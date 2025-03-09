منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة مساعدة مكتب المساعدة هي مزيج من مكتب مساعدة الويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بُعد. إنها تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بُعد. الميزات الرئيسية: * التذاكر المركزية وإدارة الحوادث * إدارة الأصول (ITAM) مع اكتشاف آلي ومخزون مركزي * قاعدة معرفة مدمجة للخدمة الذاتية * يغير الإدارة وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص * الإبلاغ ، تنبيهات SLA ، ومسوحات العملاء * أنظمة التحكم عن بعد Windows® و Mac OS® X و Linux® * أدوات مدمجة لمراقبة النظام ، وعرض سجل الأحداث ، وتشخيصات الشبكة دون بدء جلسة بعيدة كاملة * الوصول عن بُعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية