء التهديدات السيبرانية (CTI). يمكّن SOCRadar المؤسسات من زيادة كفاءة فرق SOC الخاصة بها إلى الحد الأقصى من خلال معلومات التهديدات الإيجابية الخاطئة المجانية والقابلة للتنفيذ والمحددة السياق.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense هو حل لحماية المؤسسات من المخاطر الرقمية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الإنترنت لكشف التهديدات وتقييم المخاطر.
Privacy Bee
privacybee.com
تساعد تطبيق Privacy Bee المستخدمين في إدارة وحماية بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، من خلال إزالة المعلومات من قواعد البيانات ومراقبة الخروقات.
© 2025 WebCatalog, Inc.